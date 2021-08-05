Мать и сын стали дементорами в Новом Уренгое. И напугали жителей всего дома

Жительница Нового Уренгоя установила во дворе своего дома инсталляцию под названием «Мать и сын». Это две фигуры в струящихся одеждах и с пустотой вместо лиц. Арт-объект соседей не впечатлил, а в соцсетях его сравнили с дементорами.

Екатерина Десятник, жительница Нового Уренгоя, больше года работала в своем гараже над созданием композиции «Мать и сын». Она представляет из себя две фигуры с пустотой вместо лиц, в струящихся одеждах.

Первая фигура олицетворяет мать, символ тепла и света, поэтому у нее в руках керосиновая лампа. Вторая воплощает сына. Десятник планирует дополнить его фигуру, добавив ему в руку кормушку. Она будет символизировать неоскудевающую руку, пишет Znak.com.

Скульптуры полностью сделаны из вторсырья. Ствол и основание фигуры Екатерина сделала из старого поддона, а в качестве ткани использовала обычные старые простыни.

Она рассказала телекомпании «Импульс», что много интересовалась скульптурами и смотрела в интернете, как делают каркасы, растворы и прочие элементы. Когда поняла, что ей под силу самой сделать нечто подобное, то принялась за работу.

Слишком депрессивно

Арт-объект стал предметом активного обсуждения в социальных сетях. Некоторым композиция показалась слишком мрачной и депрессивной. Другие похвалили женщину за креативный подход.

Многим инсталляция больше напомнила дементоров, а не мать с сыном. Дементоры — это выдуманные существа из вселенной Гарри Поттера, питающиеся светлыми воспоминаниями людей и оставляющие только самые страшные и тоскливые.

Под постом во «ВКонтакте» развернулись особенно яркие обсуждения арт-объекта. Светлана Фатеева-Дмитренко обеспокоилась тем, что фигуры могут напугать детей, идущих в школу.

«Дети не всегда могут признаться родителям, что им страшно. Многие семи-восьмилетние детки с ещё неустойчивой психикой боятся идти по подъезду, пьяных дядей во дворе, собак и многое другое. А тут вообще жесть..... И когда детки вырастут, это останется в памяти, и соответственно оставит свой след в психике уже взрослого человека», — написала она.

Ее поддержала пользовательница Зуля Муслимова, заявив, что от такого можно и инфаркт в ночи получить.

«Неужели всем жителям нравится это страшилище? Если б моя соседка такое сотворила, я бы вечером на улицу не выходила от страха, либо снесла все к чертовой матери», — призналась Зика Мамаева.

А вот Алексею Шрагеру все понравилось. Он заявил, что работа необычная и очень красивая, но, к сожалению, люди не умеют видеть красоту в чем-то новом и необычном для них.

«Прикольно! В Италии такие же есть, и когда к ним подходишь они оживают, вообще супер, молодцы красиво!» — поддержала пользовательница Елена Мальчовецкая.

Еще одна жительница города заявила, что арт-объект «прикольный, но лампадка там не к месту». Всем недовольным она посоветовала самим сделать что-то более позитивное.

А Елена Искорнева спросила, где можно заказать такую инсталляцию. По ее мнению, она отлично будет отпугивать алкоголиков от подъездов.

Скульптуру уберут

Мнение по поводу скульптуры разделилось не только у пользователей сети, но и среди жильцов близлежащих домов. Некоторые потребовали немедленно убрать скульптуры из-за их пугающего вида. Но были и те, кто не возражал против новинки.

«Я только сегодня заметила скульптуры. Я больше со знаком плюс отношусь. Тут нужно конечно у автора уточнить, что он вкладывал в это творение. Надо наверное со временем добавить табличку, чтобы жители дома тоже понимали», — сказала одна из жительниц района в разговоре с каналом «Импульс».

Екатерина, чтобы не создавать конфликты, согласилась перевести творение в другое место. В ближайшее время оно отправится в «Бункер». Это место, где проводятся игровые квесты. Владелец планирует использовать фигуры в новом квесте. По его словам, они отлично впишутся в антураж истории.

Сама Екатерина планирует и дальше заниматься творчеством.