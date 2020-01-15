«Матчество» для россиян. Почему детям дают отчество по имени матери

СМИ утверждают, что матронимы вместо привычного отчества становятся все популярнее в России. Как правило, «матчества» дают воспитывающие детей в одиночку матери. А иногда их берут выросшие без пап девочки. И хотя по Семейному кодексу отчество может образовываться только от имени отца, лазейка есть.

Римский император против Семейного кодекса РФ

Мария Чернобровкина из Томска недавно стала матерью, но вместо отчества попросила вписать в свидетельство о рождении дочки Лизы матроним, сообщило РИА «Новости». То есть часть полного имени, которая присваивается ребенку по имени матери, а не отца. Девушка не захотела повторять судьбу своей матери, которая при помощи теста ДНК доказывала, что Мария — дочь ее отца.

«Я никогда не стану бегать за мужчиной с просьбой признать ребенка, выплатить алименты. Считаю, что если такой человек не хочет быть отцом, то ему не место в свидетельстве о рождении. Поэтому когда родила, ни минуты не сомневалась, что написать в графе „отчество“. Марьевна — и точка», — завила девушка.

«Известиями» она пояснила, что идея не является чем-то новым, но большинство женщин стесняются или боятся будущих проблем. Но девушка оказалась не робкого десятка и решилась дать дочери матроним. Правда, для этого пришлось поломать голову: по Семейному кодексу у ребенка может быть только отчество. Однако лазейка все же нашлась: имена древнеримского полководца Гая Мария и писателя Эриха Марии Ремарка.

«Это были мои козыри в рукаве. Но они не потребовались. Регистратор из роддома позвонила в ЗАГС, там по словарям пробили, есть ли мужской вариант имени Мария. И, сверившись с бумагами, записали Лизу так, как я хотела», — добавила девушка.

Имя есть, а отца нет

Причины, по которым мамы выбирают матронимы, разные. Но чаще их используют одинокие женщины. Например, родные Марии отнеслись к ее поступку спокойно, хотя бабушка постеснялась говорить об этом другим. А вот отец девушки, навещавший ее один-два раза в год, пришел в негодование и потребовал дать отчество в честь него. И в интернете барышне досталась порция негодования на тему «не знаешь, кто отец ребенка».

Анастасия из Барнаула, воспитываемая мамой-одиночкой, сменила отчество на матроним в совершеннолетнем возрасте. Девушка не захотела носить имя человека, которого ни разу в жизни не видела. И хотя в ее случае мужского аналога имени Анна не нашлось, заведующая ЗАГСом вошла в положение, а вот мама, как ни странно, нет.

«Нет, она меня не осудила. Но и не поддержала. Хотя, думаю, в глубине души ей все же приятно. Хотя для меня не это главное. Мне комфортно с такой записью в паспорте», — отметила Анастасия.

Исключения из правила

По Семейному кодексу, рассказали агентству «Москва» в пресс-службе столичного управления ЗАГС, отчества детей должны образовываться от имени отца. Исключение могут сделать, только если иное предусмотрено региональными законами или имеет под собой национальный обычай, если это будет в интересах ребенка. Как вариант, в графе «отчество» разрешается поставить прочерк.

На платформе «Российская общественная инициатива» размещена петиция с просьбой законодательно разрешить «матчества» для «достижения большего равноправия в семейных отношениях и правах женщин». Для рассмотрения на федеральном уровне предложению нужно набрать 100 тысяч голосов. Но пока лишь 315 человек проголосовали за, а 867 — против.

Но вот действительно ли нам это нужно? На Руси матронимы, часто в виде прозвища, давали незаконнорожденным, как, например Олег Настасьич — князь Галицкий, бастард Ярослава Осмомысла и его любовницы Анастасии, и иногда детям вдов.

Во многих странах существуют образованные от матронимов фамилии. Например, Катин или британская Hilliard. В испаноязычных странах отчеств нет. Зато детям присваивают фамилии отца и матери Пабло Руис Пикассо, Антонио Домингес Бандерас.