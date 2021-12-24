Детей на мороз в селе Прокудино под Саратовом бросила родная мать. Сначала она задушила их шарфом, а когда дети перестали шевелиться вынесла их в заснеженный овраг без верхней одежды. Мальчик скончался от переохлаждения, девочка находится в реанимации. В ближайшее время женщину ждет психиатрическая экспертиза. Но к страшным поступкам человека может толкнуть не только душевное расстройство, но и накопленный стресс.

Наказание удушением

Матери детей следователи обвинения пока не предъявили. В ходе допроса она рассказала, что в тот день сын и дочь довели ее тем, что не слушались. Она схватила шарф и начала душить сначала восьмилетнего мальчика, а потом его пятилетнюю сестру. Когда дети перестали шевелиться, она выбросила их в заснеженный овраг, а сама сбежала с места происшествия.

Уполномоченный по правам ребенка в Саратовской области Татьяна Загородняя рассказала, что приехала в Прокудино, чтобы разобраться во всей ситуации. Она уточнила, что семья переехала в село в прошлом году. Мальчик находился на домашнем обучении, хотя мать просили прикрепиться к образовательному учреждению. В результате ребенок пропустил первый год обучения.

В июне родители детей развелись. Женщина с сыном и дочкой уехали из села, но вернулись обратно уже в ноябре. Тогда же мальчик снова пошел в школу.

Они весь месяц ходили, мать его приводила и забирала в обед домой. Была с ребенком ласкова. Папа детей очень любил Татьяна Загородняя Уполномоченный по правам ребенка в Саратовской области.

В минувшую среду, 22 декабря, в доме сломался насос. Отец детей находился Энгельсе и попросил помочь с ремонтом своего друга, который пытался войти в дом, но дверь была заперта.

К этому времени мать уже выбросила детей в овраг и сбежала. По словам Загородней, в деле пока много неизвестных, потому что мать путается в показаниях, которые дала следователям.

В беседе с радиостанцией «Говорит Москва» Загородняя отметила, что женщине предстоит пройти экспертизу на вменяемость.

«Уже возбуждены уголовные дела — убийство и покушение на убийство. При таких статьях, если человек вменяемый, то будет лишение родительских прав. Если признают невменяемой, то это ограничение родительских прав, то есть человек никогда не будет допущен к своим детям», — заявила она.

Детский омбудсмен подчеркнула, что отец детей очень сильно любит — скорее всего, он может остаться единственным опекуном девочки. Общение с матерью ограничат, но пока нельзя сказать, как именно, потому что следствие еще идет.

Накануне Telegram-канал Shot сообщил, что в телефонном разговоре с сотрудниками полиции женщина заявила, что выставила детей на улицу, потому что не видела их будущего. На такой шаг она пошла из-за развода, в ходе которого не смогла договориться с мужем, как разделить сына и дочь.

Необщительная фантазерка

Семья с детьми после приезда в Прокудино купила дом на окраине. По словам жительницы села Полины Николаевны, пара с детьми приезжала три раза, чтобы смотреть свое будущее жилье. Она отметила, что сразу предупредила супругов о том, что в селе есть хорошие школа и садик для детей, но с работой сложно. Устроится можно к местным фермерам. По ее оценке, муж переезжать в село не особо хотел, так как понимал, что обеспечить родных ему будет сложно. А мать детей была в восторге.

«Она такая, летящая. Фантазия у нее била через край. Собиралась купить лошадь, корову, делать сыр. Но так просто не делают» — пояснила Полина Николаевна.

Она подчеркнула, что родители оставляли детей с ней, когда уезжали. В последний раз, когда отец мальчика и девочки отвез жену на поезд в Саратов, он вернулся и заплакал.

«Приехал, зашел и прямо на колени встал, обхватил детей и заплакал. Говорил, что я вас больше не увижу. Я на него кричать начала, чтобы он не пугал никого, а он сказал, что прекрасно все понимает» Полина Николаевна Жительница Прокудино.

Так начался развод семейной пары. Расставались они через суд. По словам Полины Николаевны, отец детей жаловался, что жена рассказывает на заседаниях «какие-то ужасы» про него. А потом мать с детьми исчезли на три месяца. Где она была, никто не знает. После возвращения она по какой-то причине сожгла уличный туалет. Зачем она это сделала, для соседей до сих пор загадка.

Еще одна жительница села Тамара Читадзе отметила, что мать детей старалась особо ни с кем не общаться.

«Она шарахалась от людей. Даже с мужем держалось очень обособленно. Он даже сам больше занимался с детьми, постоянно спрашивал, что им купить. Просил яблок для сына и дочки», — отметила она.

Женщина отметила, что, если девочка выживет, то ей лучше оставаться с отцом. Даже если мать признают невиновной, с детьми она всегда была холодна.

Аффект и душевные расстройства

Человек может пойти на необдуманные поступки в состоянии аффекта — когда на фоне жизненных неурядиц чаша терпения переполняется и контроль полностью теряется. Об этом в беседе с «360» рассказал психолог Александр Кичаев.

«Такое происходит, когда человека довели неурядицы в личной жизни: нет работы, нет жизни, нет мужчины. В этом состоянии она могла просто не отдавая себе отчет пойти на такой страшный шаг. Аффект происходит мгновенно», — пояснил специалист.

Он пояснил, что человек, который находится в постоянном стрессе, с синдромом хронической усталости, остро реагирует на любой раздражитель, который приводит к эмоциональному стрессу.

Психолог по тревожным расстройствам Павел Жавнеров не исключил, что у женщины уже было некое расстройство, которое перешло в острую стадию. К этому могли привести любые негативные факторы, влияющие на организм.

Все люди переживают развод. Но тут вопрос в том, какой образ жизни она вела во время развода. Если у нее были сложности, она не могла сосредоточиться, работать не могла, плохо спала — это все могло привести к душевному расстройству Павел Жавнеров Психолог по тревожным расстройствам.

Специалист пояснил, что в острой стадии человек с расстройством не воспринимает привычные объекты правильным образом и не отдает отчет своим действиям.

«Например, если женщина увидела детей не детьми, а демонами, то у нее могло появиться желание их убить», — заявил Жавнеров.

Он пояснил, что при душевном расстройстве обостряются инстинкты. Главным становится стремление к безопасности любыми путями. Поэтому, если дети ей показались опасными чудовищами, мать вполне могла пойти на убийство.