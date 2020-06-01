Миру пророчат массовый голод. Россиянам это не грозит, хотя питание изменится

В 2020 году в мире произойдет глобальный продовольственный кризис. По прогнозу ООН, количество голодающих увеличится до 265 миллионов человек. Главная причина — падение доходов населения из-за коронавируса. Россию беда обойдет стороной. Расходы на питание сократятся, но голода не будет.

Из-за коронавируса в 2020 году в мире усугубится продовольственный кризис, сообщили «Известия». Главный экономист продовольственной программы ООН Ариф Хусаин прогнозирует, что количество голодающих вырастет вдвое — до 265 миллионов жителей планеты.

За последние годы страны наращивали производство продуктов. К 2020 году доля государств, испытывающих реальные продовольственные проблемы, сократилась с 15 до 10%. Да и цены на такие товары в последние годы относительно стабильны.

Однако свои коррективы внесли пандемия коронавируса и потрясения в мировой экономике. Они привели не только к сокращению производства и нарушению логистических цепочек поставок, из-за чего в ряде стран может возникнуть дефицит некоторых продуктов. Но, что гораздо хуже, они спровоцировали падение доходов населения.

Для стран богатых и со средним ВВП это обернется сокращением доходов граждан. А для беднейших африканских и азиатских — сокращением рациона у подавляющего числа лишившихся работы людей. Что ждет Россию?

Продовольственная безопасность

Прогноз по урожайности основных сельхозкультур, в том числе зернобобовых и картофеля, ожидается не ниже уровня прошлого года, рассказал «360» проректор по научной работе Московского государственного университета пищевых производств Михаил Щетинин. К тому же на складах сохранились большие товарные запасы. Поэтому дефицита и уж тем более голода в стране не будет. Урожая, по прогнозу эксперта, хватит и для выполнения всех экспортных соглашений.

«Дефицита гречихи у нас не будет, дефицита пшеницы тоже. Овощи выращиваем в каждом регионе и частично импортируем, закрывая потребности. Так же, думаю, и сохранится. Никаких проблем в снабжении населения продовольственными товарами не будет», — добавил Щетинин.

Некоторые птицефабрики и животноводческие предприятия приостанавливали работу из-за коронавируса, теперь им предстоит наверстать упущенное. Но в целом пандемия и кризис практически не повлияли на производство молока, кисломолочной продукции, яиц, мяса птицы, свинины, баранины и говядины.

В Подмосковье производство пищевой продукции в первом квартале в сравнении с аналогичным периодом 2019 года увеличилось на 18,2%, сообщил «360» министр сельского хозяйства и продовольствия Андрей Разин. Выросло производство макаронных изделий, шоколада, плодоовощной продукции. Московская область самостоятельно закрывает все потребности в овощах закрытого грунта.

«Наибольший прирост показали предприятия по производству молока — увеличение на 39,5%, а также хлеба — на 22,6%, кондитерских изделий — на 16,2%, мяса — на 33,9%, колбасных изделий — на 35,2%, масла сливочного — на 29,2% и жареного кофе — на 35,2%», — уточнил Разин.

Изменение покупательской модели

После мартовского ажиотажа россияне сократили траты на продукты, пояснил «360» заместитель исполнительного директора Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Владимир Ионкин. Особенно заметным — порядка 20–25% — снижение было в некоторых крупных гипермаркетах, расположенных в торговых центрах. Но российское падение спроса связано с режимом самоизоляции и некоторой недоступностью этих торговых точек для далеко живущих от них покупателей. В других магазинах продажи за два месяца плавно сократились на 5–10%, а в некоторых, напротив, выросли.

«У магазинов, супермаркетов у дома либо стабильно, либо небольшое превышение спроса по некоторым дням. То есть ничего катастрофического (например, что в два раза все упало) не было. И связано это только с доступностью магазинов», — пояснил Ионкин.

Но часть населения, по его словам, давно живет в режиме жесткой экономии из-за отсутствия значительных доходов. Около половины товаров люди приобретают по промоакциям или со скидками. Изменилась и сама покупательская модель. Раньше россияне на две-три недели разово закупались продуктами в гипермаркетах. А сейчас ищут скидки и приобретают их в разных магазинах.

«Безработица выросла, идет падение доходов. Но пока мы это не ощутили. По моим оценкам, на фуд-ретейле пока это сказывается не сильно. Возьмите „Азбуку Вкуса“ — это магазин особого свойства, не все туда ходят отовариваться. Но он не „провалился“, чувствует себя нормально, как и остальные продовольственные магазины», — заключил Ионкин.

Продуктозамещение

Доходы некоторых россиян, конечно, сократились из-за пандемии коронавируса, кто-то может оказаться у черты бедности из-за потери работы, рассказал «360» директор Института гуманитарных и экономических проблем продовольственной безопасности Александр Новиков. Но проблемы голода, как это наблюдается в беднейших африканских и азиатских странах, где люди живут на один-полтора доллара в день, в нашей стране нет и не будет.

«У нас всегда 7–10% населения были на грани бедности. Есть еще такой момент: не все доходы населения учитываются. По статистике, людей, которые получают пенсию на уровне 8–12 тысяч рублей, достаточно много. Но часть из них существует не только на эти деньги. Малообеспеченные люди из сельских районов сами производят ряд товаров. У некоторых есть родственники, дети», — добавил Новиков.

Люди, которые урезают расходы на питание, в первую очередь отказываются от дорогостоящих продуктов вроде первосортной говядины, хорошего сливочного масла и рыбы, качественной кисломолочки и так далее. По прогнозу эксперта, около 10% населения заменит их продуктами попроще и подешевле. Но голодать не будет никто.

«Никто у нас голодать не будет. У нас сейчас довольно много продуктов низшего ценового сегмента, которые не позволят голодать. Возможно снижение комфортности питания, ассортимент рациона может упасть. Питание может быть не совсем разнообразным», — подытожил Новиков.