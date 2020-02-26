Герой этого города отправился на штрафстоянку. Откуда в Москве машина Бэтмена

Этому городу нужен герой. С такими мыслями житель Москвы Алишер Панк создал точную копию бэтмобиля. В прошлую субботу он выехал на улицы столицы, но спасти никого не успел — остановили гаишники, машину в итоге отправили на штрафстоянку. Чем кончился выезд бэтмобиля в российскую действительность, «360» рассказал его владелец.

Необычный автомобиль в районе гостиницы «Украина» сотрудники ГАИ заметили в субботу, 22 февраля. Машину остановили, из нее вышел 32-летний мужчина, который не смог показать правоохранителям документы на транспортное средство. Оно и понятно — перед гаишниками стояла точная копия бэтмобиля, созданная в частной мастерской и незарегистрированная в государственных органах.

В отношении водителя составили административный протокол по нескольким статьям. Автомобилист нарушил правила движения для крупногабаритного транспортного средства, сама машина имеет неисправности, при которых нельзя выезжать на дороги общего пользования. Кроме того, дело об административном нарушении завели по статье об управлении машиной, не зарегистрированной в государственных органах и не прошедшей технический осмотр.

В связи со всем вышеперечисленным бэтмобиль эвакуировали на штрафстоянку.

Бэтмобиль, который поймали возле гостиницы «Украина», в длину шесть метров, в ширину четыре. Создатель копии учитывал габариты реального автомобиля из фильма «Бэтмен против Супермена».

Владельца бэтмобиля зовут Алишер Панк — так он представился журналистам и в Instagram. Он отказался раскрывать сумму, за которую купил и доработал машину, но сказал, что готов продать ее за 55 миллионов рублей. По его словам, многие хотят приобрести бэтмобиль — у Панка уже два реальных покупателя. Это при том, что по дорогам общего пользования на таком транспортном средстве ездить нельзя.

В мире всего четыре копии бэтмобиля: две в Арабских Эмиратах, одна в США и другая в Москве. Столичный бэтмобиль собрали в США, а потом, летом 2018 года, его купил Панк и сразу отвез в студию, где его доработали. Доставка из США в РФ обошлась Панку в полмиллиона рублей.

Источник фото: пресс-служба ГУ МВД по Москве

Осенью 2019 года бэтмобиль продавали на «Авто.ру» за 55 миллионов рублей. Как говорилось в описании машины, студия уделила внимание доработке кузова и электроники.

К удивлению, такая самодельная машина довольно мощная — двигатель V8 на 502 лошадиные силы, коробка передач пятиступенчатая от Mercedes S500 в кузове W221. Машина может ехать максимум 100-120 километров в час, но потерять управление можно уже после 80, да и разгоняется не очень резво — бэтмобиль весит полторы тонны (только одно колесо — уже 110 килограммов, а их четыре), имеет бронированные стекла и разное навесное оборудование, например, пулеметы. Они, конечно, не стреляют реальными пулями, но эффект огня создают.

Автоблогер Алан Енилеев катался вместе с Панком на его бэтмобиле в 2019 году. Владелец рассказал о технических характеристиках и разных фишках авто. Например, в нем нет боковых зеркал, а вместо них камеры. В салоне автомобиля много разных тумблеров. Как рассказал Панк, около водительского кресла все переключатели регулируют сиденья и руль.

Любопытно, что сами сиденья — из-за своей формы их называют «ковши» — взяты не из какого-то суперкара, а сделаны на заказ концерном «Калашников». А еще в автомобиле есть камера ночного видения, тепловизор и лазерный прицел.

Источник фото: YouTube/канал Alan Enileev/видео «Обзор. BATMOBILE in Moscow»

В беседе с «360» Панк подтвердил, что в мире всего четыре бэтмобиля и один из них принадлежит ему. Машину молодой человек купил в США без доработок, привез в Москву и занялся тюнингом — для этого Панк собрал команду инженеров, которые доводили бэтмобиль до ума и проводили тест-драйвы как на закрытых участках, так и в городе. Но последний эксперимент пошел не по плану — примерно в час ночи Панка остановили сотрудники ГИБДД. По словам владельца, все проблемы, которые возникли с правоохранителями, урегулировали в выходные дни.

Панк отметил, что в столице машина пробудет еще примерно полгода — потом он отвезет ее покупателю в США.