Мать члена СПЧ развели мошенники. Росбанк обвинили в пособничестве

Журналистка, член СПЧ Екатерина Винокурова обвинила Росбанк в пособничестве мошенникам. Жертвой телефонных жуликов стала ее мать. Винокурова требовала от финансовой организации отменить транзакцию, но ей никто не помог. Подробности похищения средств она рассказала в беседе с «360».

По словам журналистки, ее пожилой матери позвонили мошенники и по классической схеме заявили, что на нее якобы пытаются оформить кредит. А чтобы спасти средства, ей нужно быстро перевести свои сбережения на продиктованные счета. Пенсионерка послушалась, пошла в свой банк, где ей выдали очень крупную сумму денег, а затем выполнила инструкцию преступников. Как оказалось, счета, куда уплыли ее деньги, были открыты в Росбанке.

Винокурова обратилась в банк по телефону, писала в соцсетях. Но безрезультатно. В итоге она посетила отделение Росбанка на Профсоюзной улице в Москве, где безрезультатно просила, чтобы ей помогли сотрудники безопасности.

Журналистка обратилась в полицию. Прибывшие к отделению правоохранители пытались связаться со службой безопасности организации, но успехом это не увенчалось.

«Росбанк никак не включился в ситуацию. Более того, когда полиция звонила их „безопасникам“, те ничего не хотели делать, пока деньги не будут обналичены. Это может быть совпадение, может быть нет», — добавила Винокурова.

Ранее в Теlеgrаm журналистка предполагала, что Росбанк мог быстро заблокировать счета и остановить грабеж.

«Вместо этого Росбанк послал даже полицию. Когда возбудили дело и вынесли постановление об аресте счетов, было поздно. Я считаю, что это показатель отношения Росбанка к мошенникам. Сегодня Росбанк выступил на стороне бандитов», — писала Винокурова.

Сам банк ответил журналистке на все обвинения. В сообщениях, которые она обнародовала, сказано, что Росбанк «принял все возможные меры», чтобы остановить вывод денежных средств.

«Несмотря на все предпринятые меры, особую сложность вызывают случаи, когда пострадавший от действий мошенников человек самостоятельно предоставляет злоумышленникам свои данные либо лично совершает какие-либо действия по указанию третьих лиц», — сказано в сообщении банка.

Журналистка в ответ заявила, что пресс-служба Росбанка врет.

«Вы посылали всех и вся, пока деньги не улетели и не были обналичены, а банк не получил комиссию. Вы не сотрудничаете с органами, вы им препятствуете», — сказала она в ответном посте.

Банк защищает себя, а не человека

На фоне роста случаев телефонных мошенничеств банкам следовало бы изменить инструкции своих сотрудников. Обращать особое внимание на подозрительные переводы, считает эксперт по информационной безопасности Денис Батранков.

«Вообще, банки должны интересоваться целью перевода. Но у них набор инструкций, скорее, защищающий сам банк, а не человека. В этом проблема», — пояснил специалист.

Люди легко клюют на удочку телефонных жуликов, потому что дают им начать и продолжать разговор. Делать этого категорически нельзя. По словам Батранкова, это самое главное правило собственной безопасности при получении звонка от мошенника.

«Всегда нужно говорить звонящему, что сам обратишься в банк. Только там уже можно продолжать разговор. Это самый надежный метод», — подчеркнул собеседник «360».