Масочные рейды в Москве и области обернулись штрафами на миллионы рублей. И контроль станет сильнее

Маски обязательны в транспорте и других общественных местах Москвы и Подмосковья. Власти, врачи и ученые неоднократно предупреждали, что их использование снизит распространение вируса. Нарушители есть, и их штрафуют. Но сейчас люди уже и сами начали бороться с теми, кто безалаберно относится к безопасности.

Губернатор Андрей Воробьев на этой неделе обратился к жителям Подмосковья с просьбой не заниматься самолечением при проявлении симптомов коронавирусной инфекции, не пользоваться общественным транспортом без крайней необходимости и не забывать носить маски. Они, пояснил глава региона, может, и раздражают, зато спасают. Их необходимость 9 октября по просьбе «360» объяснила министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова.

«Инфекция передается воздушно-капельным или контактным путем. Если человек, сидящий рядом в автобусе чихнет, кашлянет, риск заразиться высокий», — сказала она.

Маска, отметила глава ведомства, не панацея и на 100% не защитит. Но доза полученного вируса будет ниже, лечение — легче, а шансы на тяжелые последствия — минимальны.

А главное — бережное отношение к себе и окружающим позволит избежать взрывного роста заболеваемости.

«Чтобы избежать карантина и жестких ограничений, как весной, нужны дисциплина и ответственность каждого. И перед собой, и перед близкими. Тогда нам не нужно будет закрывать экономику, а самое главное — мы сохраним жизни», — отметил Андрей Воробьев.

Заболевших жителей Подмосковья просят заполнить анкету, в которой есть вопрос, где, по их мнению, они могли заразиться. Около 80% указывают магазины и транспорт и отмечают, что ходили там без масок.

Проверки и штрафы

Средства защиты обязательны в общественных местах в Москве и Подмосковье. Штраф за их отсутствие в области — пять тысяч рублей, в Москве — четыре тысячи. В магазинах, кафе и других общественных местах регулярно проверяют соблюдение масочного режима. 7 октября во время рейдов обнаружили нарушителей среди покупателей столичных торговых центров «Океания», «Гагаринский» и «Хорошо!».

Наказывают не только людей, но и организации. В той же Москве из-за отсутствия масок у посетителей временно закрыли 62 продуктовых магазина, том числе «Магнолию», «Перекресток» и «Пятерочку». А также парикмахерские, салоны красоты и точки продаж детских и непродовольственных товаров.

Рейды проходят и на транспорте. Причем почти везде маску можно купить или даже взять бесплатно у водителя. В подмосковных автобусах средство защиты стоит всего пять рублей — это в тысячу раз меньше штрафа за ее отсутствие.

Только в сентябре в общественном транспорте Подмосковья выявили 28 тысяч нарушений масочного режима. В октябре — еще семь тысяч. Каждого из 2,1 тысячи пассажиров без средств защиты оштрафовали на пять тысяч. Суммарно — на 10,8 миллиона рублей, сообщили «360» в пресс-службе регионального Минтранса.

«Из них более 1,3 тысячи пассажиров оштрафовано в автобусах, наибольшее число нарушений выявлено на маршрутах, следующих из области в Москву. На железнодорожном транспорте оштрафовано более 800 пассажиров без масок», — уточнили в пресс-службе.

«Высадите пассажиров»

К борьбе с нарушителями подключились и обычные люди. Так, в Химках пассажирка устроила скандал из-за того, что двое мужчин ехали вместе с ней в автобусе без масок. «Вы сейчас нарушаете распоряжение Московской области и сидите в автобусе без маски», — заявила женщина.

Судя по кадрам, нарушители с равнодушием отнеслись к требованию пассажирки. Тогда женщина решила атаковать не их, а водителя. «Уважаемый товарищ водитель, высадите пассажиров без маски», — прокричала пассажирка, угрожая рассказать о происшествии начальству.

В московском метро с кашляющей женщиной без маски обошлись куда жестче. Сначала один из пассажиров напал на нее на станции «Профсоюзная». А когда она вошла в вагон, ударил ее. Окружающие люди заступились и защитили ее.

Сейчас следить за тем, носят ли люди маски в Подмосковье, помогут более тысячи волонтеров. Каждый день активисты дежурят на вокзалах, остановках, в электричках и автобусах. И хотя в начале недели губернатор распорядился усилить контроль за масочным режимом, он также подчеркнул, что важнее не выписывать штрафы, а объяснять людям ситуацию и призывать быть ответственными.