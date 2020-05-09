Маски помогут астматикам и аллергикам пережить весну. Сердечникам придется труднее

Маски входят в нашу жизнь прочно и, похоже, надолго. С 12 мая в Москве, Подмосковье и ряде других регионов их обязательно нужно носить в общественных местах. Иначе — штраф. А как быть астматикам, аллергикам и всем, у кого есть проблемы с дыханием?

В первую очередь врачи напоминают: не нужно фанатично использовать маску там, где она не нужна — особенно дома, где нет угрозы подхватить вирус, или на улице, где мало людей. Если мы будем выходить за пределы квартиры по минимуму, то проблема ношения маски отпадет сама собой.

Как у аллергиков?

Как рассказал «360» врач-терапевт высшей категории и член Клуба научных журналистов Алексей Водовозов, аллергики уже давно привыкли к масочному режиму — защитные средства они используют регулярно в зависимости от периода цветения тех или иных растений.

«Люди с сезонной аллергией носили маски и до всей истории с коронавирусом, потому что это была одна из рекомендаций врачей. Ведь пыльца, на которую у некоторых людей аллергия, может быть достаточно крупной. И маска всегда спасала таких пациентов от различных раздражений. Так что сейчас они должны себя нормально чувствовать», — заявил врач.

По мнению профессора вирусологии и ведущего научного сотрудника Института клинической и экспериментальной медицины РАН Александра Чепурнова, аллергикам маска скорее пойдет на пользу, особенно сейчас, когда идет цветение берез.

Астматикам проще с масками

Астматики, по мнению Водовозова, также привыкли к мерам защиты.

«Они, как и аллергики, проводят профилактику обострений, прекрасно знают, как контролировать свое заболевание. Для них маски — рутина, и они знают, как с этим бороться», — подчеркнул терапевт.

Чепурнов поддержал коллегу и заявил, что тем, у кого астма и аллергия, сейчас будет даже легче. «В моей практике это как раз защитное средство, которое скорее помогает и при аллергии, и при других сложностях. Не вижу здесь проблем», — заявил представитель РАН.

Тяжело будет людям с сердечными заболеваниями

Сложнее придется тем, у кого есть проблемы с сердцем.

«Когда сердце не обеспечивает должное насыщение кислородом крови, любое препятствие, которое у них будет возникать на пути, в том числе дыхание через маску, будет очень тяжелым. Особенно это касается респираторов третьей степени защиты, которые используют врачи в больницах во время работы с больными COVID-19. Максимум час в ней можно провести. Потом тахикардия. Поэтому у людей с хроническими заболеваниями наибольшая рекомендация оставаться дома», — рассказал Водовозов.

Врач посоветовал таким больным не проводить много времени на улице в период пандемии и пользоваться службами доставки продуктов.

Александр Чепурнов напомнил: ношение изделия должно быть разумным. «Маска нужна, когда мы идем в общественном месте и там, где мы можем столкнуться с людьми. А ходить по улицам и дорогам, в каких-то периферийных местах в ней не стоит. Тяжеловато носить — да. Но нужно это делать дозировано, не лениться лишний раз снимать и надевать по необходимости», — заключил профессор, добавив, что со временем мы все к таким мерам защиты привыкнем.