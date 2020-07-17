Чешский агент или просто приятель? Кто такой Мартин Лариш из дела Сафронова

СМИ раскрыли имя предполагаемого агента чешских спецслужб, которому якобы передавал информацию экс-журналист Иван Сафронов, обвиненный в государственной измене. Однако сам чех причастность к делу отрицает.

Кто такой Мартин Лариш?

Мартин Лариш и Иван Сафронов действительно дружили, причем довольно давно — они знакомы минимум с 2012 года. Тогда чех уже стал председателем и соучредителем Центра анализа и предотвращения угроз безопасности в Чехии.

Ранее же Лариш отучился на политолога, успел поработать в области развития бизнеса на постсоветском пространстве и на Балканах и иностранным корреспондентом чешской газеты Lidove noviny в Москве.

В своей научно-исследовательской деятельности Лариш интересовался вопросами политического экстремизма и вооруженных конфликтов в России, на Украине, Кавказе и Балканах. Сейчас 35-летний Мартин Лариш работает консультантом частных компаний все для тех же постсоветских территорий.

Центр, основанный Ларишем, специализируется на докладах о безопасности в странах Восточной Европы и Африки. Ивана Сафронова подозревают в передаче секретных сведений о военных поставках в одну из таких стран.

Без доступа к секретным материалам

Чешский знакомый Ивана Сафронова рассказал в интервью русской службе «Би-би-си» о том, что не имеет отношения к разведке. Арест друга поверг его в шок. Лариш знал Сафронова как профессионального журналиста, на этой почве они и подружились, когда чех работал в Москве.

Обвинения в адрес Сафронова Лариш назвал абсурдными и непонятными, а дело он видит исключительно как политическое, так как честные публикации его российского коллеги могли быть, по его мнению, неугодны российским властям.

«Иван был журналист. Значит, что он не имел и не мог иметь доступ к секретным материалам, потому в журналистике с секретными материалами не работают. Я сам как эксперт в Чехии доступа к никаким секретным материалам не имею, и никакое государственное ведомство мне их попросту не выдаст», — сказал он.

Сам Сафронов дружбу с Ларишем не скрывал — он периодически ездил в Прагу в гости к приятелю, выкладывал в социальных сетях фотографии Лариша. По словам чеха, молодые люди периодически встречались вместе со своими подругами, так как они были примерно одного возраста и разделяли многие интересы.

Лариш добавил, что организация, в которой он сейчас работает, является некоммерческой и пользуется исключительно данными из открытых источников. При этом вся деятельность компании также открыто представлена в интернете, так что любой желающий может с ней ознакомиться.

«Таким образом, моя деятельность никак не связана с сотрудничеством со спецслужбами. В наших с Иваном разговорах и переписке не могло быть никаких государственных секретов, поскольку мы всегда работаем только с открытыми источниками», — сказал он.

Центра анализа и предотвращения угроз безопасности выпускал несколько аналитических материалов, связанных с Россией. Среди них были доклады о российских интересах в Косове и влиянии России в Европе.

«Я до сих пор не знаю, имеет ли ФСБ в виду меня как того самого представителя чешской разведки (которому якобы передавал данные Сафронов — прим. ред.). Если они считают меня этим агентом, то я категорически отрицаю свою причастность к чешской разведке, как и к любой другой спецслужбе», — заявил Лариш.

Шпионская «крыша»

При этом не стоит безоговорочно верить в невинность некоммерческой организации, в которой работает Лариш. Прежде всего, частные компьютерные компании и различные аналитические центры, якобы дипломатические миссии и журналистская деятельность в чужой стране часто оказываются прикрытием для работы спецслужб.

Ранее издание «Проект» заявило, что возможным агентом спецслужб Чехии является именно друг Сафронова Мартин Лариш. ТАСС же со ссылкой на источник, знакомый с расследованием, написал, что Лариш является агентом чешской разведки.

Однако защита Сафронова объяснила, что в показанных им накануне материалах дела не фигурирует имя Лариша. Более того, по словам адвокатов, те бумаги, которые должны свидетельствовать о реальности государственной измены журналиста, не содержат даже его имени, сообщает «Би-би-си», а суд отозвал из постановления об аресте те доказательства, в которых упоминались чешские спецслужбы.

После публикации статьи «Проекта» о его возможной причастности к делу Сафронова Лариш удалил свою страницу на Facebook, где у него в друзьях было довольно большое количество русских экспертов и журналистов. Некоторые задаются вопросом о том, зачем Лариш удалился из социальной сети, если ему нечего скрывать. При этом аккаунт в Instagram чех сохранил.