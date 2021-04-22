Марсоход NASA добыл кислород. Космическим прорывом это называть пока рано

Марсоход Perseverance впервые в истории получил кислород из атмосферы Марса, которая на 96% состоит из углекислого газа. Но говорить о вступлении человека на поверхность Красной планеты пока не приходится. Все-таки эксперимент Perseverance — один из многих.

Кислород на Марсе

Сотрудники NASA впервые получили кислород из атмосферы Марса с помощью экспериментального аппарата MOXIE. Система начала вырабатывать кислород после двух часов подготовки со скоростью шесть граммов в час. В ходе первого эксперимента специалисты NASA получили 5,4 грамма кислорода. Этого количества хватило бы, чтобы человек дышал в течение 10 минут.

На максимальной мощности MOXIE может вырабатывать до 10 граммов кислорода в час. Заместитель главы директората NASA Джим Рейтер назвал эксперимент важным первым шагом в переработке углекислого газа в кислород на Марсе. Ведь он нужен не только для дыхания, но и для ракетного топлива. Когда-нибудь, по словам Рейтера, исследователям понадобится топливо на Марсе, чтобы вернуться домой.

Один из экспериментов

Заведующий отделом исследования Солнечной системы Института астрономии РАН Валерий Шематович в разговоре с «360» объяснил, что это был просто эксперимент. Специалисты проверили, насколько хорошо работает этот механизм для преобразования кислорода, ведь есть еще другой — радиолиз. Это разрушение водяного льда, которое приводит к образованию молекул водорода и кислорода. Предполагается, что этот способ тоже может быть эффективным.

Когда есть атмосфера, СО2 за счет фотосинтеза превращается в кислород. За счет жизни, по большому счету. На Марсе мы ничего не знаем о жизни, и кажется, что на поверхности живых организмов нет, поэтому изучаются такие технологические способы переработки СО2 Валерий Шематович.

Другими словами, сказать, что это невероятный прорыв, было бы слишком громко. Люди пока не знают, насколько этот механизм технологически окупаем и сколько энергии потребовалось, чтобы провести химическое преобразование.

Настоящие цели

Такие исследования направлены на другое важное открытие — выяснить, какие источники на Марсе вырабатывают молекулярный кислород, который обнаружил проект Роскосмоса и Европейского космического агентства «ЭкзоМарс». Конкретное местоположение источника пока найти не удалось, так как все они разбросаны по планете.

«Натуральные процессы преобразования углекислого газа в кислород где-то существуют на Марсе, но надо изучить, представить и посмотреть, насколько они могут быть включены в какие-то цепочки», — сказал Шематович.

По словам собеседника «360», несмотря на первый в истории эксперимент по преобразованию СО2 в кислород, говорить о скорой колонизации Марса не приходится. Все-таки в этом процессе есть другая проблема — долететь.

«Рано говорить [что человек готов вступить на Марс]. Основная проблема — долететь. Там сложная радиационная среда во время перелета, посадка — непростое дело», — заключил Шематович.

Perseverance запустили на Марс в июле 2020 года на ракете Atlas V. Цель миссии заключалась в поисках следов жизни в кратере Езеро, сборе образцов горных пород и отложений, а также в изучении климата планеты.

В конце февраля марсоход приземлился на поверхность Красной планеты, а в начале марта провел свой первый после посадки тест-драйв. На днях Perseverance поднялся в марсианское небо и провел там 20 секунд. Это короткий полет, который в условиях атмосферы планеты дался непросто. Но чего не сделаешь ради аэрофотосъемки планеты.