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    28 января 2021, 22:14

    Марионетка русофобов, которой лучше молчать. Как Майя Санду провела первый месяц на посту президента Молдавии

    Ксения Дагаева, Ольга Нижельская

    Майя Санду уже месяц находится на посту главы Молдавии. Во время предвыборной кампании она обещала взять курс на евроинтеграцию, уменьшить коррупцию и повысить уровень жизни. Однако пока в стране все так же плохо, как и до выборов, уверены местные политологи. А отношения с Россией и вовсе ухудшились.
    Марионетка русофобов, которой лучше молчать. Как Майя Санду провела первый месяц на посту президента Молдавии

    Официально Санду выступила в должность 24 декабря, поэтому сейчас в Молдавии как раз подводят итоги ее первого месяца на посту президента. За это время новоиспеченная глава страны сформировала состав Высшего совета безопасности и обязала новых членов учить румынский язык. Она же содействовала запрету русского языка как средства межнационального общения и предложила вывести из Приднестровья российских миротворцев, оставив вместо них гражданских наблюдателей под эгидой ОБСЕ.

    Другое знаковое решение президента Молдавии — формирование собственной команды. Однако кандидатуры, выбранные Санду, зачастую неоднозначные. Например, Генеральным секретарем аппарата президента стал Андрей Спыну. Его обвиняют занижении стоимости своего дома в пять раз в декларации о доходах. Между тем советника Санду Вячеслава Негруцэ осудили за превышение полномочий и причинение ущерба государству в размере 400 тысяч евро. Еще один советник — Анна Ревенко — оказалась вовлечена в скандал с утаиванием имущества.

    Также сразу после победы на президентских выборах Санду потребовала от премьер-министра Иона Кику уйти в отставку. Он ушел. Однако с тех пор полноценный кабинет министров в стране так и не появился, так как президент отказывается вносить кандидатуру нового главы правительства в парламент. Дело в том, что Санду планирует распустить парламент.

    Все стабильно нехорошо

    Для основательных выводов одного месяца недостаточно, заявил «360» глава молдавского общественного совета «За свободную Родину» Игорь Тулянцев. С другой стороны, отметил собеседник, его мнение о Санду осталось неизменным: и до, и после выборов он не особо симпатизировал политику.

    Прошел месяц. За месяц ничего не поменялось, ничего не изменилось. Лично я и не ждал, что что-то изменится <…> Сюрпризов никаких нет <...> Все стабильно нехорошо, как и было в Молдавии до выборов

    Игорь Тулянцевглава молдавского общественного совета «За свободную Родину».

    Турлянцев отметил, что еще до вступления Санду в должность она обозначила свою прозападную позицию. Поэтому ее налаживания контактов с Украиной и Румынией не говорит ни о чем новом. Самым правильным шагом новоиспеченной главы страны Тулянцев считает, что Санду мало говорит.

    «Лучше бы она продолжала молчать. Один из правильных шагов — она, по крайне мере декларативно не идет на конфронтацию с Россией. Это уже неплохо», — пояснил собеседник.

    Российский взгляд

    Однако за первый месяц Санду предприняла действия, ухудшающие отношения Молдавии и России. Об этом в разговоре с «360» заявил кандидат политических наук, общественный деятель Сергей Марков.

    У нас российский взгляд. Санду заявила о необходимости вывода российских миротворцев из Приднестровья, она посетила Украину. У [киевской] власти русофобский абсолютно режим <…> Также Украина граничит с Приднестровьем, и этот визит рассматривается как подготовка к военной операции совместной войск Молдавии и Украины против Приднестровья <…> Она принесла стране вред

    Сергей Марковкандидат политических наук.

    При этом визит на Украину Марков назвал худшим решением президента Молдавии. Также собеседник «360» отметил, что Санду не действует в интересах своего народа, так как пытается ликвидировать молдавский язык, заменив его на румынский. При этом местные жители с такими решениями не согласны.

    «Наши предварительные оценки — Санду является марионеточным президентом, поставленным властями Румынии с целью ликвидации государственности Молдавии, насильственного присоединения Молдавии к Румынии и в том числе насильственного захвата Приднестровья», — заявил Марков.