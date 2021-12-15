Блогер Юрий Дудь выпустил двухчасовое интервью с создателем легендарного мультсериала «Масяня» Олегом Куваевым. Его героиню, хулиганку и в чем-то анархичного персонажа, многие помнят по детству или юности. Оказывается, мультики о Масяне выходят до сих пор. И от нехватки популярности не страдают.

В самом начале опубликованного на YouTube выпуска Дудь объяснил беседу с Куваевым довольно просто.

«Мы прекрасно помним „Масяню“ либо по детству, либо по ранней юности, но, к нашему стыду, до этого года не все из нас знали, что „Масяня“ продолжает выходить», — сказал он.

Родом из «нулевых»

Мультсериал «Масяня» существует уже 20 лет. Первый выпуск про вызывающего вида девицу с тремя волосинками, в красном топе и синей мини-юбке увидел свет в 2001 году. А 22 октября этого же года до сих пор считают Днем рождения Масяни: тогда Олег Куваев зарегистрировал целиком посвященный ей сайт.

Мультфильмы в хулиганском стиле и наполненные нескончаемым жизненным оптимизмом быстро стали популярны. Любили их и за легкую философию и юмор самой Масяни, ее бойфренда Хрюнделя и их лучшего друга Лохматого. Сюжет «Масяни» крутился вокруг жизни молодых людей студенческого возраста в Санкт-Петербурге. Действие нескольких серий переносили в Москву.

Источник фото: YouTube

Многие диалоги главных героев Масяни расхватали на цитаты. «Не отмазывайся — не военкомат», «человек — это животное… особенно в субботу», «так-так-так, джентльмены, по койкам!», — лишь немногие запомнившиеся фанатам фразы.

Если сначала Масяня, Хрюндель и Лохматый были молодыми, то потом Куваев решил дать им возможность «взрослеть» вместе со зрителями. Масяня в ноябре 2012 стала мамой. И если в начале своей истории любила выпить и покурить, то позже сменила стиль поведения на более разумный. Хотя все так же резка в выражениях, суждениях и мало к чему относится серьезно.

Масяня — частный голос Питера

Вне интернета проект приобрел популярность благодаря передаче «Намедни» с Леонидом Парфеновым, выпуск которой вышел в 2002 году.

«Сделали большой материал. <…> Тогда была идея, что „Масяня“ будет у нас как будто бы приложением, последним материалом всегда, закрывающим выпуск. По возможности, ролик должен был связан с повесткой недели. Придумал определение „Лирический дневник нашей современницы“. И это прокатило», — рассказал Парфенов Дудю.

Кажущаяся простота. Очень талантливо придуманный персонаж, во-первых. Потому что это целая вселенная, которая позволяла вбирать в себя все что угодно. <…> Этим голосом и этим персонажем можно было освоить любую тему. Второе, конечно — девочка, живущая в Сети. Третье: <…> Масяня как частный голос Питера — очень было здорово во всех отношениях Леонид Парфенов журналист, телеведущий

Куваев добавил, что «Намедни» дали его проекту более профессиональный подход. От Парфенова он получил «пинок серьезности по отношению к самому себе».

Источник фото: YouTube

«Во многом сериал, который я делаю, остался в Питере начала 2000-х. <…> Было достаточно приятное время, плодотворное. Мне бы хотелось, чтобы герои во многом оставались там», — пояснил создатель Масяни.

Новые серии проекта сейчас выходят на YouTube-канале Masyanya Kuvaeva. У него более миллиона подписчиков. На днях вышел 158-й эпизод «Масяни», который набрал за пару дней свыше 161 тысячи просмотров.

Источник фото: YouTube

После интервью Юрия Дудя, посвященного мультфильму, многие признались в любви к этому проекту, а число подписчиков выросло сразу на 20 тысяч.

«„По причинческим технинам“, „А у тебя есть штучка?“, и шедевр про директора — до сих пор любимые фразы! Я так рада узнать, что Масяня выходит до сих пор, побегу смотреть!» — писали в комментариях.