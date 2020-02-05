Маска министра принесла мошенникам €50 млн. Они оставили в дураках чиновников и бизнесменов

Семь мошенников участвовали в афере, принесшей им более 50 миллионов евро. Жертвами были высокопоставленные чиновники и бизнесмены. Преступники надевали силиконовую маску Жана-Ива Ле Дриана, тогда занимавшего пост министра обороны Франции, и созванивались по Skype со своими жертвами. Деньги запрашивались на антитеррористические операции, «секретные миссии» и выкуп заложников.

Как сообщает ВВС, все семь мошенников сейчас содержатся под стражей и вскоре предстанут перед судом в Париже.

Банда действовала в 2015–2016 годах. За это время она успела обратиться к более чем 150 видным деятелям и организациям, включая короля Бельгии Филиппа, президента Габона Али Бонго, генерального директора цементной компании Lafarge, церковных лидеров и благотворителей. Фальшивый министр обороны Ле Дриан даже пытался убедить правительство Туниса купить четыре вертолета Airbus Tigre за 19 миллионов евро. В большей части попыток преступники терпели крах.

На встречах, организованных по Skуре, один из мошенников носил изготовленную на заказ маску министра обороны Ле Дриана. Помещение, в котором сидел мошенник, представляло точную копию министерского кабинета с флагами и портретом тогдашнего президента Франсуа Олланда. На руку преступников также играло то, что тогда министр обороны не был особенно известен во всем мире.

Во время разговора псевдо-министр запрашивал средства для проведения «секретных миссий» с обещанием возврата долга французским государством. Часто говорилось, что деньги нужны для выкупа заложников или проведения антитеррористических операций.

Так, духовный лидер и миллиардер Ага Хан был обманут в 2016 году. Он сделал пять переводов на общую сумму 20 миллионов евро в Польшу и Китай. Три платежа удалось заморозить, но 7,7 миллиона евро успели исчезнуть.

Несколько месяцев спустя турецкий деловой магнат Инан Кирак перевел мошенникам более 47 миллионов долларов. Он считал, что перевел деньги на выкуп двух журналистов, которые были заложниками в Сирии.

Жертвами обмана также стали владельцы винодельческого хозяйства Château Margaux. Они потеряли три миллиона евро.

Настоящий Жан-Ив Ле Дриан сказал журналистам, что надеется на восстановление справедливости и наказание для мошенников. Он также добавил, что «потрясен» и «оскорблен» злоупотреблением его имени.

Считается, что организаторами являются два франко-израильтянина: Гилберт Чикли и Энтони Лазаревич. Оба свою вину отрицают.

В 2015 году французский суд заочно приговорил Чикли к семи годам лишения свободы за аналогичные мошенничества в 2005 и 2006 годах, в которых он выдавал себя за руководителей различных предприятий.

Он был арестован через два года вместе с Лазаревичем на Украине, где они пытались скрыться от властей. Следователи говорят, что после ареста в их мобильных телефонах были обнаружены улики, указывающие на новую аферу. Мошенники планировали выдать себя за принца Монако Альберта II. На мобильном телефоне были фотографии силиконовой маски принца. Эту аферу они не успели провернуть.