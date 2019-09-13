Машина для подгузников и дрессировка врачей. Объявлены лауреаты Шнобелевской премии

29-я церемония вручения Шнобелевской премии состоялась в США. Ее также называют анти-нобелевской за бесполезность и абсурдность многих «открытий» сделанных учеными и инженерами со всего мира.

Среди прочих кандидатов в этом году наиболее яркими стали создатель машины для смены подгузников и ученые, установившие, что определенный метод дрессировки животных может помочь в обучении врачей.

Ежегодно вручает эту премию журнал «Анналы невероятных исследований» (Annals of Improbable Research). Организаторы уверены, что номинанты и их открытия «сначала заставляют вас рассмеяться, а потом — задуматься».

Многие исследования на первый взгляд кажутся абсолютно бессмысленными, но, по мнению создателей журнала, имеют иногда неоценимую научную ценность.

Идеологи «дрессировки для врачей» создали под эти цели специальную машину, которая издает определенные звуки — так называемое оперантное обучение.

Голландским ученым и их турецким коллегам досталась награда за исследование на тему: «Какие деньги самые грязные в мире». Если вам интересно — речь о румынских банкнотах, на которых больше всего бактерий, способных сопротивляться медикаментам. Причем по поводу чистоты своих денег пришлось меньше краснеть даже создателям американских и канадских долларов, а также индийских рупий.

Иранский ученый Иман Фарахбакш получил премию за «технический прорыв», а точнее за машину, которая способна менять детям подгузники. Аппарат, кстати, запатентован в США.

В области химии отличилось японцы, которые дали оценку общему количеству слюны, производимому в день пятилетним ребенком.

Главным анти-психологом стал немец Фритц Страк, который переоткрыл собственное открытие. Сначала ученый заявил, что если мусолить ручку во рту, это заставляет человека улыбаться и тем самым делает его счастливым. Но затем передумал и доказал обратное.

В «медицине» главным стал Сильвано Галлус, который выяснил, что пицца помогает избежать болезней или даже смерти, но только если она произведена и съедена в Италии. Но это не точно.

Награду по анатомии присудили Роджеру Мюссе и Буррасу Бенгудифе за работу 12-летней давности о разнице температур в паху у одетых и раздетых французских почтальонов.

А вот «биологи» получили свою награду за «обнаружение того, что мертвые намагниченные тараканы ведут себя не так, как живые намагниченные тараканы».

Одной из главных наград на Шнобелевской премии — премию мира — получила группа ученых из разных стран, которая установила шкалу для измерения приятных ощущений при почесывании.

Лауреатам «Шнобеля» ежегодно вручают награды настоящие нобелевские лауреаты. В этом году на церемонии их было четверо. Победители получают самую настоящую банкноту в десять триллионов зимбабвийских долларов времен гиперинфляции в этой стране.

Само мероприятие происходит в теплой дружеской атмосфере с шутками и забавными лекциями. Например, эксперты имеют возможность объяснить свою работу сначала за 24 секунды, а затем — уложившись лишь в семь слов.