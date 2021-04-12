Немка стремилась к самой большой груди в мире. А в итоге стала темнокожей

Мартина Биг — немецкая модель, которая всерьез увлеклась изменением своей внешности. Она стала без конца увеличивать грудь, из-за чего и приобрела известность. Но на этом девушка не остановилась и сменила цвет кожи.

Мартина Биг — бывшая стюардесса из немецкого города Трир. Она встречалась со своим одноклассником Михаэлем, вместе с которым работала в аэропорту. Именно он в 2012 году и уговорил ее начать работу модели.

Изначально Мартина планировала провести операции по увеличению губ и груди, но позднее она стала буквально зависимой от изменения тела. Известность к ней пришла после того, как она увеличила свою грудь до невероятных размеров. Если до вмешательств она носила чашечку лифчика с размером C, то после размер ее груди составлял 70S. На все свои процедуры по улучшению тела она потратила около 50 тысяч фунтов стерлингов.

Сама Мартина нисколько не жалеет о том, что увеличила свои объемы. Она также заявляла, что любит прятать ключи от машины в своей груди и планирует оказаться в Книге рекордов Гиннесса как обладательница самого большого бюста. Для достижения цели она продолжает колоть физраствор в свою грудь. В родной Европе она уже стала обладательницей рекордных размеров.

В качестве кумиров она видела Памелу Андерсон, Кэти Прайс, куклу Барби и мультипликационного персонажа фильма «Кто подставил кролика Роджера» Джессику Рэббит. Но позднее Мартина заявила, что идет по своему пути создания экстремального образа.

Смена цвета кожи

Одним увеличением груди дело не обошлось, и немецкая модель решила сменить цвет кожи. Девушка решила стать чернокожей и подсела на инъекции меланина.

Об изменении цвета кожи она объявила в 2017 году, когда была в Лос-Анджелесе. Девушка выложила фотографию, где позировала на фоне надписи Hollywood, с подписью: «В последний раз, когда я была здесь, у меня были светлые волосы и белая кожа. А теперь я чернокожая женщина с африканскими волосами».

Ее преображение раскритиковала организация Race Equality Foundation, которая борется с дискриминацией. В фонде посчитали, что девушка мало знает о проблемах, с которыми сталкиваются этнические меньшинства. Заместитель генерального директора организации Джабир Батт отмечал, что история Мартины отвлекает людей от реальных проблем чернокожих.

Фанаты Мартины также недоумевали. Сама модель связала это с тем, что они никогда не видели, чтобы белая девушка меняла цвет своей кожи на черный. Но позднее, по ее словам, почитатели привыкли к ее преображению и даже призывали стать более темнокожей.

Девушка также поставила перед собой следующую цель по изменению тела: она хочет вставить импланты в ягодицы и сделать себе африканские черты лица. Ее парень Михаэль полностью поддерживает выбор своей избранницы и также прошел курс инъекций меланина.

Мартина решила полностью углубиться в африканскую культуру и даже перекрестилась в Кении, где взяла новое имя Малайка Кубва. А во время протестов Black Lives Matter, вызванных убийством Джорджа Флойда, она высказывалась по поводу дискриминации по отношению к чернокожим.

Отличилась Мартина и во время пандемии. Из-за того, что девушка постоянно увеличивала свою грудь, ее лифчики становились маленькими. Поэтому модель решила сделать из своих старых лифчиков маски. Она заявляла, что вовсю работает над созданием и как только у нее получится сшить из лифчика маску, она отправит свое нижнее белье портному.

Сменившие цвет кожи

Если увеличение груди до колоссальных размеров уже не вызывает удивления у людей, то смена цвета кожи все еще шокирует публику. Многим известен пример Майкла Джексона, который осветлил свою кожу с помощью пилинга. По словам медработников, он пристрастился к этой процедуре и принимал наркотические препараты, чтобы заглушить боль.

Но бывают и случаи, когда люди, наоборот, пытаются стать темнее. 23-летняя ирландка Ханна Титтензор пошла по тому же пути, что и Мартина Биг. Она увеличила грудь, губы, а затем увлеклась солярием. Но краткосрочный эффект ее не устраивал, поэтому она пошла на крайние меры и стала вводить инъекции меланина.