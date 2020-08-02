Коронавирус десанту не помеха. В России отпраздновали День ВДВ, несмотря на ограничения массовых мероприятий

2 августа в России празднуют День ВДВ. И хотя в этом году коронавирус не позволил большинству регионов отметить его с широким размахом, все же десантники нашли способ отдать дань традиции.

Первые дни августа для россиян ежегодно знаменуются тем, что на улицы выходят крепкие ребята в военное форме и тельняшках и начинают шумно и бурно (порой даже слишком) отмечать свой профессиональный праздник.

В этом году День ВДВ должен был пройти так же, а может, даже и масштабнее, потому что в 2020 году воздушному десанту России исполняется 90 лет — серьезная дата. Но, конечно, в планы вмешался коронавирус, поэтому многие массовые мероприятия — концерты, праздничные шествия — пришлось отменить. В некоторых крупных городах — например, в Перми, Ростове-на-Дону и Краснодаре — вообще были отменены все официальные праздничные мероприятия. Однако десантников это не остановило.

В Москве прошел запланированный крестный ход от Ильинки к Красной Площади, где уже состоялся молебен. Но помимо этого, десантники по традиции собрались в крупнейших парках — в ЦПКиО имени Горького и на Поклонной Горе. Не обошлось, к сожалению, без эксцессов: в Парке Горького десантники подрались с сотрудниками Росгвардии и бойцами ОМОНа.

В других городах все прошло значительно спокойнее. В Санкт-Петербурге, например, памятную дату отметили выстрелом с Нарышкинского бастиона.

Также в Северной Столице возложили цветы к вечному огню.

А вот в Белгородской области люди подошли к празднику креативно и провели полноценную развлекательную программу.

В Екатеринбурге программу пришлось урезать из-за эпидемической обстановки, однако десантники все равно вышли на улицы. Не обошлось и без купания в фонтанах, хотя ветераны утверждают, что вообще-то это вовсе не традиция ВДВ.

Владивосток, в свою очередь, поприветствовал празднующих десантников проливным дождем, поэтому народу на улицах было не так много. Зато по улицам города передвигались целые автоколонны.

Следует отметить, что День ВДВ отмечается не только в России, но и в других постсоветских странах — например, в Белоруссии, где массовые мероприятия не запрещены.

Впрочем, как недавно рассказывали сами десантники в беседе с «360», главное в празднике — не столько официальные мероприятия, сколько встречи с сослуживцами. Поэтому большинство российских военных, для кого этот день действительно важен, нашли возможность отпраздновать «неофициально», в кругу друзей и семьи, без всяких концертов.