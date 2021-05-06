Мастерство на высоких скоростях. Авиагруппа «Стрижи» за 30 лет покорила Россию и мир

Авиагруппа «Стрижи» отметила свое 30-летие. Прославленных летчиков на самолетах МиГ-29 знают во всем мире. Любое их выступление сопровождается бурей аплодисментов.

Официальной датой создания группы считается 6 мая 1991 года. В тот день она впервые выступила на авиапоказе под названием «Стрижи». Однако группу формировать начали еще в середине 80-х.

Первым командиром группы стал Александр Дятлов. Под его руководством началась интенсивная пилотажная работа. За время существования пилоты провели несколько сотен выступлений не только в России, но и по всему миру. Их мастерство оценили на авиасалонах в Ле-Бурже, Фарнборо, Индии, ОАЭ.

Покорители мира

Впервые авиагруппа «Стрижи» выступила за рубежом в мае 1991 года на авиабазе Уппсала в Швеции. Но тогда мастерство российских пилотов смогли посмотреть лишь иностранные коллеги и представители СМИ.

Перед широкой публикой они выступили через год на воздушном празднике, посвященном 50-летию эскадрильи «Нормандия-Неман». Во Франции пилоты исполнили практически полный набор фигур высшего пилотажа. Сердца французов они завоевали косой петлей, петлей Нестерова, бочкой и другими. Выступление завершили эффектным роспуском самолетов — «тюльпаном», который сопровождался салютом из устройств выброса тепловых ловушек, установленных на истребителях.

За время существования авиагруппа успела выступить во многих странах мира. Помешать им смогла лишь пандемия коронавируса. В 2020 и 2021 годах многие выступления авиационной группы пришлось отменить.

Источник фото: Минобороны РФ

Небесные войны

«Стрижи» в своих выступлениях демонстрируют все существующие фигуры высшего пилотажа: колокол, различные виды бочек, косую петлю, петлю Нестерова. Сценарий выступления обычно придумывают и прорабатывают сами летчики.

Одни из самых ярких выступлений «Стрижей» проходят совместно с «Русскими Витязями». С конца прошлого тысячелетия пилоты обеих групп начали тренировки в разных пилотажных порядках восемью, девятью и 10 самолетами. Публичный совместный пилотаж они впервые продемонстрировали 15 марта 2003 года — во время празднования 65-летия полка. Через три месяца, на День России, они общим строем прошли над Красной площадью, а в августе выступили на авиасалоне МАКС-2003 в Жуковском.

Через четыре года мастерство покорения воздуха показали девять самолетов — пять Су-27 и четыре МиГ-29. Они продемонстрировали программу «ромб» с выполнением полного комплекса фигур высшего пилотажа. Это выступление признали мировым рекордом в истории авиации, а девятка получила название «Кубинский бриллиант». Именно в таком строю «Стрижи» участвуют в воздушных парадах над Красной площадью в честь 9 Мая.

Во время подготовки к своему 30-летнему юбилею авиагруппа выполнила авиаполет в сложных метеоусловиях при прохождении грозового фронта. Впервые в маневрах участвовали девять МиГ-29. Новую программу с петлями и перестроями пилоты покажут 15 мая на аэродроме Кубинка.

Будущее «Стрижей»

МиГ-35 может стать новым витком в истории «Стрижей». Испытания самолета начались в 2017 году, сейчас они находятся на этапе государственных совместных испытаний. Уже получено предварительное заключение, позволяющее приступить к выпуску установочной партии самолетов, рассказал ТАСС директор дирекции программ МиГ-29М, МиГ-35 и легкого многофункционального фронтового самолета (ЛФМС) РСК «МиГ» (в составе Объединенной авиастроительной корпорации) Мушег Балоян.

Командир «Стрижей» от МиГ-35 ждет усовершенствованной системы навигации и новых возможностей визуализации, которая позволит сделать выступления еще интереснее.