Маршал Хафтар объявил переворот в Ливии. Его действия осудили все страны

Конфликт в Ливии перешел к новому этапу. Фельдмаршал Халифа Хафтар объявил, что управление страной берет на себя Национальная армия. Под его руководством она соберет новые правительственные институты. Но, судя по реакции мировых держав, стать вторым Каддафи у Хафтара не получится.

История конфликта

После свержения Муаммара Каддафи Ливией управлял Всеобщий национальный конгресс. В 2013 году на пост главы ведомства выбрали сторонника радикального ислама Нури Абу Самхейна. В качестве основного закона в стане установили шариат. По окончании срока конгресс отказался от роспуска, что вызвало массовые протесты. Тогда на сцену вышел генерал Хафтар, который призвал к формированию временного правительства и объявил о свержении конгресса. Так в Ливии началась гражданская война. Она продолжалась до 2015 года, пока стороны не подписали договор, основанный на мирном плане ООН.

Согласно ему, в Ливии появились Правительство национального согласия и президентский совет. Их возглавил премьер-министр Фаис Саррадж. Именно этим структурам новый Всеобщий национальный конгресс передал власть. Хафтар не признал легитимность нового правительства. Его поддержал парламент страны.

Новый виток противостояния между двумя противоборствующими силами начался весной прошлого года когда Хафтар начал поход на Триполи. Столкновения продолжались почти весь прошлый год. В январе президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не призвали стороны сесть за стол переговоров. Их встреча прошла в Москве, однако за шесть часов переговоров к согласию стороны не пришли. Хафтар отказался подписать соглашение о перемирии и улетел из России.

Вторая попытка примирить Хафтара и Сараджа прошла в Берлине на международной конференции по Ливии. В ней приняли участие Россия, США, Турция, Египет и страны ЕС. Однако все опять закончилось неудачей. В итоге, участники конференции заявили, что не намерены поддерживать ни одну из сторон и останутся простыми наблюдателями. Следить за режимом прекращения огня будет специальная комиссия. Она же определит линию разведения войск.

Поиск компромисса

Заявление Халифы Хафтара о переходе власти в Ливии Национальной армии вызвало критику всех стран. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия никогда не одобряла поведение Сараджа, который уклонялся от переговоров с Хафтаром. Но теперь Москва не одобряет заявление маршала, который намерен единолично решать, как жить ливийскому народу.

«Ни то, ни другое не помогает найти устойчивый компромисс, без которого невозможно выйти из этой ситуации», — заявил министр. Он призвал генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша срочно назначить нового специального представителя организации по Ливии. Это место пустует уже два месяца. Начавшийся конфликт нужно решать, как можно скорее. По словам Лаврова, лучше всего на эту роль подойдет представитель африканского региона.

Также российский министр отметил, что председатель палаты депутатов Ливии Али Абдалла Салех призвал стороны к диалогу. В частности он предложил сформировать единый орган власти который бы устроил всех.

«Это ровно то, о чем мы все эти годы говорили: сами ливийцы должны найти приемлемые для них подходы сначала к выстраиванию диалога, а затем и к обустройству своего нового государства», — подчеркнул Сергей Лавров и пояснил, что внешние игроки должны учесть ошибки прошлых попыток примирить врагов и двигаться именно в этом направлении: поощрять ливийцев к поиску компромисса.

Источник фото: РИА «Новости»

Конфликт без остановки

Противостояние в Ливии между группировками продолжатся. Своими заявлениями Хафтар просто отменил все договоренности, которые достигали дипломаты разных стран. Об этом «360» основатель и президент научного центра «Институт Ближнего Востока» Евгений Сатановский. По его словам, здесь велико влияние внешних сил с обеих сторон. Эксперт назвал это противостоянием альянсов.

«Если бы турки вместе с Катаром не влезали на стороне Сараджа, не перекидывали бы туда боевиков из Сирии, не поддерживали бы местных братьев-мусульман в Мисурате, может бы Хафтар и зажал бы Сараджа в угол и добил. Но у него не хватает сил на Триполи. А Сарадж вообще ничего не может сделать, потому что за Хафтаром Эмираты, Египет, Саудовская Аравия, которая всегда автоматически против турок и Катара», — пояснил расклад сил в регионе Евгений Сатановский.

Он пояснил, что ситуация сложилась таким образом, что конца этому противостоянию не будет, а мечта Хафатара стать новым Каддафи не сбудется. Эксперт отметил, что России не стоит принимать участие в разрешении этого конфликта, так как из интересов Москвы там только нефть, которая сейчас упала в цене и никому не нужна. Можно просто поддерживать отношения с обеими сторонами, чем и занимается российский МИД.