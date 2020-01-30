Еще ни один россиянин не заразился коронавирусом, что не мешает москвичам паниковать. Они решили защититься от опасной инфекции с помощью медицинских масок и почти раскупили их в аптеках. А ведь пользы от них ничтожно мало. Есть более надежные способы сохранить здоровье.

В аптеках Москвы сообщили, что за последние дни продают все больше медицинских масок, однако ситуация в Благовещенске, где такой товар совсем закончился, не повторяется. Эту информацию подтвердил «360» директор по развитию аналитической компании RNC Pharma Николай Беспалов. Он добавил, что, по предварительным оценкам, можно говорить и о большем спросе на различные противовирусные препараты.

«Все это происходит на волне ажиотажа. Эффективность каких-то отдельных противовирусных препаратов с точки зрения защиты от коронавируса не доказана, и говорить о том, что эти меры помогут в случае развития эпидемии, нельзя», — добавил он.

Маски не помогут

Медицинские маски тоже не гарантируют россиянам защиту от коронавируса, рассказал «360» врач-терапевт высшей категории Алексей Водовозов.

Прежде всего он обратил внимание на то, что маски предназначены для больных, а не здоровых людей — они позволяют сдерживать распространение инфекции. Так как коронавирус, как ОРВИ или грипп, распространяется воздушно-капельным путем, маска, скорее, пригодится уже зараженному человеку.

Достаточно вспомнить хирургическую бригаду — они тоже в масках, но они их не для того надевают, чтобы не заразиться от пациента, а чтобы ничего из их дыхательных путей не попало в стерильный мир пациента. Здесь та же самая ситуация Алексей Водовозов.

Водовозов отметил, что даже в маске мы можем подхватить инфекцию. Например, заболевший прикрыл рот рукой, когда кашлял или чихал, затем взялся за поручень, за который позже возьмется здоровый человек. Дальше очень легко перенести инфекцию с руки на слизистую — достаточно коснуться лица.

«Мы не защищаем глаза маской, то есть слизистая глаза у нас остается вполне доступной для заражения. Поэтому если вы хотите защищаться, то нужно в том числе защищать глаза, например, очками», — добавил врач.

Действенная альтернатива

Больше того, Водовозов заявил, что медицинские маски оставляют большое количество лазеек для вируса, так как они негерметичны.

Она, конечно, модифицируется немного под лицо, но все-таки остаются достаточно большие пространства: между крыльями носа и маской, особенно снизу, где шея и подбородок Алексей Водовозов.

Поэтому более эффективным средством защиты от инфекций типа китайского коронавируса Водовозов называет противоаэрозольные респираторы — они плотнее, но и дороже.

Однако в крупных аптечных сетях, как выяснил «360», купить такой респиратор не удастся — их просто не поставляют. Но эту проблему решить легко.

«Есть строительные рынки и магазины — там есть противоаэрозольные респираторы, я проверял. От них хоть какой-то толк есть, а маска создает только иллюзию защиты», — рассказал Водовозов.

Противоаэрозольный респиратор защищает от инфекции лучше, чем тканевая маска. Фото: wikipedia.org/Multigraphica

Инструкция по применению

Если вы все же решили обойтись медицинской маской, то лучше использовать ее правильно, иначе она может сделать только хуже — стать источником инфекции.

Прежде всего помните, что маску стоит менять сразу, как она стала влажной.

Если, например, в вашу сторону чихнули, маску надо менять, потому что частички слизи остались на ней, она превратилась в источник инфекции Алексей Водовозов.

Важно помнить, что больше двух часов одну и ту же маску носить нельзя. То же касается и противоаэрозольных респираторов.

Но главный способ защититься от вирусов и инфекций, в том числе и от коронавируса, все мы знаем с детства. Мойте руки с мылом!