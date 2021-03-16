Мастер Воб вслепую оказался на свободе. История трех побегов бывшего спецназовца

Полиция Алтайского края ищет бывшего спецназовца, сбежавшего из-под ареста. Когда-то Валерий Вобликов работал в ГРУ, но потом собрал банду и начал нападать на дома богачей. Попавшись, он дважды сбегал с мастерством, достойным экранизации. А третий побег ему пришлось совершить буквально вслепую — Вобликов почти потерял зрение.

Воб в розыске

Валерий Вобликов — 51-летний бывший спецназовец ГРУ по кличке Воб. В январе 2021 года суд назначил ему семь лет и 10 месяцев тюрьмы за разбой. Он в 2011 году напал на усадьбу фермера.

Однако бывшего правоохранителя освободили от наказания. Дело в том, что он инвалид — у него заболевание глаз, из-за которого он почти ничего не видит. Однако приговор Вобликову в марте обжаловала прокуратура, 5 марта краевой суд увеличил срок наказания до 10 лет. Причем в этот раз он должен был отбывать его в тюрьме.

Вобликов находился под контролем УФСИН, но на рассмотрении апелляционной жалобы не присутствовал. По данным «Алтапресс», пока суд оглашал приговор, бывший спецназовец сбежал из-под домашнего ареста вместе с браслетом слежения.

Руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Алтайскому краю Светлана Ляпунова подтвердила «360», что Вобликова объявили в розыск. Полиция и службы УФСИН пытаются найти его.

Не исключено, что у Вобликова могли быть сообщники, ведь он почти ничего не видит. По поводу побега уголовное дело пока не заводили. В ориентировке, по данным «Коммерсанта», указаны его черные зубы и поврежденный правый глаз.

Спецназовец на тропе разбоя

Для Вобликова это уже третий побег. Некогда командир взвода ГРУ, побывавший в нескольких горячих точках, в том числе в Чечне, в 2000-х он стал главарем банды. Группировка грабила дома богатых людей и даже была причастна к нескольким убийствам.

С марта 2004 по апрель 2005 года банда совершила примерно 15 схожих по почерку нападений. Два из них закончились смертью жертв.

В первый раз Вобликова удалось схватить в 2005 году в Ярославле. Тогда спецназовец смог «раскидать нескольких милиционеров», писал «Коммерсант». Вобликов разоружил охрану, когда отпросился в туалет. Он бегал два месяца, после чего его все-таки задержали и отправили в СИЗО в Новосибирске.

Побег по-братски

В изоляторе Вобликов провел мало времени, и уже в июне 2006 года сбежал. Он поменялся местами со своим младшим братом, который пришел его навестить, — они очень похожи внешне. Вобликов имел право на беседу с родственником в специальном кафе. Там брат отдал бывшему спецназовцу кепку, очки и пропуск на выход.

После свидания конвоиры отвели младшего брата в специальную комнату, где он должен был дождаться других арестованных, которые оставались на свиданиях. В это время Вобликов-старший прошел несколько постов охраны, вышел из изолятора и сел в такси. Подмену заметили только через час, писал VN.ru.

Брат Вобликова получил год и два месяца тюрьмы за соучастие в побеге. А бывшему спецназовцу добавили 16 лет, но это случилось только после того, как его нашли.

«Мне пришлось общаться с обоими братьями. Старший произвел впечатление умного и изворотливого человека. Очень свободолюбивый. Валерий обладает исключительной памятью, но склонен к фантазии», — рассказывал бывший старший следователь Дзержинской прокуратуры Игорь Бодалев.

Последний трамвай

После побега в июне 2006 года прошло 37 дней, и Вобликова опять задержали. Первые два дня он был в Новосибирске, а потом отправился с женой в Барнаул, писал сайт «Банкфакс». Около города пара арендовала дачу и ждала, пока поиски Вобликова остановят или ослабят.

Однако 13 июля 2006 года Вобликов с женой поехали в центр Барнаула. Они сели в трамвай на остановке «Дом быта». Правоохранители его ждали на всем маршруте.

Вобликов не оказывал сопротивления при задержании и даже не выглядел расстроенным. Но в ночь на 14 июля, когда он уже сидел в изоляторе, он пытался прокусить себе вену. Это было нужно, предположительно, чтобы его отправили в медпункт, откуда, как считается, легче сбежать. Однако в тот раз Вобликова бинтовали под особым надзором.

Вобликова приговорили к 19 годам лишения свободы по обвинению в побеге, разбойных нападениях, грабежах, кражах и убийствах. Он провел в заключении семь лет. После его освободили, потому что бывший военный разведчик почти ослеп.