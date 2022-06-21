Гражданской авиации России грозит массовый простой. Как ее спасти?

Гражданская авиация России сильно пострадала из-за пандемии и западных санкций. Большая часть самолетов, которые предоставляли отечественным перевозчикам иностранные лизинговые компании, оказалась без обслуживания и возможности получить новые комплектующие. Однако все не так плохо: в России восстанавливают производство собственных самолетов, а импортные детали готовятся заменить отечественными аналогами.

Самолетов много, полетов мало

Главный редактор портала Avia.ru Роман Гусаров рассказал «360», что сегодня российская гражданская авиация насчитывает порядка 1,2-1,3 тысячи самолетов, более 600 из них иностранного производства. Из-за санкций их эксплуатация стала проблематичной: лизинговые компании отказались обслуживать суда, находящиеся в пользовании российских компаний, а также предоставлять необходимые комплектующие и расходные материалы.

«Самолеты иностранного производства перевозят порядка 90% пассажиров. В основном это самолеты Boeing и Airbus. Пока их эксплуатация продолжается, несмотря на множество созданных для нашей авиации проблем», — объяснил Гусаров.

При этом около трети всех самолетов российской гражданской авиации, по словам эксперта, не задействованы в полетных программах. Но причина не в нехватке комплектующих или самих самолетах, а в сокращении численности перелетов из-за закрытых границ — задействовать весь парк некуда.

«Сегодня за рубеж не могут летать самолеты, которые находились в лизинге от иностранных лизингодателей и которые были зарегистрированы в зарубежных реестрах. Только отдельные дружественные страны дали гарантии, что самолеты не будут задерживать, — туда они еще летают. Во все остальные страны летают либо отечественные самолеты, либо иностранные, но выкупленные и принадлежащие российским лизинговым компаниям», — добавил Гусаров.

Запчасти — вопрос времени

Вице-премьер Юрий Борисов в ходе Петербургского международного экономического форума — 2022 заявил, что в ближайшие пять лет иностранные самолеты в России продолжат летать без проблем. В будущем, по его словам, часть иностранных машин смогут разобрать на запчасти, чтобы другие суда оставались на ходу.

Заслуженный пилот России, бывший летный директор «Внуковских авиалиний» Юрий Сытник настроен не так оптимистично. По его словам, те самолеты Boeing и Airbus, которые остались в России, уже «стоят без запчастей», так как ни Европа, ни США, ни Китай не поставляют необходимые комплектующие из-за санкций.

«Более 700 самолетов встанут через два-три месяца. Все остановится, потому что самолет без обслуживания, без регламента и без деталей, которые вырабатывают свой ресурс, летать не может. Если деталь должна налетать пять тысяч часов, пять тысяч и один час она налетать не может, потому что что-то может случиться — это преступление», — подчеркнул Сытник.

Например, авиакомпания Azur Air уже заявила о том, что будет использовать только половину Boeing и Airbus, которые есть в летном парке.

«Это необходимое решение, чтобы обеспечить максимальную безопасность полетов, пока мы ищем новые каналы поставок запчастей», — привел выдержку из письма генерального директора «Интерфакс».

Сейчас на гражданскую авиацию уже работают заводы в Иркутске, Комсомольске-на-Амуре, в Самаре, Рыбинске, Перми и других городах. Однако этого, по мнению Сытника, недостаточно.

Проблема, по его словам, еще и в том, что Россия не производит расходные материалы, без которых не могут летать самолеты. По его мнению, чтобы сделать российскую гражданскую авиацию независимой от импортных товаров, необходимы значительно большие усилия.

Чтобы выпустить, допустим, МС-21 или SSJ на российских комплектующих, нужно поднять 140-160 предприятий, которые будут выпускать авионику, запасные части, двигатели и так далее. Очень много деталей, которые необходимы для самолета Юрий Сытник.

При этом посол КНР в Москве Чжан Ханьхуэй заявил 17 июня о том, что Китай готов обеспечить Россию запчастями для самолетов иностранного производства. Авиакомпании, по его словам, уже работают над налаживанием поставок.

Российские самолеты на замену

Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров заявил, что ведомство совместно с Минтрансом уже сформировало комплексную программу развития авиационной отрасли до 2030 года. Гражданской авиации планируют поставить более тысячи самолетов. Также Мантуров рассказал о планах заместить иностранные комплектующие отечественными и при необходимости модернизировать производство.

К 2030 году в России обещают построить 270 самолетов МС-21, 142 самолета SSJ New, по 70 самолетов Ил-114-300 и Ту-214, а также 12 самолетов Ил-96-300.

МС-21

Уже в ближайшее время, по словам Мантурова, «Аэрофлот» получит 300 самолетов МС-21. Роман Гусаров заверил «360», что МС-21 — один из самых перспективных современных самолетов, именно он должен стать заменой Boeing и Airbus.

«МС-21 — это самый современный в своем классе среднемагистральный самолет, который разработан в России, единственный, который был создан с нуля в XXI веке. Его аналоги — Boeing 737 и Airbus А-320 — это самолеты, которым не одно десятилетие. Они модернизируются, но модернизационный предел достигнут», — подчеркнул Гусаров.

Самолет МС-21

Он добавил, что МС-21 соединил в себе все самые передовые достижения, а его перспективность только подтверждается тем, что санкции в отношении этого самолета начали вводить задолго до 2022 года, так как американские и европейские производители поняли, что российский самолет может существенно потеснить их на рынке.

«МС-21 уже сертифицирован, сейчас идет его досертификация с отечественным двигателем», — добавил Гусаров.

В декабре 2021 года стало известно, что авиакомпания «Россия» купит самолеты МС-21-300 с крылом из российских композитов, поставить их обещали уже в 2022 году. Испытания такого самолета прошли в декабре 2021 года. Однако тогда комплекты крыла из отечественных композитных материалов были готовы только для трех самолетов.

Глава Ростеха Сергей Чемезов заявлял, что уже к 2024 году серийное производство МС-21 наладят полностью из отечественных комплектующих, включая двигатель. В 2023 году компания планирует выпустить шесть самолетов МС-21, в 2024-м — 14, а к 2027 году сможет производить уже 76 машин в год.

Ил-114 и Ил-96

Еще две модели, которые упомянул Денис Мантуров как замену самолетам зарубежного производства, это Ил-96 и Ил-114.

Ил-96 — советский дальнемагистральный самолет, у этой модели не было ни одного происшествия с жертвами почти за 30 лет с момента начала эксплуатации. Однако производство Ил-96 никогда не было массовым. Согласно данным портала Russian Planes, с 1988 года в России выпустили всего 36 самолетов этой модели, 14 из них до сих пор находятся в эксплуатации.

Самолет Ил-96

Ил-114 — ближнемагистральный турбиновинтовой самолет, который могут использовать в перелетах по России. По словам Гусарова, он сейчас находится на этапе летных испытаний и организации серийного производства.

Самолет Ил-114-300

Ту-214

Ту-214 — это современные российские магистральные пассажирские самолеты, в их производстве, как подчеркнул Роман Гусаров, нет комплектующих иностранного производства. К 2030 году российский летный парк должен пополниться 70 такими машинами.

«Ту-204/214 — это самолеты родом из Советского Союза, при этом они современные, они даже моложе Boeing и Airbus. Здесь производство не будет масштабным, но они будут дополнением. В их составе нет ни одной импортной детали», — сказал он.

Самолет Ту-214

SuperJet

Еще один самолет, производимый в России, — это ближнемагистральный самолет SuperJet. Пока более 80% составляющих в производстве SSJ, по словам экспертов, покупаются и производятся за рубежом. Тем не менее самолет успешно летает, а в обозримом будущем его собираются максимально русифицировать, заменив импортные комплектующие отечественными.

Источник фото: Wikimedia

Автор фото: Александр Бельтюков

При этом Роман Гусаров отметил, что полностью самостоятельного авиационного производства нет ни в одной стране мира — и это нормальная практика. Теперь же России нужно создавать полностью автономную гражданскую авиацию внутри страны, как это делал Советский Союз.

«Все покупают запчасти со всего мира. А нам, видимо, придется, как это было в СССР. И если сегодня мы производим Superjet, который на 80% состоит из импортных комплектующих, у МС-21 сейчас примерно 50% импортных комплектующих, то где-то через два года оба самолета должны пойти в серию исключительно с отечественными комплектующими и отечественными двигателями», — заключил Гусаров.