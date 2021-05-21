Собаки разрыли сотни свежих могил на побережье в Индии. Находка вызывает массу вопросов

Социальные сети заполнили новые пугающие кадры из Индии. Людей, умерших от коронавируса и не только, хоронят в неглубоких могилах на пляже. Там стаи бездомных собак раскапывают их трупы и грызут.

Из-за проливных дождей ряды неглубоких могил на берегу реки Ганг на северо-западе Индии сильно пострадали. Помимо этого стаи бродячих собак набросились на захоронения, начиная раскапывать их и грызть кости погибших. Муниципальные сотрудники активно работали над восстановлением могил и прогоняли собак, но Сеть все равно заполонили ужасающие кадры, передает Daily Mail.

На них видно, как собаки таскали в зубах останки погибших. А этого могилы были осквернены испражнениями животных.

Брошенные трупы в сельских районах Индии указывают на рост числа смертей от COVID-19. Полицейские стоят рядом с телами, захороненными в неглубоких могилах на берегу реки Ганг в Праяградже, Индия, 15 мая 2021 года.

Трупы, обнаруженные возле Ганга в штатах Уттар-Прадеш и Бихар, вызвали серьезные вопросы о точности официальных данных о COVID-19. Эти могилы рисуют мрачную картину распространения пандемии в сельских районах, где инфраструктура здравоохранения чрезвычайно слаба, а усилиям по сдерживанию мешают ограниченные возможности тестирования, стигма и низкие показатели вакцинации.

Местные чиновники говорят, что разложение трупов затрудняет определение причины смерти. Однако большинство считают, что все эти новые могильные захоронения принадлежат ковид-больным. Об этом Human Rights Watch заявили и сами жители деревни. По их словам, страх перед болезнью и нехватка средств для кремации вынуждают оставлять усопших на пляже.

Какая часть этой картины по-прежнему заставляет людей защищать бесчеловечное управление? Это правительство должно уйти, и оно должно уйти сейчас. И их нужно навсегда вычеркнуть из политического пространства.

В последние недели страна столкнулась с еще одной проблемой — тысячи людей заразились «черной плесенью». Речь идет о мукормикозе. Это агрессивная болезнь, из-за которой хирургам иногда приходится удалять глаза, нос и челюсть пациента, чтобы предотвратить попадание «плесени» в мозг. Смертность превышает 50%.

Эксперты считают, что волна инфекций с ранее очень редким заболеванием связана с чрезмерным использованием стероидов во время лечения миллионов пациентов от коронавируса. В Индии обычно выявляется менее 20 случаев заражения в год, но сейчас их несколько тысяч по всей стране. По крайней мере девять штатов назвали проблему эпидемией.

На этой неделе правительство Индии, возглавляемое партией BJP, выпустило инструкции для местных властей по борьбе с ковидом в сельских районах. Они включают усиление тестирования, обеспечение изоляции и карантинных мер, а также создание специализированных медицинских учреждений для оказания помощи.

При этом некоторые лидеры BJP по-прежнему рекомендуют использовать отходы крупного рогатого скота, в том числе питье коровьей мочи, и другие ритуалы в качестве профилактики или лечения вместо того, чтобы пропагандировать безопасные методы и побуждать людей обращаться за медицинской помощью.