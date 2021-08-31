Солидол вредит не технике, а клиентам. Кому нужно было массово портить кикшеринговые самокаты

В Москве неизвестные пачкают прокатные электросамокаты — набралось уже 800 пострадавших из трех сервисов. Самим машинам смазка вреда не приносит, но однажды измазавшиеся горожане не пожелают рисковать второй раз. Эксперты считают, что это может быть делом рук нечистоплотных конкурентов, и рекомендуют сделать цивилизованные парковки.

В столице растет число электросамокатов, которые неизвестные измазали солидолом. Пострадавших машин набралось уже 800. Сервис Whoosh, которому вандалы испортили более 500 самокатов, смог выяснить, что группа из трех человек пачкала ручки и дисплеи гаджетов смазкой и черным маркером. В пресс-службе компании сообщили, что смогли установить личности хулиганов.

Также злоумышленники взялись за электросамокаты компаний Urent и «Яндекс», у которых испорчено более 280 и 30 машин соответственно. Почти во всех случаях вандализма нападкам подвергались электросамокаты, которые стояли в центре Москвы, на Ленинском проспекте и Крымском Валу.

Ранее Telegram-канал «Mash на Мойке» сообщал, что в Санкт-Петербурге молодой человек демонстративно бросил в воду явно прокатный электросамокат с Яхтенного моста. Розыском неизвестного, который не забыл прикрыть лицо от камеры, сейчас занимается полиция.

Война прокатов

Руководитель сети автоматических станций проката самокатов Samocat sharing Сергей Писаренко рассказал «360», что варварское отношение к электросамокатам можно заметить во всем мире. В соцсетях есть даже специальные каналы, публикующие всевозможные непотребства, которые вытворяют люди с этими средствами передвижения.

«Безумных людей в мире много. Солидол — это еще как-то по-божески. В США и Европе электросамокаты сжигают, разбивают, бросают под колеса автомобилей. Например, в Сколкове работает три или четыре оператора. И несмотря на то, что там большие территории, все равно появляются недовольные, которым не нравятся электросамокаты», — рассказал Сергей Писаренко.

Мир разделился на два лагеря: половина людей счастлива, что появился такой вид транспорта, половина — нет. Эксперт отметил, что, возможно, самокаты пачкают солидолом конкурирующие фирмы прокатчиков. Ведь судя по количеству испорченных самокатов, это уже промышленная история — вряд ли обычные хулиганы за такой короткий срок испортили бы целых 800 машин.

«Рассерженный горожанин мог бы сломать пару машин, но не стал бы мазать сотни пластичной смазкой. Кроме того, солидолом нельзя нанести вред технике, ведь если бы использовали, например, кислоту, тогда за это была бы уже уголовная ответственность. А так просто испачкали — никто не пострадал и оттереть можно», — сказал Сергей Писаренко.

Цивилизованная парковка может помочь

Организатор движения городских самокатов Let’s kick Moscow Александр Нилов в разговоре с «360» уточнил, что не стоит исключать два в одном: недовольных граждан, которые стали злонамеренными хулиганами. Возможно, так они решили высказать свою позицию, но за такие жесты необходимо нести ответственность.

«Троих этих хулиганов поймали, и я очень надеюсь, что прокатные компании не останутся в стороне и эти негодяи понесут материальную ответственность за порчу имущества. Они помешали работе бизнеса, причем очевидно, что это было сделано по сговору. Но кроме того, они помешали таким же горожанам воспользоваться транспортными средствами», — сказал Александр Нилов.

Он заметил, что, к сожалению, защитить свое оборудование прокатные компании никак не могут. Единственное, что может сдержать вандалов, — это неотвратимость наказания. Если оставить это происшествие безнаказанным, в дальнейшем такие хулиганы могут переключиться на общественный транспорт или автомобили.

«Прокатные сервисы стали вызывать недовольство у некоторых горожан, так как самокаты начали парковаться не на специальных площадках, а где попало. Такая же проблема была и в Европе, сейчас к ней пришли мы. Думаю, компаниям проката стоить продумать парковку их машин, чтобы они не мешали людям», — посоветовал Александр Нилов.