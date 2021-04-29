Клиника без единого врача. Какую роль в смерти Дмитрия Марьянова сыграл реабилитационный центр

Главу реабилитационного центра, в котором перед смертью лечился актер Дмитрий Марьянов, осудили на год условно и обязали выплатить штраф. Приговор оказался мягким, так как на момент вынесения вердикта женщина была беременна. Но следствие смогло доказать, что если бы в «клинике» оказался хоть один настоящий врач, актера могли бы спасти.

Лобненский суд Московской области приговорил главу реабилитационного центра «Феникс» Оксану Богданову к трем годам условно и обязал выплатить возмещение морального ущерба в размере миллиона рублей семье погибшего в ее «клинике» актера Дмитрия Марьянова.

В ходе процесса женщина, успевшая за почти три года судов сменить фамилию на Мосунова, призналась, что так называемый реабилитационный центр не имел никакого отношения к доказательной медицине, ни один сотрудник не имел профильного медицинского образования. Людям с тяжелыми зависимостями помогали сомнительными методами, например, кололи витамины, галоперидол и феназепам — мощнейшие лекарства от шизофрении и других серьезных психических расстройств.

По версии следствия, препараты были куплены незаконно на черном рынке, ведь лицензии медицинского учреждения у «Феникса» не было. На суде также обнаружилось, что даже инъекции делал не персонал: один из свидетелей описал происходившее как игру «в Айболита». Объяснили это тем, что каждый подопечный центра был больше чем пациентом — якобы у каждого была своя «функция».

Смерть на реабилитации

По данным следствия, актер Дмитрий Марьянов был в реабилитационном центре с 6 по 15 октября 2017 года. Накануне «госпитализации» в «Феникс» настоящие врачи сообщили ему о так называемом плавающем тромбе, из-за которого актеру необходимо было пить разжижающие кровь препараты.

Близкие Марьянова говорили, что он страдал алкогольной зависимостью в последние годы. Именно для реабилитации от этого недуга Марьянова могли отправить в клинику.

Оксану Богданову обвинили в его смерти, потому что правоохранители сочли, что именно она не разрешала вызвать к актеру настоящих врачей, хотя жалобы на плохое самочувствие и сильную боль в ноге поступали периодически. Только за 15 октября консультанты и пациенты порядка 10 раз сообщали Богдановой о страданиях Марьянова.

Скорую помощь в итоге вызвал один из пациентов. По мнению специалистов, Марьянова можно было спасти, если бы квалифицированная медицинская помощь была оказана ему раньше. Недуг, приведший к гибели актера — закупорка легочной артерии и дальнейшее кровоизлияние, — мог определить любой, даже начинающий врач.

Также отмечается, что в реабилитационном центре у подопечных отбирали телефоны. Некоторых, по словам адвоката сына Марьянова Виктории Крыловой, даже лишали свободы — держали против воли.

«В тот день, когда произошла трагедия, Богданова ночью приехала в центр, дала указания раздать всем личные мобильные телефоны. То есть она прекрасно понимала, что нарушает закон, лишая людей средств связи. И в спешном порядке вывозились из центра коробки с запрещенными препаратами», — заявила защитница.

Несмотря на все это, Богданова до последнего отказывалась признавать вину. Она утверждала, что Марьянов умер из-за хронических заболеваний, о которых центру не сообщили. Затем из ее уст звучали версии о том, что виноваты в смерти актера врачи скорой помощи или больницы, волонтеры и даже сами пациенты.

Несоразмерно мягкий приговор

Прокурор запрашивал для Оксаны Богдановой реальный срок — те же три года. Семья требовала компенсацию в 30 миллионов рублей. Однако суд, вероятнее всего, учел как смягчающее обстоятельство беременность подсудимой. Женщину судили по статьям об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека, и об оставлении в опасности. Первая предполагает до шести лет тюрьмы, а вторая — до года.

Независимый адвокат Оксана Баркова заявила «360», что, по ее мнению, приговор суда является несправедливо мягким, так как никакой профилактической роли для общества сыграть он не может.

«Рассматривать этот приговор как превентивную меру для того, чтобы не было у нас подобных центров, к сожалению, нельзя. Женщина — организатор преступления, она является директором реабилитационного центра, но она фактически не понесла никакой ответственности», — объяснила Баркова.

А проблема фиктивных клиник, реабилитационных центров и домов престарелых в России достаточно велика, уверена она. Такие организации часто появляются в небольших жилых массивах, причем покупаются люди обычно на красивую рекламу, в которой описываются прелести восстановительных процедур и ухода за подопечными. Реальный договор с подобными фиктивными организациями зачастую просто не читают.

«Нужно давать реальные сроки только за заявление таких мифических услуг — там нет настоящих врачей, человек не может получить настоящую помощь. И даже не обязательно смерть — может наступить вред здоровью, который не восстановить уже никогда. Таких случаев очень много», — заключила Баркова.