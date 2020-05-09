Маски — средство защиты, которое мы раньше недооценивали. Но теперь они стали неотъемлемой частью нашей жизни, позволяющей сохранить здоровье. Руководитель отдела клинических исследований Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова рассказала «360» о том, как помогают маски и чем коронавирус отличается от гриппа.

О медицинских масках

К сожалению, у нас, в отличие от той же Японии, люди не привыкли к маскам. Но это один из основных способов создать барьер для распространения коронавируса и сократить количество новых случаев инфицирования.

Маску следует надеть сразу при выходе из дома, потому что с источником заражения можно столкнуться уже на лестничной клетке. На улице тоже не всегда удается соблюдать дистанцию два метра, поэтому снимать ее не стоит, считает Руженцова.

Риск заражения очень высок, потому что коронавирус может оставаться в закрытом помещении несколько часов. Так что маски нельзя снимать ни в коем случае Татьяна Руженцова руководитель отдела клинических исследований Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора.

Маска обычно действует два-три часа, но если она стала влажной, ее нужно сменить раньше. И к маскам, и к респираторам нужно обязательно смотреть инструкции, потому что не на всех из них клапан является препятствием для распространения вируса.

Как берут анализы

Основной анализ на коронавирус — это мазок из горла, с миндалин, с дужек, с задней стенки. В лаборатории уже выясняют генетическую составляющую этого вируса, используя метод полимеразной цепной реакции.

Кровь берут уже в качестве дополнительного анализа на антитела. Но, во-первых, антитела вырабатываются не сразу, а только к концу первой недели заболевания. Во-вторых, не у всех пациентов они вырабатываются — это может быть связано и с особенностями иммунитета, и с малой долей вируса. К тому же может быть и ложноположительный результат, то есть антитела обнаруживаются из-за того, что человек переболел обычным, сезонным вариантом коронавируса, неопасным, или в организме присутствует ревматологическая патология. В общем, даже если антитела выявлены, это не значит, что пациент точно переболел COVID-19.

Сдавать анализы нужно в обязательном порядке тем, кто контактировал с инфицированными, у которых диагноз COVID-19 уже подтвержден. Также это рекомендуется всем людям старше 65 лет с пневмонией или тем, кто обнаружил у себя подозрительные симптомы.

Но прежде всего нужно проконсультироваться с врачом. Потому что просто высокая температура или потеря обоняния может быть и не связана с коронавирусной инфекцией.

Чем коронавирус отличается от гриппа

Коронавирус относится к тем же острым респираторным инфекциям, что и грипп. Но грипп в большей степени поражает верхние дыхательные пути, трахею. А коронавирус поражает легкие и капилляры легких. Поэтому инкубационный период больше, заболевание дольше длится, а ухудшение наступает резко.

Коронавирус опасен как раз тем, что состояние больного ухудшается очень резко при переходе вируса из верхних дыхательных путей в нижние Татьяна Руженцова руководитель отдела клинических исследований Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора.

В России не зафиксированы случаи повторного заражения, но в других странах они есть. Это может быть связано с тем, что вирус мутировал и произошло заражение уже другим штаммом коронавируса. Еще бывает, что иммунный ответ недостаточен и организм не вырабатывает антител.

Тем, у кого COVID-19 уже подтвержден, следует выполнять все предписания врача: ни в коем случае не выходить из дома, а при необходимости не отказываться от госпитализации. И, конечно, не нужно ни с кем контактировать, чтобы не стать источником распространения этой инфекции.