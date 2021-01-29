Торговые центры, выездные лаборатории, волонтеры и «зеленые зоны». Как в регионах проходит массовая вакцинация

По словам президента России Владимира Путина, для победы над коронавирусом необходимо привить столько же россиян, сколько при противогриппозной кампании. Это 68 миллионов человек. Массовая вакцинация в стране началась 18 января, и глава государства отметил, что она идет с опережением графика. Однако в некоторых городах и регионах власти креативно подходят к популяризации кампании и придумывают различные способы для увеличения привитых граждан.

Например, с 18 января в ГУМе начала работать выездная бригада вакцинации. Поставить прививку можно каждый день с 10:00 до 21:00 в порядке живой очереди. Необходим только паспорт. Кабинет расположен на третьем этаже первой линии торгового центра. Предусмотрено возмещение морального ущерба — фирменное «гумовское» эскимо.

По словам заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой, прививку уже сделали 190 тысяч москвичей, более 100 тысяч — записались на процедуру.

Подмосковье

В Подмосковье мобильные пункты вакцинации открылись в торговых центрах шести городов. Граждан ждут в торговых центрах «Реутов Парк» в Реутове, «Капитолий» в Сергиевом Посаде, «Центр» в Дмитрове, «Солнечный» в Солнечногорске и «Мега» в Химках. В красногорском торговом центре «Vegas Крокус Сити».

Подмосковье уже получило 133 725 тысяч доз вакцины от коронавируса «Спутник V». Из них использовано 37%. В феврале ожидаются еще 205 тысяч инъекций. Власти намерены привить 60% жителей региона, это около 3,6 миллионов человек.

Сейчас в Московской области работают 147 стационарных пунктов вакцинации.

Кубань и автобусы

На заседании регионального оперштаба по коронавируса губернатор Кубани Вениамин Кондратьев сообщил о поступлении в область около 40 тысяч доз вакцины. Вскоре придет еще одна партия препарата.

Он сообщил, что знает о проблемах жителей хуторов и станиц, которым приходится приезжать на прививку в районный центр.

«Для многих — это проблематично, особенно для пожилых», — отметил губернатор. Он поручил разработать схему организованного подвоза граждан к пунктам вакцинации в сельской местности, и создать систему оповещения о наличии вакцин, чтобы люди не приезжали зря.

«Также мы видим, что у людей очень востребованы мобильные пункты вакцинации. Их количество необходимо увеличить», — отметил Кондратьев.

Сейчас в Краснодарском крае работают 97 центров вакцинации на базе медучреждений.

Нижегородская область и волонтеры

Режим самоизоляции для жителей старше 65 лет в Нижегородской области продлили о 11 февраля. Эти граждане имеют право на получение вакцины в первую очередь, они в приоритете, но многим из них трудно самостоятельно оставить заявку на портале Госуслуг. Поэтому по поручению главы региона Андрея Никитина им будут помогать волонтеры штаба #МыВместе. В первую очередь на них могут рассчитывать желающие вакцинироваться ветераны Великой Отечественной войны.

Первый этап вакцинации в Нижегородской области прошли 1267 человек, второй — 459. Через портал Госуслуг на прививки записались 6200 человек, из них примерно тысяча — пенсионеры.

«Зеленые зоны» Сахалина

В Сахалинской области помимо вакцинации губернатор Валерий Крамаренко для повышения темпов иммунизации населения предложил ввести систему «зеленых зон». Этот статус будут получать предприятия и учреждения, в которых вакцинированы все сотрудники и основные посетители. Привитым жителям региона будут выдавать бейджики, которые можно носить вместо масок.

Крамаренко также поручил проработать вопрос доставки желающих привиться из отдаленных населенных пунктов к местам вакцинации.

Якутия и выездные бригады

По этому же пути решили пойти власти Якутии. Жителей отдаленных районов будут доставлять на автобусах администрации до центральной больницы. При этом продолжат работу выездные бригады. В некоторых районах вакцину передадут в первичное звено. Записаться можно через сайт Госуслуги и позвонив в поликлинику.

В республике прошли вакцинацию 13 083 человека. Однако в некоторые районы ее могут подвезти из-за погодных условий.

По данным вице-премьера России Татьяны Голиковой, в России развернуто 2 250 пунктов вакцинации от коронавируса. Произведено примерно 7,6 миллионов доз, из них 2,1 миллиона поставлены в регионы.