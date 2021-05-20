В Краснодарском крае суд приговорил к 12 годам колонии строгого режима детского массажиста. Мать пятилетнего ребенка углядела половой орган, который мужчина якобы тянул к лицу мальчика. В деле не нашли убедительных доказательств, но признать ошибку не смогли ни суд, ни мать. Об этом «360» рассказал адвокат массажиста Алексей Аванесян.

Один невинный массаж

Резонансное дело длится уже полтора года. Оно уникально тем, что доказательств так никто и не нашел, а суд доверился лишь глазам матери пятилетнего ребенка. Обвиняемый не раз говорил, что женщина перепутала пенис со специальным колпачком для массажа.

«На протяжении последних шести лет мой подзащитный Сергей М. оказывал услуги различного вида массажа. У него для этого есть специальная пристройка к дому, она была оборудована всем необходимым. К нему пришла по записи женщина с проблемой в спине. Ей понравилось, она порекомендовала мужу — ему тоже понравилось. Они привели своего ребенка, у него проблемы с дикцией», — рассказал адвокат.

Родители уже водили мальчика на логопедический массаж, им хотелось попробовать еще одного массажиста. Сергей согласился. В феврале 2020 года он делал ребенку массаж на кушетке шириной 70 сантиметров — клиент лежал посередине. Мать в это время находилась рядом. Во время процедуры мальчик иногда капризничал.

Потом Сергей начал делать логопедический массаж. Для этого ребенка положили на спину. Массаж затрагивает лицо: щеки, губы, шею. Все эти упражнения направлены на развитие речевого аппарата.

А был ли член?

«Сергей попросил отойти маму от кушетки, чтобы ребенок не отвлекался на нее. Он порекомендовал ей пока почитать книги на полке про массаж. Потом он положил левую руку на лоб ребенка, правой начал массажировать. Мать зашла за ширму и начала книжку читать», — рассказал адвокат.

Со слов Сергея, он взял специальный колпачок, надел на два пальца и направил в рот ребенку. Это нужно для того, чтобы ребенок не прокусил руку. Эту силиконовую баночку он купил в специальном магазине.

«Взял баночку, направил в рот ребенку. Говорит, что тут вдруг внезапно подбегает мать, спрашивает, что он такое делает. Сажает ребенка на кушетку и спрашивает его: „У тебя во рту было соленое?“ Ребенок в шоке, до этого глаза были у него закрыты. Женщина спрашивает массажиста: „Вы ему что, член в рот засовывали?“» — добавил защитник.

Массажист показал колпачок и объяснил, что это был не член. Но женщина все равно схватила ребенка, сказав, что вызовет полицию. Через 15 минут уже подъехали сотрудники.

Сергей объяснил им про колпачки, они их изъяли. Потом они обыскали дом, проверили компьютеры, заходил ли он на какие-либо сайты с детской порнографией.

«Эта мать рассказывала, что листала книгу, слышит, что массажист говорит: „Открой пошире рот“. Ее это заинтересовало. Говорит, что услышала, что ребенок издает звуки. Она из любопытства эту ширму отодвинула и резко задвинула, потому что увидела, как мужчина направляет в его рот член. Говорит, что не поверила своим глазам. В суде она сказала, что стояла за ширмой не менее 30 секунд», — объяснил Алексей Аванесян.

Мать тогда заявила, что все это время осознавала увиденное. Когда женщина заглянула второй раз, то точно убедилась в том, что мужчина членом тянется в сторону головы ребенка.

Что показали экспертиза и анализы

Массажисту провели специальную экспертизу, которая показала, что он не страдает педофилией. Они проверили колпачок и нашли в нем следы ДНК Сергея. Это подтвердило ту версию, что массажист надевал его на палец. И на внешней стороне нашли следы слюны. Но так как ее было мало, определить владельца было сложно. Во рту у ребенка не нашли следов присутствия полового члена. Смывы с рук тоже ничего плохого не подтвердили.

Потом появился результат допроса пятилетнего мальчика. Юрист зачитал документ дословно и напомнил, что ребенок почти не может связно говорить.

«По существу заданных мне вопросов могу пояснить следующее: я с мамой был у дяди, он делал массаж, дядя свою руку положил на свой „перчик“, а еще „перчик“ положил мне в рот», — процитировал адвокат.

Мать дала такие же показания. К этому времени массажист уже год просидел в изоляторе. Тогда Аванесян предложил следователям провести эксперимент. Юрист пояснил, что кушетка не регулируется по высоте. Если мальчик лежал посередине, там, где выемка для головы, то от края кушетки до середины — расстояние 35 сантиметров.

«Соответственно, член должен быть длиной как минимум 35 сантиметров, чтобы, стоя возле кушетки, дотянуться до рта. Предложили замерить член Сергея, мог ли он технически дотянуться. Нам отказали. Чтобы дотянуться, нужно было залезть на эту кушетку сверху. Я провел вместе со специалистом сам этот эксперимент», — сказал он.

На фотографиях с эксперимента видно, что с расстояния три метра с легкостью можно перепутать, что было у адвоката в районе паха, учитывая, что ребенок лежит.

По словам адвоката, после этого показания начали корректироваться. На дополнительном допросе мама сказала, что массажист тазом тянулся в сторону головы ребенка, потом написала, что он стоял на цыпочках. Провели еще один эксперимент — все равно не достает. Женщина еще раз поменяла показания — ребенок лежал не в центре. В результате этими показаниями они добились того, что дотянуться было можно.

Мы не осуждаем, не говорим, что она специально сказала это, с умыслом. Она просто никогда не видела, что этот предмет используется для такого массажа. Она сама это признала Алексей Аванесян.

Даже привезенный в суд краснодарский специалист подтвердил, что именно так этот массаж и делается — с помощью колпачка.

Поломанная судьба

В суде мальчика спросили, делал ли массажист что-то плохое ему. Он лишь сказал, что ему закрывали глаза. Ребенок добавил, что никогда не видел в жизни половой орган взрослого мужчины, только свой.

Несмотря на неточности, массажиста признали виновным и приговорили к 12 годам колонии строгого режима.

Алексей Аванесян отметил, что это результат отсутствия настоящего суда. Ведь в такой ситуации всем пришлось бы признать ошибку и реабилитировать человека. Сама мать до конца стояла на своем, не допуская, что ей все-таки могло показаться.

Но не только огромный срок свалился на массажиста. От услышанного вердикта у его матери случился инфаркт, и она умерла. У мужчины остались трое детей и жена. Адвокат намерен обжаловать приговор. Как сказал сам осужденный, он виноват лишь в том, что не установил в своем кабинете камеру.