Мать против банды. Мексиканка одного за другим выследила похитителей дочери и наказала их даже после смерти

Мексиканка три года искала убийц своей похищенной дочери. Мириам Родригез платила им выкупы, пыталась получить хоть какую-то информацию и вернуть дочь домой. Но ее обманывали. Тогда она взяла в руки пистолет и нашла большинство убийц, но сама поплатилась за свою настойчивость.

Жертва чужих обстоятельств

К середине 2020 года в Мексике без вести пропавшими числились более 73 тысяч человек. Почти 100% пропали после 2006 года, когда мексиканское правительство объявило войну наркокартелям и всему рынку запрещенных веществ в стране. Из-за этого начались регулярные столкновения полиции и наркоторговцев, в ходе которых убивали глав картелей.

Так как банде нужен лидер, начиналась борьба за власть среди приспешников. Из-за этого картели распадались на более мелкие группировки и искали деньги, чтобы продолжать бизнес. Одним из способов получить желаемое было похищение людей в обмен на выкуп.

Жертвой такого сценария стала 20-летняя жительница Сан-Фернандо (город с населением в 60 тысяч человек, где регулярно происходят похищения и убийства) Карен Родригес, передает сайт New York Times. 23 января 2014 года девушку похитили и убили бандиты «Лос-Сетас» — одного из самых больших наркокартелей в городе. Он известен тем, что в 2010 году там нашли огромную могилу с телами 72 мигрантов из Центральной Америки. Их убили как раз члены банды «Лос-Сетас».

В день, когда похитили Карен, исчез еще один человек — ее знакомый механик. Он стучал в двери дома, когда Карен лежала на полу с кляпом во рту. С тех пор девушку и работника автосервиса никто не видел.

Легенда Мексики

Все это время мать Карен — 54-летняя Мириам — пыталась вернуть дочь домой. Мириам владела небольшим магазином ковбойской одежды. С мужем она была разведена и жила вместе с младшей дочерью Карен (у нее были еще два ребенка — дочь Азалия и сын Луис).

После похищения Карен у Мириам потребовали выкуп, сумма которого не уточняется. Мириам взяла кредит в банке, отдала деньги бандитам, но дочь не вернулась домой. Тогда женщина добилась встречи с одним из членов «Лос-Сетас» по кличке Эль-Джуниор, который за две тысячи долларов пообещал узнать, что случилось с Карен. Мириам снова взяла кредит и отдала деньги бандиту. Спустя неделю Эль-Джуниор перестал отвечать на звонки. Однако на номер Мириам начали поступать другие звонки — от человека, который представлялся похитителем и требовал заплатить еще 500 долларов за информацию. Мириам отдала и эту сумму, но и эти анонимные абоненты перестали выходить на связь.

В конце концов Мириам сказала своей старшей дочери Азалии, что Карен, скорее всего, уже умерла, и пообещала найти бандитов, которые сделали это. Мать уже знала, что Эль-Джуниор участвовал в похищении Карен, а еще она знала, что его настоящее имя — Сама.

Материнское расследование

Имя Эль-Джуниора Мириам услышала случайно во время встречи, когда отдавала ему деньги. Женщина начала искать бандита в социальных сетях и преуспела. Она увидела фотографию, на которой он был отмечен. Рядом с ним стояла девушка из магазина мороженого в городе Сьюдад-Виктория — это в двух часах езды от Сан-Фернандо.

Мириам начала следить за девушкой и ждала, когда к ней приедет Сама. Она наблюдала за продавщицей на протяжении нескольких недель, и ее терпение оправдалось: Сама приехал. Мириам проследила за парой, узнала их адрес, сделала себя фальшивый пропуск, короткую прическу, покрасила волосы в рыжий цвет и притворилась, что проводит опрос в окрестностях дома, где проживал Сама со своей знакомой.

После этого Мириам пошла в полицию. Но там никто не захотел ее слушать, кроме одного сотрудника, который считал честью помогать Мириам искать убийц своей дочери. Тогда появился ордер на арест Самы, но он скрылся. Окончательно поймать его удалось благодаря его же глупости: он зашел в магазин сына Мириам Луиса, чтобы посмотреть шляпы. Мужчина проследил за бандитом и вызвал полицию. Когда Саму арестовали, он сдал некоторых участников похищения Карен.

Одним из них оказался Кристиан Гонсалес (на момент похищения ему только исполнилось 18 лет). Он признался в похищении Карен и показал место на ферме, где закопали тело. Когда полиция проводила расследование, то сказала Мириам, что в этом месте закопаны десятки людей, но останков Карен там нет. Мать не поверила, потому что нашла на ферме шарф дочери и подушку с сидения ее автомобиля. Через год на этой же ферме нашли часть бедренной кости Карен.

«Я умерла в тот день, когда убили мою дочь. Я хочу положить этому конец. Я собираюсь найти людей, которые причинили боль моей дочери, и они могут делать со мной все что захотят», — передала слова Мириам ее подруга Идалия Вильявисенсио.

Последний

За три года Мириам помогла посадить девять человек, а один из бандитов отбывал наказание в тюрьме в Сьюдад-Виктории. В марте 2017 года там произошел побег. Скрылся в том числе один из участников похищения. Тогда к Мириам приставили охрану.

10 мая 2017 года, когда Мексика празднует День матери, Мириам возвращалась домой поздно вечером. Она вышла из машины и получила 13 пуль. Стреляли из пикапа, проезжающего мимо. Мириам умерла по дороге в больницу.

Ее сын Луис продолжил искать Карен. Сведения, собранные Мириам, помогли полиции арестовать девушку, которая пытала его сестру после похищения. Она — десятый преступник, которого поймали благодаря Мириам.