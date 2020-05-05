С 12 мая в Подмосковье начнет действовать масочный режим. Аптеки и торговые сети уже наполнили достаточным запасом средств защиты, но обезопасить себя можно и без походов в магазин. «360» собрал советы по изготовлению масок своими руками.

Бабушка-блогер из Московской области Галина Спасская показала «360» два способа изготовления масок — классический и устрашающий.

«Делать маску можно из чего угодно. У меня есть старая-престарая марля, которую я использую, когда делаю пасху. Можно взять обычный бинт. Берем марлю, простираем ее, проглаживаем, складываем, еще раз проглаживаем. Собственно, маска уже готова, даже если больше ничего не делать», — сказала Галина Спасская.

Таким способом получается маска в восемь слоев. Более осторожным бабушка-блогер порекомендовала сложить марлю еще раз, чтобы получить 16 слоев. Останется только пришить завязочки или просто завязать.

Источник фото: телеканал «360»

Спасская отметила, что можно подойти к процессу более творчески и изготовить маску из старой наволочки.

Можно украсть у внука любимую футболку. Говорят, вирус очень умный. Вот мы его и напугаем Галина Спасская.

Источник фото: телеканал «360»

Если завязки сделать не из чего, можно просто вдоль коротких сторон прямоугольника сделать прорези для ушей. Такой совет дала педагог-консультант по этикету и деловому протоколу Татьяна Николаева. По ее словам, маска одноразовая, а значит для ее изготовления подойдут любые старые тряпки. Важно только перед использованием прогладить их утюгом.

Чуть более надежное по креплению, но сложное средство защиты можно изготовить из маски для сна. Понадобятся бинты, вата и, собственно, маска. Все нужно обеззаразить антисептиком, а бинт — прогладить утюгом. Чем надежнее хочется защиты, тем больше внутрь кладется ваты. Края нужно прошить обычными иголкой с ниткой, а для надежности еще дополнительно закрепить вату.

Подходов к созданию масок — масса. Главное не забывать средство защиты перед выходом из дома, а на крайний случай придется использовать в качестве маски шарф или платок.