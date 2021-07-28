Мать двоих детей в Петербурге привязали проводом к машине и задушили. Главное

Жительницу Санкт-Петербурга нашли убитой на улице. Ее привязали за шею к припаркованной машине и задушили. В преступлении подозревают сожителя убитой, с которым она недавно поссорилась. Собрали главное об этой истории.

Тело 43-летней Анны нашли в парке на Пулковском шоссе Санкт-Петербурга вечером 27 июля. Она была привязана за шею проводом к припаркованной машине.

Убитая жила недалеко от места преступления. Она воспитывала двоих несовершеннолетних детей. Первый муж давно умер, других родственников у Анны не было. Последние 10 лет она жила с мужчиной: именно его подозревают в преступлении. По словам соседей, детей женщина родила от него, но официально они не были женаты. Известно, что пара рассталась неделю назад — после этого его не видели ни соседи, ну друзья убитой.

По предварительной информации, Анна рассталась с сожителем после очередного скандала. Ее подруга рассказала РЕН ТВ, что их отношения нельзя было назвать здоровыми: мужчина тащил все из дома, закладывал вещи в ломбард, а также избивал Анну.

«Пару раз она лежала из-за него в больнице, ей зашивали голову. Он сидевший, наркоман, больной на голову идиот. Она долго созревала, чтобы с ним расстаться, обращалась к психологу. Целый год она проходила психотерапию, чтобы расстаться с этим человеком», — отметила она.

Мать двоих детей боялась своего сожителя и делала все, что он говорил, она полностью его обеспечивала, подарила две машины. Когда она решилась с ним порвать, мужчина среагировал бурно, между ними произошел крупный скандал.

Убийство за расставание

Подруга погибшей уверена, что Анну убил именно он, потому что не смог простить разрыв отношений.

«Он отказа не принял, приехал с просьбой прикурить от автомобиля и забрать ботинки, она повелась и вышла к нему. В итоге он ее убил», — считает она.

Ее предположение может подтверждать переписка Анны с сожителем, которая велась за несколько часов до ее гибели. Мужчина попросил ее поделиться контактами психолога, после общения с которым она решила его бросить. Анна отказалась и еще раз напомнила, что они уже не вместе.

Тогда он попросил ее спуститься и прикурить заглохшую машину, а также стал объяснять, что хочет вернуться. Он заявил, что понял свои ошибки и уже наполовину изменился, а также призвал не рубить их отношения. После этого переписка закончилась, а через некоторое время Анну нашли мертвой.

Полиция начала расследование. Правоохранители ищут подозреваемого: по предварительной информации, он уехал с места преступления на белой Mitsubishi Outlander, которая принадлежала Анне. Известно, что подозреваемый работал в такси. При этом тело Анны было привязано к машине Volkswagen Polo, которую использовали для работы в такси.