Мать выгуливала голого ребенка в луже под дождем. Это грозит не только простудой

В Сети появилось видео, на котором женщина выгуливала малолетнего ребенка голышом в грязной луже под дождем. Сама она при этом одета по погоде, а над головой держит раскрытый зонт. Прокуратура уже заинтересовалась записью. Ребенок же, даже если его давно закаляют, рискует попасть в больницу с серьезными проблемами.

Прогулка не по сезону

Видео с прогулкой появилось в соцсетях вечером 5 августа. На одной из улиц Великого Новгорода заметили мать, выгуливавшую абсолютно голого малолетнего ребенка. Сама женщина была довольно тепло одета и укрывалась зонтом. В то же время ребенок, с головы до ног вымазанный в грязи, на четвереньках ползал в луже под дождем.

Прохожие делали женщине замечания и спрашивали, почему ее ребенок находится на улице в таком виде. На все вопросы мать хамила и заявляла, что «прогулка с детьми — ее личное дело».

Прокуратура Новгородской области уже начала проверку, в ведомстве обещали дать оценку работе органов опеки и принять все необходимые меры. Уполномоченный по правам ребенка в Новгородской области Татьяна Ефимова добавила, что личность женщины будет установлена в ближайшее время.

«Семью обязательно проверят органы опеки. Самое важное сейчас — это убедиться, что ребенок в безопасности», — заявила Ефимова.

Закалка или дорога в больницу?

Многие комментаторы были возмущены безответственным поведением матери и даже призывали лишить ее родительских прав. Но нашлись и те, кто счел такие методы обращения с ребенком вполне приемлемыми.

Пользователи Сети писали о том, что ребенок мог промокнуть, так что мать раздела его, чтобы он не сидел в быстро остывающей одежде. Другие вспомнили о том, что и сами в детстве любили плескаться в лужах и ничего страшного в таких прогулках не видят.

Врачи подтвердили «360», что в теории, если ребенок закаленный и такие стрессовые условия ему привычны, он может и не заболеть. Особенно если такая прогулка кратковременная, отметил врач-педиатр Евгений Тимаков. Однако вероятность нарваться на осложнения все же больше.

Если до этого ребенок был в тепличных условиях и не закалялся, то это чревато обострением бактериальных инфекций, которые провоцируют воспаления со стороны носоглотки: гаймориты, гнойные отиты, ангины, даже пневмонии, — а также воспаления со стороны сердца и суставов Евгений Тимаков.

Педиатр Наталья Уклеина добавила, что опасность представляют не только погодные условия, но и антисанитария. Прежде всего велик риск заработать инфекционные заболевания кожи, например стрептодермию, из-за которой появляются многочисленные шелушащиеся гнойнички. Не исключены и кишечные болезни.

«Могут быть воспалительные заболевания половых органов, анальной области, парапроктиты и все на свете плюс аллергия», — добавила она.

Педиатр Центра естественного развития и здоровья ребенка Елена Кешишян подчеркнула, что такое поведение матери может ставить под угрозу не только физическое здоровье ребенка. Ситуацию должны особенно внимательно изучить ответственные органы.

«Такое отношение матери можно рассматривать как абьюз — это определенное нарушение психологического статуса в доме, невосприятие ребенка, когда не учитываются его нужды. Это же может выражаться не только в таких прогулках, но и в оставлении в опасности», — заключила она.