Маск оставил уравнение под фото беременной Граймс. Фанаты решили, что он сообщил пол ребенка

Илон Маск прокомментировал фото своей возлюбленной, певицы Граймс, уравнением. Фанаты решили, что так он зашифровал пол ребенка, на скорое появление которого намекала сама девушка. Некоторые сочли, что разгадали загадку. Другие просто понадеялись, что у «космической» пары родится человек.

Подруга Илона Маска, канадская певица Граймс, намекнула на то, что ждет ребенка. Накануне она выложила в соцсетях откровенное фото. На нем исполнительница позировала обнаженной, а на ее округлившийся живот был прифотошоплен силуэт ребенка с УЗИ-снимка. Позднее пост исчез — предположительно, его удалили модераторы Instagram. Затем вернулся в менее провокационном виде. Посмотреть оригинал можно в Тwittеr певицы.

«Цензура для Инста ха-ха — почти сошло с рук».

Под новым фото снова собралось множество комментариев. Правда, не все поклонники певицы поверили в ее беременность, некоторые сочли, что это просто розыгрыш. Дополнительную смуту внесли комментарии самой Граймс.

«Быть беременной — очень дикое и воинственное состояние. Большинство моих друзей советовали не публиковать фото, поэтому на мне сработала реверсивная психология. Я изучила свой стыд и поняла, что это какая-то внутренняя ненависть к себе, чтобы чувствовать себя некомфортно в своем теле», — написала она.

Однако официального подтверждения или опровержения факта беременности ни от Граймс с Маском, ни от их представителей пока не было. Спустя некоторое время исполнительница выложила в сетях следующий снимок с еще более округлившимся животом и вновь без пояснений. В комментарии пришел Илон Маск, видео танца которого еще 7 января облетело соцсети, и тоже добавил загадочности.

«Ведьмаку заплатите чеканной монетой», — ответила ему Граймс, ссылаясь на сериал Netflix. И пользователи засели за разгадку ребуса.

«Я пытаюсь разобраться в этом твите».

Некоторые предположили, что речь идет о Х- и Y-хромосомах и поле будущего ребенка.

«Это ребенок ХХ или XY?»

Другие решили, что нашли отгадку.

«Перевод Илона = пол (sex) — Y = это мальчик!»

Кто-то не исключил, что у такой «космической» пары не может родиться обычное дитя.

«Входной сигнал Х, выходной — Y. Скоро родится первый киберребенок!»

«Y — это Х, потому что Х — это Y. Поздравляю вас обоих. Надеюсь, что это человек».

А кто-то заранее начал предлагать подумать над именем младенца.

«Назовите своего ребенка в честь языка программирования Ruby или Java lmao».