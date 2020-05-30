Маски исчезнут, а перчатки останутся. Как самоизоляция повлияет на моду?

Коронавирус и самоизоляция диктуют свои правила — в том числе и для моды. «360» поговорил с дизайнером Станиславом Лопаткиным о том, что ждет маски, перчатки и домашнюю одежду после пандемии.

Так как самоизоляция предполагает нахождение дома большую часть времени, то вполне логично, что люди за этот период привыкают к домашней одежде. Тем более, что она, как правило, легкая и удобная. О том, какие вещи оказались в тренде благодаря самоизоляции, «360» рассказал российский дизайнер и директор собственного Модного дома Станислав Лопаткин.

«Сейчас на первом месте спортивная одежда, для дома. Понятно, что все вечерние платья или костюмы для работы сейчас не востребованы. Но вообще мода на пижамную одежду появилась уже давно, просто сейчас она еще больше укрепилась. Также возрастает спрос на свитшоты, худи, спортивную одежду, в которой можно выйти в магазин — но это тоже не сенсация, эти вещи были популярны и до пандемии».

Но смогут ли люди отвыкнуть от вещей, которые комфортно носить дома? Или они войдут в повседневную жизнь с возвращением рабочего ритма? Это вопрос, который сейчас волнует многих дизайнеров и модельеров.

Не хотелось бы, чтобы унификация и безликость поглотила весь мир. Станислав Лопаткин дизайнер, директор Модного дома Стаса Лопаткина.

«Есть два варианта развития событий. Первый — это тот, который ждем мы, дизайнеры, и все модные дома: люди устанут от скучной домашней одежды и бросятся за новыми красивыми платьями, костюмами и прочими выходными вещами. Второй вариант: унификация и безликость поглотит весь мир. Конечно, это грустное развитие событий, мы все надеемся на обратное».

Помимо домашней одежды во время самоизоляции в жизни людей укрепилась еще одна вещь — это медицинские маски. Некоторые врачи говорят, что они станут атрибутом повседневности и после карантина. Ряд фирм уже подхватил этот тренд и начал создавать оригинальные декоративные маски. Однако Станислав Лопаткин относится к этому скептически.

«Да, мы сейчас действительно активно производим и продаем дизайнерские маски. Но в то же время я понимаю, что люди устают, им хочется ощущения свежего воздуха. Поэтому я думаю, что вряд ли это станет атрибутом надолго. Скорее маска характеризует конкретно это время», — высказался дизайнер.

К перчаткам у него абсолютно другое отношение. Он не исключил, что они не просто останутся, а окончательно вернутся и станут модным аксессуаром. Только будут они из кожи, ткани или трикотажа.

Перчатки во все времена были гигиеническим средством защиты, так что сейчас они вернут себе изначальное предназначение. То есть они будут одновременно атрибутом гигиеническим и эстетическим. Возможно даже, что в обиход снова войдут летние перчатки, как это было в XIX веке и начале XX. Станислав Лопаткин дизайнер, директор Модного дома Стаса Лопаткина.

Дизайнер тут же придумал замену тяжелым и некомфортным маскам: одежда с большими воротниками, куда можно кутаться. Это практически те же худи с капюшонами, только более глубокими, чтоб при застегивании можно было защитить лицо.