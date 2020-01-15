«Матчество» для россиян. Почему детям дают отчество по имени матери
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Мария Чернобровкина из Томска недавно стала матерью, но вместо отчества попросила вписать в свидетельство о рождении дочки Лизы матроним, сообщило РИА «Новости». То есть часть полного имени, которая присваивается ребенку по имени матери, а не отца. Девушка не захотела повторять судьбу своей матери, которая при помощи теста ДНК доказывала, что Мария — дочь ее отца.
«Я никогда не стану бегать за мужчиной с просьбой признать ребенка, выплатить алименты. Считаю, что если такой человек не хочет быть отцом, то ему не место в свидетельстве о рождении. Поэтому когда родила, ни минуты не сомневалась, что написать в графе „отчество“. Марьевна — и точка», — завила девушка.
«Известиями» она пояснила, что идея не является чем-то новым, но большинство женщин стесняются или боятся будущих проблем. Но девушка оказалась не робкого десятка и решилась дать дочери матроним. Правда, для этого пришлось поломать голову: по Семейному кодексу у ребенка может быть только отчество. Однако лазейка все же нашлась: имена древнеримского полководца Гая Мария и писателя Эриха Марии Ремарка.
«Это были мои козыри в рукаве. Но они не потребовались. Регистратор из роддома позвонила в ЗАГС, там по словарям пробили, есть ли мужской вариант имени Мария. И, сверившись с бумагами, записали Лизу так, как я хотела», — добавила девушка.
Имя есть, а отца нет
Причины, по которым мамы выбирают матронимы, разные. Но чаще их используют одинокие женщины. Например, родные Марии отнеслись к ее поступку спокойно, хотя бабушка постеснялась говорить об этом другим. А вот отец девушки, навещавший ее один-два раза в год, пришел в негодование и потребовал дать отчество в честь него. И в интернете барышне досталась порция негодования на тему «не знаешь, кто отец ребенка».
Анастасия из Барнаула, воспитываемая мамой-одиночкой, сменила отчество на матроним в совершеннолетнем возрасте. Девушка не захотела носить имя человека, которого ни разу в жизни не видела. И хотя в ее случае мужского аналога имени Анна не нашлось, заведующая ЗАГСом вошла в положение, а вот мама, как ни странно, нет.
«Нет, она меня не осудила. Но и не поддержала. Хотя, думаю, в глубине души ей все же приятно. Хотя для меня не это главное. Мне комфортно с такой записью в паспорте», — отметила Анастасия.
Исключения из правила
По Семейному кодексу, рассказали агентству «Москва» в пресс-службе столичного управления ЗАГС, отчества детей должны образовываться от имени отца. Исключение могут сделать, только если иное предусмотрено региональными законами или имеет под собой национальный обычай, если это будет в интересах ребенка. Как вариант, в графе «отчество» разрешается поставить прочерк.
На платформе «Российская общественная инициатива» размещена петиция с просьбой законодательно разрешить «матчества» для «достижения большего равноправия в семейных отношениях и правах женщин». Для рассмотрения на федеральном уровне предложению нужно набрать 100 тысяч голосов. Но пока лишь 315 человек проголосовали за, а 867 — против.
Но вот действительно ли нам это нужно? На Руси матронимы, часто в виде прозвища, давали незаконнорожденным, как, например Олег Настасьич — князь Галицкий, бастард Ярослава Осмомысла и его любовницы Анастасии, и иногда детям вдов.
Во многих странах существуют образованные от матронимов фамилии. Например, Катин или британская Hilliard. В испаноязычных странах отчеств нет. Зато детям присваивают фамилии отца и матери Пабло Руис Пикассо, Антонио Домингес Бандерас.