Бывшего премьера Украины Евгения Марчука назвали мастером тайн. Он плел интриги и против России

Умер четвертый премьер-министр Украины Евгений Марчук. Он возглавлял правительство с 1995 по 1996 год и был первым руководителем Службы безопасности страны. Его называют мастером закулисных интриг, а некоторые его тайны так и не были разгаданы.

Евгений Марчук скончался в возрасте 80 лет. Об этом сообщила его супруга Лариса Ившина утром в четверг в Facebook.

«Черный день… умер ЕК (Евгений Кириллович — прим. ред.)… остановилось сердце», — написала Ившина.

В Службе безопасности Украины (СБУ) уточнили, что состояние Марчука ухудшилось после COVID-19.

«Коронавирусная болезнь обострила заболевания, которыми он страдал, и спровоцировала острую сердечно-легочную недостаточность», — пояснили в пресс-службе СБУ.

Евгений Марчук занимал должность премьера Украины с 1995 по 1996 год. Его отправили в отставку с формулировкой «за формирование собственного политического имиджа». Второй премьер-министр и по совместительству второй президент Украины Леонид Кучма нелестно отзывался о Марчуке в должности премьера и подозревал коллегу в непрофессионализме.

Марчук же стал первым главой СБУ — с 1991 по 1994 год. После этого он был секретарем СНБО и министром обороны. С 2018 по 2019 год представлял страну в составе Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе.

Марчук унес немало тайн

Отношение к Марчуку не может быть однозначным. Об этом в разговоре с «360» рассказал политолог Александр Дудчак.

Его имя связывали с различными скандалами, в том числе и с тем, что он способствовал поставке вооружения с Украины на территорию бывшей Югославии, хорватам, которые вели войну против сербов. Такие были слухи Александр Дудчак.

Эксперт отметил, что Марчук во многом был типичным для постсоветского пространства политическим деятелем, то есть неким бывшим советским чиновником, который должен был отстаивать целостность родины и исполнять присягу.

«Но потом у него тумблер какой-то сработал — он, как и многие, стал национально ориентированным. Мне сложно относиться к таким людям положительно, к тем, кто не выполнил свою присягу. Стараюсь не судить. Понять можно, оправдать нет», — пояснил Дудчак.

Схожей точки зрения придерживается и донецкий политолог, публицист Владимир Корнилов. Он назвал Марчука серым кардиналом украинской политики. По его словам, бывший премьер влиял на информационную повестку и после ухода от власти. Делал он это через газету «День», которая была под контролем Марчука.

Это был мастер закулисных интриг. <…> Он унес с собой в могилу немало неразгаданных тайн, которые, возможно, так и останутся конспирологическими теориями. <…> Он плел немало интриг против России и российской политики на Украине Владимир Корнилов.

При этом Дудчак подчеркнул, что плохих отношений во времена власти Марчука с российской стороной у Украины не было. Даже при развале СССР был расчет на сохранение дружественных отношений.