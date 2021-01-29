facebook_pixel
    29 января 2021, 01:15

    Торговые центры, выездные лаборатории, волонтеры и «зеленые зоны». Как в регионах проходит массовая вакцинация

    Анастасия Кукова

    По словам президента России Владимира Путина, для победы над коронавирусом необходимо привить столько же россиян, сколько при противогриппозной кампании. Это 68 миллионов человек. Массовая вакцинация в стране началась 18 января, и глава государства отметил, что она идет с опережением графика. Однако в некоторых городах и регионах власти креативно подходят к популяризации кампании и придумывают различные способы для увеличения привитых граждан.
    Торговые центры, выездные лаборатории, волонтеры и «зеленые зоны». Как в регионах проходит массовая вакцинация

    Например, с 18 января в ГУМе начала работать выездная бригада вакцинации. Поставить прививку можно каждый день с 10:00 до 21:00 в порядке живой очереди. Необходим только паспорт. Кабинет расположен на третьем этаже первой линии торгового центра. Предусмотрено возмещение морального ущерба — фирменное «гумовское» эскимо.

    По словам заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой, прививку уже сделали 190 тысяч москвичей, более 100 тысяч — записались на процедуру.

    Подмосковье

    В Подмосковье мобильные пункты вакцинации открылись в торговых центрах шести городов. Граждан ждут в торговых центрах «Реутов Парк» в Реутове, «Капитолий» в Сергиевом Посаде, «Центр» в Дмитрове, «Солнечный» в Солнечногорске и «Мега» в Химках. В красногорском торговом центре «Vegas Крокус Сити».

    Подмосковье уже получило 133 725 тысяч доз вакцины от коронавируса «Спутник V». Из них использовано 37%. В феврале ожидаются еще 205 тысяч инъекций. Власти намерены привить 60% жителей региона, это около 3,6 миллионов человек.

    Сейчас в Московской области работают 147 стационарных пунктов вакцинации.

    Кубань и автобусы

    На заседании регионального оперштаба по коронавируса губернатор Кубани Вениамин Кондратьев сообщил о поступлении в область около 40 тысяч доз вакцины. Вскоре придет еще одна партия препарата.

    Он сообщил, что знает о проблемах жителей хуторов и станиц, которым приходится приезжать на прививку в районный центр.

    «Для многих — это проблематично, особенно для пожилых», — отметил губернатор. Он поручил разработать схему организованного подвоза граждан к пунктам вакцинации в сельской местности, и создать систему оповещения о наличии вакцин, чтобы люди не приезжали зря.

    «Также мы видим, что у людей очень востребованы мобильные пункты вакцинации. Их количество необходимо увеличить», — отметил Кондратьев.

    Сейчас в Краснодарском крае работают 97 центров вакцинации на базе медучреждений.

    Нижегородская область и волонтеры

    Режим самоизоляции для жителей старше 65 лет в Нижегородской области продлили о 11 февраля. Эти граждане имеют право на получение вакцины в первую очередь, они в приоритете, но многим из них трудно самостоятельно оставить заявку на портале Госуслуг. Поэтому по поручению главы региона Андрея Никитина им будут помогать волонтеры штаба #МыВместе. В первую очередь на них могут рассчитывать желающие вакцинироваться ветераны Великой Отечественной войны.

    Первый этап вакцинации в Нижегородской области прошли 1267 человек, второй — 459. Через портал Госуслуг на прививки записались 6200 человек, из них примерно тысяча — пенсионеры.

    «Зеленые зоны» Сахалина

    В Сахалинской области помимо вакцинации губернатор Валерий Крамаренко для повышения темпов иммунизации населения предложил ввести систему «зеленых зон». Этот статус будут получать предприятия и учреждения, в которых вакцинированы все сотрудники и основные посетители. Привитым жителям региона будут выдавать бейджики, которые можно носить вместо масок.

    Крамаренко также поручил проработать вопрос доставки желающих привиться из отдаленных населенных пунктов к местам вакцинации.

    Якутия и выездные бригады

    По этому же пути решили пойти власти Якутии. Жителей отдаленных районов будут доставлять на автобусах администрации до центральной больницы. При этом продолжат работу выездные бригады. В некоторых районах вакцину передадут в первичное звено. Записаться можно через сайт Госуслуги и позвонив в поликлинику.

    В республике прошли вакцинацию 13 083 человека. Однако в некоторые районы ее могут подвезти из-за погодных условий.

    По данным вице-премьера России Татьяны Голиковой, в России развернуто 2 250 пунктов вакцинации от коронавируса. Произведено примерно 7,6 миллионов доз, из них 2,1 миллиона поставлены в регионы.