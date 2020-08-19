Жители Уханя устроили массовую вечеринку. Веселье назвали пощечиной человечеству

В конце 2019 года китайский Ухань стал отправной точкой для коронавируса. Пока мир продолжает бороться с распространением COVID-19, в городе уже закатывают вечеринки. Проведение массового фестиваля в аквапарке резко осудили в соцсетях. Но в городе давно не было ни одного нового случая инфицирования.

Тысячи людей пришли в выходные на вечеринку в уханьский аквапарк Maya Beach. Они танцевали под громкую музыку и плавали на надувных кругах, пишет BBC News. При этом ни о каких средствах защиты и речи не шло. Участники и гости без масок толпой набивались в бассейн. Видео с зажигательной тусовки моментально облетело соцсети. На кадрах видно, что отдыхающие стоят так тесно, что протиснуться между ними просто невозможно.

Пользователи поспешили высказать свое мнение о происходящем, так как именно с Уханя началась смертельная пандемия. Видео с фестиваля шло вразрез с тем, как жил город всего полгода назад. Тогда инфицированных и погибших забирали прямо с улиц, а теперь в Ухане праздник жизни.

«Рад, что они веселятся в то время, как остальной мир страдает из-за них. Пощечина человечеству», — негодовал один из пользователей в комментариях под роликом.

«Как быстро люди забыли страдания и смерти своих соседей», — поддержал его другой молодой человек.

«Меня не волнует, не было ли у них недавних случаев заболевания. Это ужасно. То самое место, где зародился вирус, теперь свободно и весело, пока остальной мир наблюдает за ними в своих масках», — отметил еще один подписчик.

«Подождите, что? Это же чертова пощечина, не так ли?» — написала девушка, добавив подходящую к ситуации гифку.

Но нашлись и те немногие, которые не увидели в уханьской вечеринке ничего страшного. По их словам, местные жители заслужили право на веселье.

«Ноль случаев с мая. Они заслужили это за то, что отбыли гораздо более жесткую изоляцию. Это имеет смысл, если нет риска распространения. Это то, что мы тоже могли бы иметь», — заявил пользователь.

Доцент медицины из Австралийского национального университета Санджая Сенанаяке подчеркнул, что большинство жителей города прошло тестирование на коронавирус. Но риск занесения вируса из других источников все еще остается.

«Проблема в том, что мы не искоренили СOVID-19, а это означает, что до тех пор, пока он не искоренен, все еще существует риск того, что он будет занесен из-за границы или из других стран», — пояснил специалист.

Ухань после COVID-19

Несмотря на риски, в Ухане действительно не было новых случаев заражения коронавирусом с середины мая. Врачи протестировали 9,9 миллиона местных жителей. Кроме того, в городе больше не действует запрет на массовые мероприятия.

Если в других странах вводили ограничительные меры, то Ухань в конце января полностью закрыли на карантин. Всех жителей жестко отрезали от остальной части Китая. К марту запреты начали понемногу снимать. Постепенно людям разрешали выходить из дома, открывать торговые центры, школы, кинотеатры и другие заведения.

Сейчас жизнь в городе полностью вернулась в привычное русло. На этом видео, например, китайцы обедают в одном из ресторанов. Многие используют медицинские маски.

Местные жители снова ходят по магазинам, ездят на работу и свободно занимаются своими делами. Победа над коронавирусом помогла снять ограничения.

На улицах города можно увидеть групповые занятия танцами.