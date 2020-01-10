Маск оставил уравнение под фото беременной Граймс. Фанаты решили, что он сообщил пол ребенка
Подруга Илона Маска, канадская певица Граймс, намекнула на то, что ждет ребенка. Накануне она выложила в соцсетях откровенное фото. На нем исполнительница позировала обнаженной, а на ее округлившийся живот был прифотошоплен силуэт ребенка с УЗИ-снимка. Позднее пост исчез — предположительно, его удалили модераторы Instagram. Затем вернулся в менее провокационном виде. Посмотреть оригинал можно в Тwittеr певицы.
«Цензура для Инста ха-ха — почти сошло с рук».
Под новым фото снова собралось множество комментариев. Правда, не все поклонники певицы поверили в ее беременность, некоторые сочли, что это просто розыгрыш. Дополнительную смуту внесли комментарии самой Граймс.
«Быть беременной — очень дикое и воинственное состояние. Большинство моих друзей советовали не публиковать фото, поэтому на мне сработала реверсивная психология. Я изучила свой стыд и поняла, что это какая-то внутренняя ненависть к себе, чтобы чувствовать себя некомфортно в своем теле», — написала она.
Однако официального подтверждения или опровержения факта беременности ни от Граймс с Маском, ни от их представителей пока не было. Спустя некоторое время исполнительница выложила в сетях следующий снимок с еще более округлившимся животом и вновь без пояснений. В комментарии пришел Илон Маск, видео танца которого еще 7 января облетело соцсети, и тоже добавил загадочности.
«Ведьмаку заплатите чеканной монетой», — ответила ему Граймс, ссылаясь на сериал Netflix. И пользователи засели за разгадку ребуса.
«Я пытаюсь разобраться в этом твите».
Некоторые предположили, что речь идет о Х- и Y-хромосомах и поле будущего ребенка.
«Это ребенок ХХ или XY?»
Другие решили, что нашли отгадку.
«Перевод Илона = пол (sex) — Y = это мальчик!»
Кто-то не исключил, что у такой «космической» пары не может родиться обычное дитя.
«Входной сигнал Х, выходной — Y. Скоро родится первый киберребенок!»
«Y — это Х, потому что Х — это Y. Поздравляю вас обоих. Надеюсь, что это человек».
А кто-то заранее начал предлагать подумать над именем младенца.
«Назовите своего ребенка в честь языка программирования Ruby или Java lmao».