Массовые смерти без войны. В каких странах от COVID-19 погибло больше людей, чем во время Второй мировой

В США от COVID-19 скончались больше 292 тысяч человек. Это на несколько сотен превышает число американцев, погибших во время боев во Второй мировой войне. Столь плачевная статистика наблюдается не только в США, но и в Индии, Иране, Испании, ЮАР и других странах.

Как сообщает USA Today, за день в США 3124 человека умерли от коронавируса. Это больше, чем 11 сентября — 2900 человек. Даже во время атаки на Перл-Харбор погибло меньше людей. Их было около 2400.

Если учесть число умерших за всю пандемию, то получится более 292 тысяч. Во времена Второй мировой войны в сражениях погибло на несколько сотен меньше людей. Впрочем, Штаты не единственная страна с такими результатами.

В Индии, по самым большим подсчетам, в сражениях и плену погибли около 91 тысячи военных. А вот пандемия скосила в стране 142 тысячи человек. Получается, что СОVID-19 убил на 50 тысяч больше.

На Ирак во время Второй мировой Германия и Италия активно нападать не могли из-за его географической удаленности, поэтому страна потеряла около тысячи человек. Для коронавируса же никаких помех не существовало, и у него 12 526 жертв.

Канада потеряла более 45 тысяч жителей во время Второй мировой войны. Среди гражданского населения погибли всего две тысячи человек. От ковида в стране скончалось более 13 тысяч граждан, что на четыре тысячи меньше числа солдат ВВС, погибших в годы войны.

Шокирующие цифры можно увидеть в Бразилии. Это была единственная страна Южной Америки, принявшая участие в сражении с Гитлером. Тогда война забрала около двух тысяч солдат, а вот ковид летальным исходом закончился для 180 тысяч бразильцев.

В Болгарии за всю войну погибло значительно больше людей, чем от коронавируса. Однако если учитывать только мирное население, то картина меняется. Во время Второй мировой войны погибли 5500 гражданских, а это всего на 95 больше числа скончавшихся от ковида.

Дания планировала держать нейтралитет, но была захвачена нацистской Германией. Во время сражений с немцами погибли около трех тысяч датчан, а коронавирус убил 918 жителей этой страны. Это практически треть от погибших военных.

А вот ЮАР практически сразу выступила против Германии и потеряла в боях около девяти тысяч человек, что более чем в двое меньше числа скончавшихся от COVID-19. На данный момент от него умерли 22 747 человек.

В Южной Корее потери оказались относительно небольшим и во время войны, и во время пандемии. Последняя убила 572 человека, а среди военных, выступавших на стороне антигитлеровской коалиции, погибла тысяча человек.

Разумеется, среди стран, активно вовлеченных во Вторую мировую войну, статистика выглядит не так устрашающе в отношении COVID-19. Достаточно посмотреть на потери СССР в те годы. Одних только советских граждан погибло более пяти миллионов, в то время как от коронавируса в России умерли около 45 тысяч человек.

В Италии ковид не перебил результаты Второй мировой, но смог превысить число — 29 тысяч итальянцев — умерших в плену во времена Первой мировой. Всего от коронавируса в стране умерли 62 626 человек, а во время Второй мировой — около полумиллиона.

Франция в боях с немцами тоже потеряла гораздо больше, чем во время пандемии. Тогда слегли 253 тысячи военных, а число смертей от ковида медленно близится к 57 тысячам. Впрочем, это все еще намного больше, чем погибло во время боевых действий на Западном фронте — более 12 тысяч человек.

В Великобритании количество людей, скончавшихся от COVID-19, превысило число солдат, служивших в Военно-морском флоте и умерших во время Второй мировой войны. В первом случае погибли 63 082 человека, во втором — 50 758.

А для Испании коронавирус оказался значительно опаснее Второй мировой. Общие потери от войны насчитывают около 15 тысяч человек. В то время как от коронавируса погибли уже 47 344 испанца.

Среди стран, в которых у ковида почти нет шансов стать опаснее Второй мировой, находятся Германия и Китай. Потери нацистской Германии насчитывают от 6 900 000 до 7 400 000 человек. А от коронавируса умерли 21 064 человека.