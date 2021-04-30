Мать с отсутствующим взглядом. Что толкнуло жительницу Владивостока на убийство детей и мужа

Многодетную мать из Владивостока задержали по подозрению в убийстве мужа и двух детей. Пять лет назад в семье появились тройняшки, а потом родные начали замечать за женщиной неладное. Источники утверждают, что женщина постоянно оставалась на хозяйстве: воспитывала детей, пока муж был на работе, и сильно ревновала. Теперь в их квартире нашли изуродованные тела. Выжил только один мальчик. «360» поговорил с соседями семьи и собрал все, что известно об убийстве.

Убийство семьи

В одной из квартир Владивостока 29 апреля были найдены тела 40-летнего мужчины и его двух пятилетних детей. Под подозрение сразу попала мать семейства. Ее спустя несколько часов задержали в кинотеатре. У женщины остался еще один ребенок — в момент убийства он был в детском саду.

Неладное заподозрила соседка. По данным источника kp.ru, она почувствовала странный запах из квартиры соседей. Женщина некоторое время пыталась достучаться до них, но потом решила вызвать отца главы семейства. Именно он обнаружил тела убитых.

Труп 40-летнего мужчины, как сообщил источник издания, лежал на полу на целлофане. В квартире все было тщательно вымыто. Отец убитого, предполагая, что его жена может навредить их тройняшкам, бросился искать детей. В спортивной сумке с глубокими порезами на шее лежали тела его внучки и внука. По данным РЕН ТВ, женщина пыталась отрезать им головы.

Источник РИА ФАН в правоохранительных органах связал убийство с ревностью.

«Трагедия, предположительно, случилась из-за ревности. Тридцативосьмилетняя женщина стала предъявлять мужу претензии, что тот ей изменяет, пока она занимается воспитанием тройняшек. Предположительно, на этой почве между ними начался конфликт. Женщина сначала зарезала мужа, а потом своих детей», — сказал он.

В Следственном комитете сообщили, что женщину задержали в кинотеатре. Источник РИА ФАН рассказал, что она «ходила по помещению с отсутствующим взглядом» и была в «непонятном состоянии». Он предположил, что перед убийством женщина приняла наркотики.

В ближайшее время решат вопрос об избрании в отношении нее меры пресечения. На нее завели уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц, в том числе малолетнего». По этой статье грозит серьезное наказание, вплоть до пожизненного. Но это в том случае, если ее признают вменяемой. Если же у задержанной найдут психическое заболевание, то поместят в психиатрическую клинику, где назначат курс лечения.

Странное поведение

Молодая семья жила во Владивостоке, по улице Толстого. В 2016 году у них родились тройняшки.

Источник фото: личные социальные сети подозреваемой

Вскоре родственники, в том числе и муж, стали замечать за молодой матерью странности в поведении. Как пишет РЕН ТВ, супруг, опасаясь за детей, даже увозил их к своим родным в другой город.

В социальных сетях позитивные посты о материнстве сменялись сообщениями о ненависти к себе. Будучи замужем, женщина пыталась в интернете познакомиться с другими мужчинами 25-30 лет. При этом в объявлении указывала, что свободна.

Источник РИА ФАН рассказал, что работы у женщины не было — она воспитывала детей. Супруг работал в крупной финансовой организации.

Источник РИА «Новости» в правоохранительных органах предположил, что в день убийства супруги поссорились. По данным РЕН ТВ, супруг хотел развестись и забрать детей — двух сыновей и дочку. По версии следствия, многодетная мать разозлилась и накинулась с ножом на него и детей.

«Просто устала»

Конфликтов с соседями у семьи не было. Все проблемы решали спокойно. Одна из соседок снизу рассказала «360», что они ее как-то затопили. Проблему решили быстро и без агрессии.

Соседка сверху подтвердила, что все вопросы решались без крика. Муж подозреваемой как-то к ней поднимался из-за того, что она их затопила. Все решили мирно и спокойно.

«Мы живем наверху, над ними. Я знала мужа ее. Очень был хороший человек. Я и ее знала, у меня были знакомые, которые с ней дружили. Не знаю, почему так могло произойти. Может быть, она просто устала. Я даже не знаю, как вообще такое могло получиться», — рассказала соседка сверху.

Источник фото: личные социальные сети подозреваемой

Она отметила, что между супругами случались бытовые ссоры, как у всех семейных пар. Но такого никто не ожидал.

«Мы прийти в себя до сих пор не можем, но дело в том, что за все время, пока мы здесь жили, не было никаких скандалов и не было драк. Слышно только было, как дети бегают, что-то роняют, играют. Мы видели в окно, как в садик они водили детей. То один ведет, то второй», — рассказала соседка снизу.

Ребенок остался один

Источник фото: личные социальные сети подозреваемой

Пятилетний мальчик, который в момент убийства находился в детском саду, помещен в реабилитационный центр.

«Ребенок действительно сейчас изъят и находится в реабилитационном центре. Это обычная процедура при расследовании уголовного дела», — рассказал источник kр.ru в силовых структурах.

До тех пор, пока мальчику суд не определит опекуна, он будет находиться под пристальным наблюдением специалистов.

Источник РИА ФАН рассказал, что мальчика готовы забрать родственники.