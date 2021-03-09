Мать привезла дочь-инвалида на лечение в Сочи и умерла. Главное

Мать из Челябинской области привезла свою дочь-инвалида в сочинский санаторий. Там восьмилетней девочке должны были сделать операцию. Однако до медицинского вмешательства не дожила сама мать — у нее обострился диабет. Ее забрали в больницу, а через час позвонили супругу и сообщили о смерти. При этом сама девочка не знает, что ее матери больше нет.

Поездка в санаторий

42-летняя жительница небольшого города Нязепетровска Челябинской области поехала со своей восьмилетней дочерью в Сочи в санаторий. Там девочка-инвалид должна была пройти лечение. Как раз после этой поездки они должна была перенести операцию. Какую — не сообщается.

Однако 6 марта женщине стало плохо — у нее обострился диабет, передает сайт kp.ru. Ее дочь позвонила отцу Ринату Галлиахметову и рассказала, что к ее матери приехали врачи, потому что ей стало плохо. Через час медики позвонили уже мужчине и рассказали, что его супруги больше нет.

Галлиахметов пока не сказал восьмилетней девочке, что ее мать умерла. Сам он находится в Нязепетровске и приехать сможет только 10 марта. Об этом сообщила «360» уполномоченный по правам ребенка Челябинской области Евгения Майорова.

Сказал, мы с Ильдаром (старшим братом — прим. ред.) скоро приедем и заберем тебя. Жди, завтра или послезавтра, чтобы она надеялась. Она спросила: «А мы что, поедем без мамы?» Я ответил: «Маме придется еще полежать [в больнице]». Домой приедет, здесь ей будет легче это принять. Там она одна, для нее это будет удар Ринат Галлиахметов.

По оценкам Галлиахметова, чтобы перевезти тело его жены нужны 120 тысяч рублей. Плюс билет для Галлиахметова и его брата. Майорова же сообщила на своей странице в Facebook, что стоимость доставки тела умершей в родной город обойдется в 23 тысячи рублей.

По словам Майоровой, пока девочка находится в социально-реабилитационном центре. Физически с ней все в порядке, но морально тяжело. Органы опеки Челябинской области решили все организационные вопросы — по поводу оформления опеки и перевозки тела матери. Губернатор региона Алексей Текслер принял решение оказать материальную помощь семье в плане транспортировки тела.

У семьи также сначала были сложности с оформлением опеки. По словам Галлиахметова, девочка родилась в Сатке, после чего ее тут же отправили в Челябинск на удаление спинномозговой грыжи. То есть отцовство Галлиахметову сделать не успели.

Однако, по словам Майоровой, опеку оформят на старшего совершеннолетнего брата девочки. Но прежде семья должна получить справку о смерти матери. Только потом ребенок юридически будет нуждаться в установлении опеки.

В любом случае семье хотят помочь и в школе, где училась девочка. По данным агентства Ura.ru, родительский комитет уже собрал для вдовца 20 тысяч рублей.