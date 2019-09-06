«Маша и Медведь» на гастролях. Полюбят ли российский мультфильм в Великобритании

Российский мультфильм «Маша и Медведь» выходит 20 сентября в британском прокате. Его уже показали в Италии — там мультик собрал 4,3 миллиона евро. «360» разбирался, удастся ли картине повторить предыдущий успех.

Показ «Маши и Медведя» начнется в 89 кинотеатрах сети Vue Entertainment и продлится минимум четыре недели. Об этом «Коммерсанту» сообщил коммерческий директор Animaccord Group Алексей Меркулов. Британские и ирландские зрители смогут увидеть как старые серии, так и ранее не показанную часть третьего сезона. Правда, по данным издания, 89 кинотеатров — это немного для Соединенного Королевства. Например, хиты проката «История игрушек — 4» и «Король Лев» показывали около 700 кинотеатров.

Британский релиз — не первый опыт проката мультфильма в других странах. Его показывали на Ближнем Востоке, в Нидерландах, Бразилии и Франции. В 2015 году несколько серий показали в Италии. С 23 декабря 2015 года по 10 января 2016-го лента собрала 4,34 миллиона евро. Однако не ясно, повторит ли «Маша и Медведь» этот успех в Великобритании и Ирландии. Зрители там, по словам аналитика «Кинобизнеса сегодня» Станислава Демиденко, не всегда благожелательно принимают неанглоязычное кино.

Простой и понятный

Источник фото: мультфильм «Маша и Медведь»

Почему же мультик так популярен у зрителей? Психолог и бывший преподаватель ВГИК Ольга Маховская объяснила «360», что в «Маше и Медведе» вполне можно проследить русские архетипы: немного агрессивную Машу и Медведя, который «наше национальное достояние». Маховская считает мультфильм лучшим отечественным сериалом. И не сомневается, что он полюбится британцам и ирландцам.

«Дети всех стран мира любят подвижных, смелых, предприимчивых героев, как Маша. Она — как Пеппи Длинныйчулок. Она действительно вызывает восторг. Девочки — большие трусишки, для них герой, который преодолевает этот страх, очень важен. Не побоялась, стала другом большого медведя, казалось бы, опасного», — объяснила психолог.

Для многих мультфильм может стать историей о толерантности: маленький ребенок и большое животное дружат и создают своеобразную семью. Хотя кто-то может увидеть в картине проявление нетрадиционных тенденций или агрессивное поведение. Но все это, подчеркнула Маховская, не более чем понятный и адекватно воспринимаемый детьми визуальный юмор «на уровне клоунады».

В ногу со временем

Кинокритик и программный директор фестиваля сериалов «Пилот» Егор Москвитин также уверен в популярности «Маши и Медведя» в Великобритании. В числе дополнительных плюсов, которые сыграют на руку сериалу, кинокритик назвал красочность, приятную детям цветовую палитру и языковой минимализм.

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Но основной секрет успеха кроется в том, что фильм отвечает современной тенденции в педагогике: признает право ребенка на переживания на эстетической стадии его роста. В мультике Маше позволяется почти все, а медведь олицетворяет ее родителей, вынужденных мириться со всеми этими «ужасами».

«Педагоги считают, это очень важно. Если ребенку отказывать в стадии эстетического роста, он вырастет забитым невротиком, психопатом, трусом и неудачником. А если ему потакать, он будет свободной творческой личностью. Так что „Маша и Медведь“ — мультфильм, который идет в ногу с остальным миром», — пояснил Москвитин.

Источник фото: мультфильм «Маша и Медведь»

Западу на заметку

Кроме «Маши и Медведя», считает кинокритик, за рубежом могут выстрелить такие российские мультфильмы, как «Фиксики» и сериал воронежской киностудии Wizart Animation «Йоко», права на которые в 2018 году приобрел Netflix.

Режиссер Николай Лебедев подчеркнул, что российские картины интересны зарубежным зрителям, но только если сняты качественно. «Есть хорошее анимационное кино про трех богатырей. Я буду рад, если и эти картины тоже появятся в международном прокате. Самое главное, чтобы именно хорошее наше кино выходило на Западе — и анимационное, и игровое, и документальное», — заключил он.