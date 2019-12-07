Матчи пустых трибун. Как футбольные фанаты России протестуют после задержаний «спартачей»

Вчерашние враги объединились в борьбе за права болельщиков. Футбольные фанаты одного за другим клубов поддерживают призыв спартаковской «Фратрии» и покидают трибуны в знак солидарности. Болельщиков «Спартака» массово задерживали, а некоторых потом и арестовали после матча с «Зенитом».

Все началось 1 декабря, когда «Спартак» в Санкт-Петербурге проиграл «Зениту» со счетом 0:1. Но оказалось, что это не единственная потеря московского клуба. По одним данным, в Санкт-Петербурге задержали около 80 болельщиков, по другим — несколько сотен. Суды Петербурга позже отправили под арест трех фанатов «Спартака», еще 19 человек должны заплатить штрафы за мат в общественных местах.

Вот только фанаты не думают, что их столь жестко наказали за испуганных нецензурной бранью жителей Санкт-Петербурга. Многие связывают этот эпизод с недавним скандалом на матче сборных России и Сан-Марино, где болельщики «Спартака» оскорбляли нападающего «Зенита» Артема Дзюбу. Он —воспитанник красно-белых и долгое время выступал за них. Его уход в петербургский клуб болельщики восприняли очень болезненно.

«Мы призываем всех болельщиков выразить свое несогласие с происходящим, высказать свою поддержку всем незаконно задержанным фанатам и наглядно продемонстрировать, каким может быть футбол без тех, с кем так активно в последнее время борются блюстители порядка. В связи с этим призываем покинуть трибуны стадионов на 30-й минуте матчей 19-го тура РПЛ», — в итоге заявили во «Фратрии», объединении болельщиков «Спартака».

И их услышали.

Первыми на зов откликнулись болельщики «Динамо» и «Зенита». Во время матча, который проходил в Санкт-Петербурге 6 декабря, фанатские трибуны покинули болельщики обеих команд.

Фанаты «Зенита» не просто ушли с трибуны в условленное время, но и оставили после себя послания: баннеры «Фанат не преступник!!!» и «Мы верим в тебя, «Зенит».

Ситуация повторилась в Туле. В обозначенное «Фратрией» время болельщики «Арсенала» и «Локомотива» ушли с трибун.

7 декабря к протесту болельщиков присоединились фанаты ЦСКА и «Краснодара». На опубликованном видео видно, как в конце первого тайма поднялись и направились к выходу фанаты хозяев.

Фанаты ЦСКА тоже оставили свои места. Вместо болельщиков на трибуне развевался баннер «Фанат не преступник!!!».

Акция вышла на международный уровень. Свою солидарность показали фанаты сербского клуба «Црвена Звезда», которая играет 7 декабря со «Спартаком Суботица».

Уже понятно, кто точно не поддерживает акцию болельщиков. Операторы всех матчей случайным образом игнорировали фанатские трибуны в конце первого тайма, да и комментаторы не заметили. «На трибунах становится тише», — только и сказал Константин Генич, комментировавший игру между ЦСКА и «Краснодаром».

Но это только начало, ведь 19-й тур РПЛ в самом разгаре. Не играл еще и «Спартак». Он в воскресенье дома будет принимать «Ростов».