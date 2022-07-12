Масштабная зачистка. Каток СБУ прошелся по неугодным и вряд ли остановится

Украинские спецслужбы уже давно проводят масштабную зачистку в рядах политиков, блогеров, политологов и чиновников разных уровней. Под каток СБУ попали люди, которые выражали недовольство киевским режимом и навлекли на себя подозрения в пророссийской пропаганде.

Два покушения и убийство в один день

Последнее время участились покушения на глав администраций освобожденных регионов Украины. В результате подрыва автомобиля погиб глава военно-гражданской администрации поселка Великий Бурлук на освобожденной территории Харьковской области Евгений Юнаков. Власти региона назвали это «спланированным террористическим актом, организованным теми фашистами, которые сидят в украинском правительстве».

В этот же день произошли еще два покушения на высокопоставленных чиновников на освобожденных территориях. Диверсант обстрелял домовладение главы администрации Мелитопольского района Запорожской области Андрея Сигуты. Чиновник не пострадал, преступника при задержании ранили, он скончался. Следственные органы проводят мероприятия, чтобы установить обстоятельства покушения, пособников и заказчиков теракта.

Источник фото: РИА «Новости»

Жизнь главы Херсонской области спасли бдительные горожане, благодаря которым удалось вовремя обнаружить и обезвредить самодельное взрывное устройство, заложенное на пути следования автомобиля Владимира Сальдо. Глава ВГА продолжил выполнять свои обязанности в штатном режиме и поблагодарил жителей Херсона за сохранение его жизни.

Украинские Telegram-каналы заявляют, что таким образом киевский режим запугивает политическую и бизнес-элиту, которая решила сотрудничать с Россией и заниматься восстановлением мирной жизни в освобожденных регионах.

Еще один подрыв автомобиля

В начале июля в Херсоне задержали местных жителей, которые 18 июня организовали покушение на начальника УСИН Евгения Соболева: взрывчатку заложили в 150 метрах от автомобиля рядом с его домом. Это было самодельное взрывное устройство направленного действия. Соболев получил ранение обеих ног и попал в больницу. Спецслужбы задержали Андрея Сереженко и Олега Пронько, причастных к организации покушения. Они дали показания, возбуждено уголовное дело, писало РИА «Новости».

Чем Украине не угодил Шарий

Украинского блогера и политического активиста Анатолия Шария обвинили в государственной измене, а также в «противоправной деятельности в ущерб национальной безопасности Украины в информационной сфере». Его новостной ресурс и YouTube-канал на 2,95 миллиона подписчиков на территории Украины заблокировали. СБУ заподозрило, что Шарий действовал по заказу иностранных структур.

Источник фото: YouTube

Шарий выступал с критикой бывшего президента Петра Порошенко и указывал на неадекватность нынешнего киевского режима во главе с Владимиром Зеленским. Он обвинял президента Украины, что тот не исполняет предвыборные обещания, идет на поводу у США, употребляет наркотики и проводит нацистскую политику.

Блогера задержали 4 мая в Испании. По сообщениям СБУ, это стало возможным благодаря сотрудничеству с международными партнерами. На следующий день Шарий предстал перед Национальным высоким судом Испании, адвокатом выступил Карлос Бойе. Позднее стало известно, что блогера выпустили под подписку о невыезде.

Задержание Шария — это очередной этап борьбы Украины за информационное пространство, считает политолог Никита Донцов.

Киевскому режиму не нужна оппозиция

О задержании лидера партии «Оппозиционная платформа — За Жизнь» Виктора Медведчука 12 апреля сообщил президент Украины Владимир Зеленский. Он не стал уточнять подробности, но отметил «заслуги» СБУ в этом деле.

Госбюро расследований Украины 2 июня передало в суд уголовное дело Медведчука, его обвинили в государственной измене, а также нарушении законов и обычаев войны.

Источник фото: РИА «Новости»

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины запретил деятельность оппозиционных партий на время военного положения. Среди попавших в стоп-лист оказались «Оппозиционная платформа — За жизнь», «Партия Шария» и «Блок Владимира Сальдо».

В России задержание Медведчука назвали частью масштабной зачистки пророссийски настроенных политиков и чиновников. Не исключены новые аресты и попытки ликвидации.

Неугодную партию давят

Политтехнолога Медведчука Михаила Погребинского также заподозрили в госизмене. СБУ утверждает, что есть масса доказательств причастности фигуранта к действиям «во вред суверенитету и территориальной целостности Украины».

Украинские силовики якобы изъяли у Погребинского документы, подтверждающие его связь с Россией. Ему инкриминируют сотрудничество с российскими спецслужбам, представители которых якобы работали на Украине под дипломатическим прикрытием. Отмечается, что политтехнолог неоднократно выступал в российских политических телешоу в качестве эксперта.

Главу фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» в Мариупольском горсовете Владимира Клименко задержали в Одессе. Его обвинили в проведении антиукраинской информационной кампании в поддержку «страны-агрессора», содействии экс-президенту Украины Виктору Януковичу, главе партии Виктору Медведчуку. Клименко назвали «рупором Кремля на востоке».