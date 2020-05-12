Маск открыл завод Tesla вопреки запрету властей. В случае ареста бизнесмен только выиграет

Речь идет о фабрике во Фримонте. Там собирают электромобили. О своем решении Маск сообщил в привычной для себя форме — через Twitter. «Tesla сегодня возобновляет производство вопреки распоряжениям округа Аламида», — написал предприниматель. Он добавил, что если кого-то соберутся арестовывать, бизнесмен попросит, чтобы это был лишь он один.

Изобретатель подчеркнул, что власти штата уже одобрили открытие всех автокомпаний, но именно его производство решили выделить. Маск назвал сложившуюся ситуацию запутанной, а меры местных властей — чрезмерно агрессивными и неконституционными. Он уже подал иск к руководству округа. Знаменитый инженер требует отменить ограничения в отношении его предприятия.

Перед этим, 9 мая, глава Tesla объявил, что если вопрос о запуске производства не будет решен, то он перенесет штаб-квартиру компании и разработку перспективных проектов в другие штаты, например, в Неваду или Техас. Причем, по мнению некоторых экспертов, такое решение может сыграть на руку Маску, который, вероятно, сэкономит весьма крупную сумму на налогах.

Предприятие во Фримонте простаивает с 23 марта. При этом организация обеспечивает работой около 10 тысяч человек. Там налажена сборка Model Y, Model 3, Model X и Model S. Пока в округе действуют ограничения из-за вспышки COVID-19. За несоблюдение правил грозит штраф в размере до тысячи долларов в день или до 90 дней тюремного заключения.

Реакция властей

Правда, представители округа уже заявили, что ведут переговоры с Tesla. По словам сотрудников Департамента здравоохранения округа, они приближаются к плану согласования открытия завода. Однако для этого надо пошагово продумать меры безопасности, например, улучшить проверку здоровья сотрудников Tesla.

Более того, Маск получил поддержку некоторых представителей администрации Трампа. Так, министр финансов Стивен Мнучин заявил CNBC, что правительство Калифорнии должно больше работать над тем, чтобы вновь поставить на ноги местную экономику.

Тем не менее губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом отметил, то каждый округ открывает организации исходя из условий на местах. Политик выразил надежду, что местное руководство позволит Tesla вновь открыться «уже на следующей неделе». Рассчитывать на это ему, по словам чиновника, позволяет понимание взаимодействия компании с местными властями.

Будет ли арест?

Арестовать Маска должна либо полиция штата, либо полиция округа. Правда, на них могут повлиять высокопоставленные чиновники, которые поддерживают знаменитого изобретателя. Однако трудно сказать, кто из политиков конкретно может оказать прямое влияние в данной ситуации и помочь Маску. В этом уверен американский политолог Эндрю Корыбко, который не видит ухудшения ситуации для инженера и в случае задержания.

Арест, конечно, возможен, но попадание в тюрьму только повысит авторитет Маска в обществе. Взлететь может и его заработок. Ведь его потенциальные клиенты — соратники Трампа, критики изоляции, которые обычно не заинтересованы в электромобилях. В случае с арестом же они смогут приобрести машину ради политического заявления Эндрю Корыбко политолог.

Этим, возможно, и объясняется столь дерзкое поведение миллиардера, который отказывается считаться с местными законами. По мнению собеседника «360», Маск ищет внимание, хочет представить себя как скептика, который не верит ни в вирус, ни в изоляцию. При этом его мотивы исключительно эгоистичны, связаны с его собственной компанией, а не какими-либо политическими принципами или научными убеждениями.