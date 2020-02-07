Машины Hyundai и Kia подорожают из-за коронавируса. Заводы остались без запчастей

Автопроизводители Hyundai и KIA полностью остановят сборку машин в Южной Корее к 10 февраля. Им не хватает запчастей из Китая, где из-за коронавируса большинство заводов не работает. Когда возобновится производство, неизвестно. Компании понесут тяжелые потери, а цены на автомобили могут увеличиться.

Hyundai Motor Co. и KIА приостановили работу всех отечественных заводов из-за дефицита деталей из Китая, сообщает агентство «Рёнхап». Другие местные автопроизводители уже поступили так же или пока собираются.

Объемы производства начали сокращать еще в конце января, когда только появились проблемы с поставкой запчастей. Сейчас ситуация усугубилась из-за вспышки коронавируса. Власти Китая продлили официальные новогодние каникулы до 10 февраля, но нет никаких гарантий, что после этого заводы вновь заработают.

Кругом одни потери

«Если заводы запчастей в Китае возобновят работу 10 или 11 февраля, производственные потери из-за дефицита деталей будут ограничены. В противном случае автопроизводители, скорее всего, понесут тяжелые убытки из-за длительной задержки», — сообщил представитель Hyundai.

Если заводы компании прекратят работу лишь на пять дней, убыток составит 30 тысяч автомобилей, что в общей сумме будет стоить от 505 до 586 миллионов долларов.

Политолог Эндрю Корыбко рассказал «360», что потеря производства также приведет к снижению предложения и, возможно, увеличению цены на автомобили в долгосрочной перспективе. Так компании могут попытаться возместить убыток за счет клиентов, но это также может плохо отразиться на них. Автомобили Hyundai и KIA попросту станут неконкурентоспособными.

«Ремонт машин также может подорожать, если на заводах в Китае производятся запчасти, которых нет на других заводах или их там мало», — подметил эксперт.

У компании KIA восемь заводов в Южной Корее, три в Китае и по одному в США, Словакии, Мексике и Индии. Hyundai разместил семь заводов в Южной Корее, а за границей еще 10. Из них четыре находятся в Китае и по одному в Чехии, Турции, России, Индии, Бразилии и США.

Есть план «Б»

Для минимизации ущерба Hyundai и KIA начали вести переговоры с местными компаниями по производству автозапчастей.

«В случае длительной нехватки деталей из Китая мы обратимся к местным производителям запчастей с просьбой полностью эксплуатировать отечественные заводы, и мы планируем закупать больше компонентов на их заводах в Юго-Восточной Азии», — сказал представитель Hyundai.

Министерство торговли Южной Кореи также обещало посодействовать. Оно намерено упростить обработку импорта для автозапчастей из Вьетнама, Камбоджи и Филиппин; предоставлять финансовые субсидии местным производителям автозапчастей, в том числе кредиты на расширение производственных линий; оплатить исследования и разработки.

Это самый оптимальный вариант решения проблемы.

«Они не могут просто взять и построить новые заводы сейчас. Это требует значительных временных и денежных вложений. К тому же это изменит всю цепочку поставок, так что обратиться к местным производителям и соседним странам — это опция с минимальными потерями», — отметил собеседник «360» Эндрю Корыбко.

Для Hyundai Motor Co. это первая остановка производства с 1997 года. Тогда в Азии был экономический кризис и местные заводы прекратили поставку запчастей.

Нынешняя пауза в производстве также означает, что работники автосборочных заводов в Южной Корее остались без работы. Неизвестно, отправили их в оплачиваемый отпуск или нет.

Коснется ли Россию?

На территории России есть два завода, которые выпускают автомобили марок Hyundai и KIA. Один из них находится в Калининграде, а другой — в Санкт-Петербурге. Несмотря на принятые в Южной Корее решения, россиян заверили, что последствия коронавируса не затронут эти производства. Благодаря высокой степени локализации перебои в России не предвидятся.

«Мы принимаем все меры для обеспечения бесперебойной работы, внимательно следим за развитием событий в Китае и их последствиями, учитывая сложный взаимосвязанный характер глобальных цепочек поставок в автомобильной промышленности», — заверила руководитель группы по связям с общественностью «Хендэ Мотор СНГ» Юлия Тихонравова. Цитату привел «АвтоВзгляд».

Она добавила, что завод в Питере работает в обычном режиме без каких-либо сбоев. На предприятии обеспечили безопасность партнеров и сотрудников.