Всероссийский масочный режим, теракты во Франции, смерть Шона Коннери. Неделя в фотогалерее

Россия перешла на всеобщий масочный режим на фоне роста новых случаев заражения коронавирусом. Европейские страны выбрали свой путь и начали объявлять о введении карантина. Из этого ряда выбивается Франция, где активизировались радикальные исламисты. Весь мир скорбит об уходе актера Шона Коннери.

Об этих и других событиях, которые произошли в России и мире с 26 октября по 1 ноября, — в галерее «360».

На россиян надели маски

Всеобщий масочный режим начал действовать в России с 28 октября. Такое распоряжение выпустила главный санитарный врач Анна Попова. Теперь гражданам нельзя появляться без средств индивидуальной защиты в общественном транспорте, такси, лифтах, на парковках и в местах массового пребывания людей. В ведомстве пояснили, что речь идет о местах, где присутствует одновременно более 50 человек. Раньше решение по ношению масок регионы принимали самостоятельно. Теперь правила стали едиными для всей страны.

Сама Анна Попова заявила, что в ведение обязательного масочного режима с ухудшением показателей по новым выявленным случаям заражения коронавирусом. По словам главы надзорного ведомства, до 85% заболевших не соблюдали правила профилактики.

Также региональные власти обязали усилить режим дезинфекции в общественном транспорте, торговых объектах, местах общепита. А кроме того, увеличить количество лабораторных тестов до 150 на 100 тысяч человек населения в сутки.

Контроль за соблюдением масочного режима возложили на региональные власти. В Московской области его усилили. Теперь водители просто отказываются вести пассажиров, которые не надели индивидуальные средства защиты. Такие же нормы действуют в Москве.

Также в постановлении главного санитарного врача появилась рекомендация для регионов: закрыть кафе, рестораны и клубы с 23:00 до 6:00. Власти Москвы заявили, что введенной в столице системы регистрации посетителей по QR-кодам достаточна для регулирования ситуации.

Минфин ушел в отказ

На этой неделе депутаты Госдумы планировали рассмотреть закон о повышении пенсий по старости работающим россиянам. Но против этой инициативы выступил министр финансов Антон Силуанов.

Нижняя палата российского парламента планировала изучить три сценария индексации выплат. По первому, экономному, все пенсия работающего фиксируется на уровне, который он получал 1 января 2020 года. С наступлением нового года начнется индексация.

По второму варианту выплаты предлагали повысить, начиная с 1 июля 2002 года. Для этого планировали пересмотреть страховую часть пенсии и фиксированной выплаты к ней. Таким образом, работающие пожилые россияне начнут получать такие же выплаты какие получают неработающие.

Третий вариант самый дорогой. По нему предлагается компенсировать все недоплаты, начиная с 1 января 2016 года. На все три законопроекта правительство написало отрицательные отзывы.

Министр финансов Антон Силуанов заявил, что выступает против индексации пенсий работающим пенсионерам. Он пояснил, что тем, кто ушел на заслуженный отдых поддержка необходима больше. Он отметил, что пенсия — это компенсация утраченного заработка. У работающего человека есть постоянный доход. Поэтому на полную индексацию он может рассчитывать только после прекращения своей трудовой деятельности.

Между тем, в проекте бюджета, который сейчас принимается Госдумой уже прописаны индексации неработающим пенсионерам на 2021 год. Согласно документу, размер средней выплаты составит 17 433 рубля.

Нападения во Франции

На минувшей неделе президент Франции Эммануэль Макрон сделал заявление, которое настроило против европейской страны множество мусульманских стран. На траурной церемонии памяти убитого учителя он заявил, что намерен вести борьбу с радикальными исламистами и не позволит нарушать право на свободу слова. Таким образом он выразил поддержку журналу Charlie Hebdo, где ранее появились скандальные карикатуры.

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган призвал сограждан бойкотировать французские товары. Он обвинил своего европейского коллегу в создании антиисламской системы. В Иране на передовицах газет появились карикатуры на Макрона в образе дьявола. В России начались пикеты около посольства Франции.

Осудил заявление Макрона и глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров, который заявил, что политик своими заявлениями толкает мусульман на путь террора.

Но простыми заявлениями все не ограничилось. В минувший четверг произошло сразу три нападения. В Авиньоне мужчина с ножом напал на сотрудников полиции с криками, прославляющими Аллаха. В ответ правоохранители его застрелили.

В Ницце еще один вооруженный ножом мужчина ворвался в церковь и напал на прихожан. Его жертвами стали три человека. Еще одно нападение произошло недалеко от французского консульства в городе Джидда в Саудовской Аравии. Местный житель ранил сотрудника охраны, но тот остался жив. Подозреваемого задержали.

Власти Франции ввели в стране максимальный уровень террористической опасности. Они связали нападения с радикальными исламистами и пообещали усилить меры безопасности.

Землетрясение в Измире

Турецкий Измир и греческий остров Самос пострадали в результате землетрясения в Эгейском море. Магнитуда толчков составляла 6,7. После произошло более 100 афтершоков, некоторые из которых достигали четырех баллов.

Власти Греции сообщили, что в результате землетрясения погибли два человека, ранения получили более 200. Обрушились купол и часть стены православного храма Богородицы.

Для Турции землетрясение оказалось разрушительней. По последним данным погибли 60 человек. Это не окончательное число, потому что спасатели еще продолжают разбирать разрушенные на месте зданий. Травмы получили 980 человек.

В пострадавший от разрушения город прибыли военные грузовые самолеты из Анкары и Эрзурума с палатками и кроватями для оставшихся без крыши над головой. Турецкое отделение Красного Полумесяца прислало транспорт и волонтеров, которые начали раздавать еду пострадавшим гражданам. Власти страны пообещали восстановить все разрушенные здания и выплатить компенсации пострадавшим.

Европа уйдет на карантин

Франция стала первой страной Европы, которая ввела новый общенациональный карантин. Он начал действовать в минувшую пятницу, 30 октября. Причиной стал небывалый рост новых заражений коронавирусом. Гражданам разрешили покидать дома только для похода на работу, в магазин, больницу или по неотложным семейным делам. Также можно раз в день совершать часовую прогулку в радиусе одного километра от дома.

Главное требование — сокращение социальных контактов. На похоронах не могут присутствовать более 30 человек, на свадьбах — не более шести. Нарушителям грозит штраф.

Бары, рестораны и непродовольственные магазины закрыли. Правительство призвало бизнес перевести своих сотрудников на удаленную работу. Действовать карантинные правила будут до декабря.

С понедельника, 2 декабря, на карантин уйдут граждане Германии. На один месяц прекратят работать места общественного питания, бассейны, фитнес-клубы, кинотеатры, концертные площадки. Собираться большими компаниями немцы больше не смогут. Разрешено встречаться только двум семьям, при этом количество присутствующих не должно быть больше 10 человек.

Комендантский час, запрещающий проведение вечеринок и прием гостей ввели в Австрии. Новые меры начнут действовать с 3 ноября. Всех учащихся старше 14 лет переведут на удаленное обучение. Также закроются заведения общественного питания, а бизнес переведет работников на удаленку. Жителям можно гулять, заниматься спортом, но не посещать дома других людей и не устраивать вечеринок.

Карантин в Великобритании продлится с 5 ноября до 2 декабря. В отличие от других стран учебные заведения продолжат работать. Закроются только места общественного питания и непродовольственные магазины.

Самые мягкие карантинные меры приняли власти Португалии. Ограничения коснутся жителей 121 муниципалитета, которым запретят покидать дома без особой необходимости. Можно ездить на работу и учебу, ходить в магазины и посещать врачей.

Взрыв в больнице Челябинска

Госпиталь для лечения больных с коронавирусом сильно пострадал после детонации кислородной будки и последующего пожара. Разлетевшиеся от взрыва горящие куски повредили окна соседнего жилого дома. В некоторых квартирах началось возгорание. Причины взрыва установят следователи, которые уже завели уголовное дело по статье «Халатность».

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер не исключил, что причиной взрыва стало короткое замыкание аварийного оборудования. Глава региона пообещал, что больницу отремонтируют в течении трех недель. Также ремонт проведут в пострадавших квартирах. Пока дому нужно просохнуть после пролива пожарными.

Ранее о нехватке медицинского кислорода в российских больницах заявил глава Минпромторга Денис Мантуров. Он пояснил, что речь идет о 20 регионах, которые столкнулись с дефицитом. Сейчас вместе с Минздравом ведомство проводит расчеты, чтобы загрузить производство.

Умер Шон Коннери

Шотландский актер Шон Коннери скончался в возрасте 90 лет на Багамских островах, где он проживал вместе со своей женой Мишель. По словам его сына Джейсона, отец в последнее время болел, поэтому вся семья приехала в Нассау.

Славу шотландскому актеру принесла роль Джеймса Бонда. Он стал первым, кто появился на экране в образе агента 007. До сих пор многие поклонники франшизы считают его лучшим исполнителем этой роли.

Свои соболезнования семье артиста выразил актер Дэниел Крейг, который играет роль Бонда в последних фильмах. Он заявил, что даже после своего ухода Коннери продолжит оказывать влияние на актеров и режиссеров, так как он задал высокую планку.

На протяжении долгого времени Коннери оставался образом идеального мужчины для женщин всего мира. Когда ему исполнилось 59 лет журнал People присвоил ему звания секс-символа, а еще через 10 лет назвал его самым сексуальным мужчиной XX века. Шон Коннери перестал сниматься в фильмах о Бонде, так как ему надоело играть одну и ту же роль. На его счету более 70 картин. «360» отобрал самые запоминающиеся роли актера.