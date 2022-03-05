Массовое пиратство может вернуться в Россию. Это приведет к серьезным проблемам, в том числе для компьютеров

Западные IT-компании ввели санкции против российских пользователей на фоне ситуации на Украине. Теперь россияне могут начать массово переходить на пиратские версии софта. Специалисты предупредили, что нелицензионные программы могут таить в себе вирусы и открывать ворота для атак хакеров. Но кинокритики нашли в пиратстве плюс: оно не лишит людей мирового кино на время санкций.

В конце февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции на Украине. Страны Европы и США ввели в ответ на это санкции. К ним присоединились западные разработчики программного обеспечения.

Власти России в ответ начали готовить меры поддержки IT-отрасли. В частности, ПО и базы данных могут принудительно лицензировать, а также отменить уголовную и административную ответственность за использование пиратского софта. От нее освободят только за использование продуктов, которые не имеют российских аналогов.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ об ускоренном развитии IT-сферы в стране. По нему компании на три года освободят от налога на прибыль и проверок контролирующими органами. Специалисты до 27 лет получат отсрочку от армии на период работы. Им также предоставят льготную ипотеку.

Позднее Минцифры заявило, что не предлагало освобождать от ответственности за использование нелицензионного софта. Кроме того, ведомство выступило против пиратства. Однако пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал действия западных компаний-разработчиков экономическим бандитизмом, на который должна быть соответствующая реакция, писало «РИА Новости».

Надежды на пиратство

Использование пиратского ПО вряд ли поможет IT-отрасли. Эксперт в цифровой экономике, генеральный директор АНО «Цифровые платформы» Арсений Щельцин объяснил «360», что некоторые разработчики разрешили приобретать софт только через интернет. Распространить нелегальную копию в таких условиях не представляется возможным. Однако до сих пор есть программы с «коробочным разрешением», которые можно скачать и передавать другим пользователям.

По мнению Щельцина, власти, скорее, перестанут преследовать за пиратство. Специалист напомнил про уголовные дела начала 2000-х годов против людей, которые делились или использовали нелицензионное программное обеспечение. В качестве примера он привел суд над учителем, который распространял пиратские приложения Microsoft.

«Российское подразделение компании заявляло об отсутствии претензий к учителю. Несмотря на это, все равно было уголовное преследование. Правоохранительные органы отталкиваются не от наличия заявления, а от факта применения. Я думаю, что будет что-то вроде снятия таких ограничений», — рассказал Щельцин.

У нелицензионных версий программ есть слабое место, которое мешает работе компьютера, объяснил эксперт. Пиратские копии ПО создают специалисты, которые по тем или иным причинам могут выполнить работу некачественно, добавил Щельцин. Программисты могут использовать компьютер как зараженный сервер и с его помощью сделать целую сеть для хакерских атак, в том числе на российские сайты.

«Иностранный разработчик делает для россиян копию лицензионных иностранных продуктов. Они думают, что это благо. На самом деле их компьютер на 80% будет использоваться для атаки наших же сайтов», — отметил Щельцин.

Все еще вне закона

Послаблений относительно развлекательного нелицензионного контента, как заявил Щельцин, вряд ли можно ожидать в ближайшее время в России. Сайты с пиратскими материалами разблокированы не будут, уверен он.

«Мы не будем превращаться в страну пиратов», — добавил специалист.

Даже если в России введут послабления относительно нелицензионных развлечений, например игр, этот шаг навредит киберспорту. Эксперт рынка развлечений, специалист в вопросах виртуальной и дополненной реальности, киберспорта Сергей Картинцев объяснил, что пиратство поможет только частным игрокам. Киберспортсменам такое решение проблемы не поможет. Им нужно покупать игровую подписку, добавил он.

«Я в принципе не сторонник пиратских программ. Это воспитывает в людях желание не платить и приведет к тому, что куча бесплатных игр и программ будет с большим количеством вирусов», — рассказал Картинцев.

Ранее западные кинокомпании отменили прокат фильмов в России. Среди них были Walt Disney Company и Warner Bros. В таких условиях пиратские ресурсы с фильмами могли бы прийти на помощь пользователям и не отрезать их от мирового кино. Кинокритик Юрий Гладильщиков напомнил «360», что в СССР люди были лишены огромного количества фильмов, в том числе классики кинематографа. Тогда пираты сыграли большую роль для распространения культуры.

«С одной стороны, я за права прокатчиков, тех людей, которые делали эти картины, покупали их для страны. Но с другой — я за права потребителей, нормальных людей. А у киноманов не было иной возможности [смотреть кино], кроме как благодаря пиратским торрентам», — заключил Гладильщиков.