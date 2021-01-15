Ношеные перчатки едва не стали новым бизнесом в Москве. На нашей беспечности мошенники делают миллионы

В Москве задержали поставку использованных медицинских перчаток. К счастью, до потребителей такие средства защиты не дошли, а ведь они представляют собой большую опасность. При этом некоторые недобросовестные предприниматели зарабатывают большие деньги, рискуя чужим здоровьем.

Накануне в Москву из-за рубежа привезли большую партию одноразовых виниловых перчаток — почти 10 миллионов штук. В ходе проверки оказалось, что они уже побывали в употреблении. Столичная прокуратура уже возбудила уголовное дело.

Использовать правильно

Использованные средства индивидуальной защиты очень опасны, предупреждают врачи, причем даже в тех случаях, когда использовал их не кто-то другой, а вы сами.

Врач, член Союза педиатров России, основатель Центра формирования здорового образа жизни, главный редактор журнала «Современное здоровье» Ирина Добрецова объяснила «360», что даже снимать перчатки нужно определенным образом — выворачивая их наизнанку в процессе, чтобы они не представляли опасности для человека. После этого использовать повторно их просто не получится. Подробнее этот процесс описал для «360» врач-терапевт и научный журналист Алексей Водовозов.

«Нужно снимать их одним движением — сразу обе перчатки: перекрещиваем руки, берем за противоположные стороны перчаток за внутреннюю сторону и одним резким движением разводим руки в стороны. Получается, что мы их заворачиваем в узел наружной стороной внутрь, образуется такой колобок из перчаток, который мы можем просто выкинуть», — объяснил он.

Дело в том, что надеваем перчатки мы для того, чтобы минимизировать контакт кожи с другими поверхностями, где может находиться вирус. Именно на внешней стороне перчаток и собирается вся грязь и все бактерии — поэтому важно правильно их снимать.

Также Водовозов предостерег россиян от прикосновений руками в перчатках к открытым участкам кожи и защитной маске. Так риск подхватить какую-либо инфекцию увеличивается. При этом и до использования перчаток, и после него Водовозов настоятельно рекомендует тщательно мыть руки и обрабатывать их антисептиком.

Опасные защитники

То же касается и масок: носить их, уверена Добрецова, можно только один раз и не дольше двух часов. Если на улице или дома вы сняли маску и положили в карман или сумку, надевать ее снова уже нельзя. Вреда от такого ношения средств индивидуальной защиты будет больше, чем пользы.

Не стоит носить и многоразовые тканевые маски, которые продаются повсеместно, но не являются медицинскими изделиями — защитной функции они не выполняют. Если желания каждый раз покупать одноразовые маски нет, Ирина Добрецова советует обзавестись несколькими многослойными медицинскими многоразовыми масками.

Их тоже нужно менять каждые два часа, а дома можно просто постирать в теплой воде и прогладить с двух сторон, чтобы на следующий день снова надеть. Но важно правильно их хранить, а не просто класть в карман или сумку.

Также Добрецова отметила, что огромной проблемой является правильная утилизация масок и перчаток. Если выкидывать их в обычный мусор, они могут разлагаться не одну сотню лет.

«Маски и перчатки относятся к медицинским отходам группы В, лучше их отнести в ближайшую поликлинику, где это сортируется. Там их должны принять. Просто так выбрасывать маски очень опасно, потому что и грызуны, и собаки могут это разнести, кто-то повторно может использовать», — уверена она.

Если все же отнести в медицинское учреждение использованные средства индивидуальной защиты не удается, то врач советует порезать их, чтобы никто больше не мог их надеть, завязать в пакет и выбросить в контейнер для перерабатываемых отходов.

Бизнес на здоровье

С самого начала пандемии в России активизировалось огромное количество мошенников, в том числе удалось нажиться и на средствах индивидуальной защиты. Дело оказалось прибыльное — обмануть отдельные находчивые личности смогли не только простых россиян, но и государство.

Например в феврале 2020 года, когда новости о разгоревшейся в Китае эпидемии нового вируса заполонили информационное пространство, 31-летний житель Подмосковья решил помочь гражданам соседней страны, он хотел отправить туда медицинские маски на 700 с лишним тысяч рублей.

После того, как на «Авито» он нашел подходящего продавца, они встретились. Покупатель убедился в том, что маски действительно есть, перевел на карту продавца полмиллиона. Однако оказалось, что реальный владелец масок и держатель карты — разные люди, так что средства индивидуальной защиты в Китай так и не попали.

Другой случай произошел с жителем Кемерова: он тоже хотел направить маски в Китай, нашел продавца и даже подписал договор, а затем перевел на счет семь миллионов рублей. В указанный срок маски не пришли, в дело вмешалась полиция, но найти злоумышленника так и не смогли.

Обманутым остался и директор одного из московских ресторанов,, отдавший 10 миллионов за почти 650 несуществующих масок — тоже с «Авито». Аналогичные махинации происходили и на «Юле», так что к середине марта оба маркетплейса были вынуждены остановить публикацию сообщений о продаже медицинских масок.

Некоторых масочных бандитов все же ловили. Например, в мае 2020 года полиция смогла взять мужчину, который обещал за три дня поставить 12 миллионов масок, но только при условии стопроцентной предоплаты. Сумма была внушительная — 233 миллиона рублей. Масок получатель не увидел, но правоохранители смогли найти подозреваемого.

А вот индивидуальный предприниматель из Ангарска в Иркутской области пытался сыграть в нечестную игру с государством. Три государственных медицинских учреждения заказали у него маски на сумму в 40 миллионов рублей. Деньги мужчина получил, а вот обязательства решил не исполнять в полной мере — и продал больницам несертифицированные изделия.

Попадались на удочку мошенников и в других странах. Например, еще в начале 2020 года один из китайских чиновников попросил учившегося в Москве сына купить маски, чтобы отправить их в Китай. Тогда в стране был серьезный дефицит средств индивидуальной защиты.

Молодой человек нашел на «Авито» продавца и приобрел 160 тысяч масок за три миллиона рублей. Покупку ему даже привезли, однако позже оказалось, что все медицинские изделия были бракованными. Но деньги китайскому студенту, естественно, никто не вернул.

А в Италии хитрый предприниматель и вовсе сел в тюрьму за махинации с масками. Он получил государственный подряд на сумму 15,8 миллиона евро, это более 1,4 миллиарда рублей. За эти деньги он должен был привезти в страну 24 миллиона медицинских масок из Китая, но товар для больниц так и не закупил.