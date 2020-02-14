Маршалы Победы из Подмосковья. Как Чуйков, Мерецков и Катуков защищали страну

В Подмосковье уже не первый год проводится акция памяти «Маршальский треугольник». Она посвящена трем уроженцам этих мест — полководцам Великой Отечественной Василию Чуйкову, Михаилу Катукову и Кириллу Мерецкову. О том, как они защищали страну, — в материале «360».

«Маршальский треугольник» объединяет три района — Озерский, Зарайский и Серебряно-Прудский. Все они находятся на юге Московской области. Мероприятие организовал Дом-музей Чуйкова в Серебряных Прудах.

По местам рождения маршалов в прошлом году казаки провели конный поход. А в феврале этого года торжественные мероприятия прошли с участием МЧС России: помимо славного военного прошлого Чуйков в 1961 году основал и возглавил гражданскую оборону СССР. 12 февраля 2020 года исполнилось 120 лет со дня его рождения.

ЧУЙКОВ

Источник фото: sovsibir.ru

Герой Сталинграда Василий Иванович Чуйков родился в 1900 году в селе Серебряные Пруды. В крестьянском доме, где сейчас находится его музей, росли восемь девочек и три мальчика. Окончив четыре класса школы, Василий уехал на заработки в Петербург, где матросами служили его братья. Был коридорным в гостинице, зазывалой в бане, учился у шорника. В 1917 году стал юнгой отряда минеров в Кронштадте. После революции вернулся домой, в 1918 году записался в Москве в Красную армию.

Участвовал в Гражданской войне. В 19 лет на поле боя заменил раненого командира и возглавил стрелковый полк. Четырежды был ранен, за отличия в боях с белогвардейцами получил два ордена Красного Знамени, именные золотые часы и золотое оружие.

Окончив восточный факультет Военной академии имени Фрунзе, служил военным советником в Китае. В 1930-х командовал механизированной бригадой в белорусском Бобруйске, затем 4-й армией. В сентябре 1939 года участвовал в Польском походе Красной армии, позднее воевал на Советско-финской войне. Затем был военным атташе в Китае, главным военным советником главнокомандующего китайской армией Чан Кайши — тот вел борьбу одновременно и с японцами, и с армией Мао Цзэдуна. Советскому Союзу было важно не допустить атаки Японии на Дальний Восток.

В мае 1942-го Чуйкова направили в Тулу, где формировалась армия для защиты Сталинграда. 62-я армия под его командованием прославилась благодаря героической шестимесячной обороне города-героя. Советские войска тогда впервые применили тактику уличных боев, этот опыт пригодился Чуйкову в конце войны, при взятии Берлина.

С его именем связывают и появление штурмовых групп, которые передвигались по подземным коммуникациям Сталинграда и внезапно врывались в дома, занятые немцами. За это Чуйков получил прозвище «генерал-штурм».

В войну его наградили двумя медалями «Золотая Звезда» — за героизм при освобождении Украины и во время Висло-Одерской наступательной операции.

После победы он был заместителем, а затем главнокомандующим группой советских войск в Германии. В 1960 году возглавил Сухопутные войска СССР, а в следующем одновременно стал начальником Гражданской обороны.

Могила Чуйкова находится у подножья монумента «Родина мать» в Волгограде.

КАТУКОВ

Источник фото: РИА «Новости»

Михаил Ефимович Катуков — генерал-полковник танковых войск, одержавший первую крупную победу в танковом сражении над немцами — в октябре 1941 года под Мценском.

Он родился 17 сентября 1900 года в селе Большое Уварово Московской губернии, сейчас это Озерский район Подмосковья. Окончив начальную сельскую школу, в 12 лет отправился в Санкт-Петербург, где работал посыльным в молочном магазине (до этого в деревне трудился на ферме), затем на заводе.

Участвовал в Октябрьской революции, вернулся в родное село, в 1919 году ушел по призыву в Красную армию. В гражданскую войну подавлял казачье восстание на Дону и воевал против польских войск. В 1930-х командовал танковыми бригадами, в 1939 году участвовал в походе Красной армии в Польшу.

В августе 1941 года стал командиром 4-й танковой бригады, которая сражалась под Мценском в Орловской области и на Волоколамском направлении под Москвой. В октябре того же года бригада полковника Катукова нанесла серьезное поражение 2-й танковой группе немцев под командованием Хайнца Гудериана. Это стало первым серьезным отпором советских танков гитлеровцам. Вскоре бригада Катукова отличилась в обороне Москвы.

В 1943 году 1-я танковая армия под командованием Катукова участвовала в Курской битве, а затем в операциях по освобождению Украины. В 1945 году танкисты Катукова освобождали Польшу и Германию.

После войны командовал 1-й гвардейской танковой армией в Германии, затем — 5-й гвардейской механизированной армией в белорусском Бобруйске. После чего занимал различные должности в Минобороны СССР.

МЕРЕЦКОВ

Источник фото: Twitter

Кирилл Афанасьевич Мерецков родился 7 июня 1897 года в деревне Назарьево Рязанской губернии, сейчас это Зарайский район Московской области. Работал на заводах в Москве, 1917 год встретил в городе Судогда Владимирской губернии. Участвовал в установлении в городе советской власти и в формировании отрядов Красной гвардии.

В Гражданскую войну — комиссар отряда, помощник начальника штаба бригады и дивизии Первой Конной армии. Трижды был тяжело ранен.

В 1930-х был начальником штаба Белорусского военного округа, затем — Дальневосточной армии. Участник Гражданской войны в Испании 1936–1937 годов, командующий войсками Приволжского и Ленинградского военных округов. За прорыв главных укреплений «линии Маннергейма» в Советско-финскую войну был удостоен звания Героя Советского Союза.

До Великой Отечественной войны — начальник Генштаба армии, после — заместитель наркома обороны.

На второй день войны был арестован НКВД по подозрению в участии в антисоветском заговоре, чудом избежал расстрела, написав письмо Сталину.

После двух месяцев в тюрьме его назначили командующим 7-й армией, остановившей наступление финских войск на реке Свирь. Затем был командиром 4-й армии, участвовавшей в разгроме немцев под Тихвином. В январе 1943 года войска Волховского фронта, которым к тому времени руководил Мерецков, и Ленинградского фронта прорвали блокаду Ленинграда.

В 1944 году Мерецков во главе Карельского фронта изгнал немцев с северных границ СССР. Закончил Великую Отечественную в Норвегии осенью того же года.

В 1945 году повел 1-й Дальневосточный фронт на разгром японских войск в Маньчжурии и Северной Корее.

В мирное время командовал войсками нескольких военных округов.