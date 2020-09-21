Массовую гибель птиц в Саратове объяснили несколькими причинами. Они могут сказаться и на людях

В Саратове по неизвестной причине начали массово гибнуть птицы. Причем в местной организации по спасению и реабилитации птиц говорят, что так они погибают каждый год. Многие уверены, что проблема в экологии, но есть и другой, возможно, еще более опасный вариант.

Одно из первых свидетельств массовой гибели птиц в Саратовской области появилось в тематической группе города Балакова во «ВКонтакте». Администраторы паблика выложили несколько фотографий, на которых видно, что проезжая часть усыпана трупами грачей.

В комментариях сразу начали выдвигать предположения: одни списывали все на работу местной АЭС, против которой долго протестовали жители, другие перечисляли остальные предприятия города, которые могут сильно и негативно влиять на окружающую среду, третьи предполагали, что птицы могли неудачно сесть на провода или умереть от удара молнии в центр стаи.

Точную причину массовой смерти птиц пока определить сложно. По словам волонтера саратовской организации по спасению и реабилитации диких птиц «Мудрый Рух 64» Ксении Гавриловой, для этого необходимо отдать трупы грачей в лабораторию, чтобы провести вскрытие.

Руководитель Балаковской районной станции по борьбе с болезнями животных Алексей Балалаев сообщил, что местные ветеринары уже забрали трупы для исследования в энгельсскую лабораторию. Результаты должны появиться в течение дня. В числе причин специалисты подозревают и птичий грипп. На момент публикации более точной информации обнародовано не было.

Возможные причины

Ксения Гаврилова рассказала «360», что массовый падеж птиц в городе повторяется из года в год, но раньше этому не придавали большого значения. В этом году тревогу забили и сами волонтеры, помогающие птицам, так как иммунитет пернатых стал существенно хуже. Те, кто должен был выздороветь за пару недель, болеет по несколько месяцев даже в руках специалистов.

По словам орнитолога и заместителя руководителя реабилитационного центра для диких птиц «Воронье гнездо» Елены Исаевой, причин недавней массовой смерти грачей может быть очень много — от локального выброса таких токсичных веществ, как пестициды или дезинфицирующие растворы для дорог, до фейерверков, которые могли напугать птиц и заставить их «побиться о провода и стены зданий».

Очень много птиц гибнет в осенний период, когда молодые птицы самых разных видов начинают мигрировать. Многие из них летят через города и не замечают застекленных поверхностей торговых и бизнес-центров Елена Исаева орнитолог, заместитель руководителя реабилитационного центра для диких птиц «Воронье гнездо».

При этом Гаврилова уверена, что причина другая — и птицы погибают так осенью из года в год. По ее мнению, виной происходящему неправильное использование отравы для грызунов, которую не закладывают в норы, а просто рассыпают по полям.

«Травятся не только грызуны, но и другие животные и птицы, в том числе краснокнижные и мелкие насекомоядные, и зайцы, которые тоже находятся на полях. Они все умирают там, а грачи возвращаются ночевать в город и там падают замертво», — объяснила Гаврилова.

Дело в том, что яд, которым травят грызунов на полях перед сбором урожая, действует не сразу — он поражает печень и вызывает кровоизлияние, так что умирают птицы и животные спустя некоторое время.

Больше, чем видно

«В Саратове и области огромное количество краснокнижных птиц разных видов. Неправильное использование приманки влияет и на другие виды птиц — более крупные едят более мелких и тоже травятся и умирают. <...> Это экологическая ситуация, которая затрагивает значительно большее количество птиц, чем видно», — уверена Гаврилова.

Сказываются также и общие условия: из-за теплой и влажной зимы, отсутствия морозов и перепадов температур возбудители многих заболеваний пережили зиму вопреки обыкновению.

«Одновременно мягкость климатических условий и обилие пищи привели к птичьему бэби-буму и резкому скачку численности, что в сочетании с повышенным бактериальным фоном в свою очередь привело к многочисленным эпидемиям и массовым падежам», — подтвердила Исаева.

Однако Гаврилова уверена, что даже это не должно было вызвать повального заболевания птиц, тем более сильных осложнений, из-за которых вылечить их почти невозможно. «Это не должно приводить к тому, что иммунитет у птиц такой низкий. Они абсолютно все с больными глазами, с больной печенью и вообще больные насквозь», — уверена она.

Люди в опасности?

Гаврилова уверена, что со временем проблемы могут появиться и у людей. Конечно, отрава, рассыпанная по полю, не убьет человека, но внутренние органы, например печень и почки, которые страдают от яда, работают у человека и у птиц одинаково.

«Только на нас это сказывается меньше и реже, потому что мы с пола не едим и весим не 200 граммов, а 80 килограммов. То есть человек больше, но на него это тоже влияет. Если птицу в таком количестве это систематически насмерть косит, то на человека просто оказывается влияние», — считает она.

Исаева же настроена более оптимистично — по ее мнению, опасности для человека в сложившейся ситуации нет.

«К счастью, люди не пьют из луж, а зерно перед употреблением в пищу как минимум проходит термическую обработку, хотя полезнее от пестицидов, конечно, не становится», — убеждена она.

Единственный момент, который, по ее мнению, может представлять опасность для человека, — это токсичные выбросы в воздух. Но за соблюдением допустимого объема загрязнений, уверена Исаева, следят соответствующие государственные инстанции.