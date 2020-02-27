Мария Шарапова завязала со спортом. Что дальше?

Легенда тенниса, пятикратная победительница турниров «Большого шлема», первая красавица спортивного мира, самая высокооплачиваемая спортсменка последнего десятилетия и уроженка маленького городка под Тюменью 32-летняя Мария Шарапова объявила об окончании карьеры.

На своей странице в Instagram она написала, что отдала жизнь теннису, но он дал жизнь ей. Он показал ей, из чего она сделана. Поэтому какие бы вершины ей не пришлось штурмовать в будущем, спорт навсегда останется мерилом ее успехов.

Поклонники Марии Шараповой были очень расстроены. Они благодарили ее за самые счастливые моменты их жизни, за феноменальные победы, за удовольствие наблюдать за ней на корте. Многие заявили, что она «не доиграла», ушла слишком рано. Но в своей колонке в издании Vanity Fair спортсменка объяснила, что из-за многочисленных травм не смогла восстановить нужную форму.

Шарапова написала, что на последнем Открытом чемпионате США сам по себе выход на корт стал для нее победой.

«Травмы плеча не были чем-то новым для меня — со временем мои сухожилия износились до нитей, у меня было несколько операций, месяцы физиотерапии. Но тогда выход на корт для меня был сродни победе на всем турнире. Я не стараюсь вызвать сочувствие, просто хочу описать свою новую реальность — мое тело стало помехой», — призналась Шарапова.

Источник фото: Источник: Instagram

В мир тенниса, который подарил Марии неизмеримо много, но и забрал достаточно, она пришла в четыре года. Ее отец Юрий Шарапов был заслуженным тренером России по теннису и дружил с отцом знаменитого российского теннисиста Евгения Кафельникова.

В шесть лет Мария сыграла с Мартиной Навратиловой, давшей показательный урок тенниса в Москве. Она и посоветовала отцу девочки отдать ее в американскую академию Ника Боллетьери (Флорида). Родители Марии развелись, и Юрий Шарапов вместе с дочкой переехал в США. У него было с собой всего 700 долларов.

После окончания обучения в академии Мария Шарапова поселилась в Брейдентоне (США). Она сохранила российское гражданство, поэтому могла выступать и за сборную России на Кубке Федерации.

Источник: Instagram

Феноменальная карьера Шараповой «замерзла» после ее признания в 2016 году в приеме мельдония. За употребление допинга ее дисквалифицировали на два года. Она вернулась на корт в 2017 году, но 26 февраля 2020 года объявила, что завершила карьеру.

Мария Шарапова ничего пока не сообщала о том, чем намерена заняться в будущем, но она определенно является человеком многих талантов, и долго дома не засидится. За свою карьеру она заработала на корте почти 39 миллионов долларов. По данным Forbes, общий заработок, с учетом рекламных контрактов, составил 325 миллиона долларов. Она 11 лет была самой высокооплачиваемой спортсменкой мира.

Источник: Instagram

Шарапова стала лицом рекламных кампаний Nike, Prince, Tag Heuer, Canon, Motorola, Colgate-Palmolive, Land Rover, PepsiСo, и Sony. Поэтому логично будет предположить, что она сможет продолжить карьеру в рекламном бизнесе. Учитывая ее знакомства в кругах современных модельеров, она может стать и моделью. Внешность ей вполне позволяет — в 2006 году по версии журнала Sports Illustrated ее признали самой красивой спортсменкой года.

Мария Шарапова и модельер Вера Вонг. Источник фото: Instagram

В 2005 году Шарапова стала единственной россиянкой, попавшей в топ-100 самых влиятельных мировых знаменитостей. Любопытно отметить, что в школе бизнеса Гарварда есть курс, посвященный успешному маркетингу Шараповой.

Она может всерьез заняться кондитерским делом и достичь весомых успехов. У Шараповой уже есть компания по производству мармелада Sugarpova, которая отражает «сладкую сторону международной теннисной сенсации Марии Шараповой». В 2016 году совместно с польской компанией Baron Chocolatier она создала премиальную линейку шоколада и намерена расширить ассортимент бренда.

В 2017 году вышла автобиографическая книга Шараповой «Неудержимая», которая хорошо покупалась. Теннисистка может развить и закрепить успех на литературном поприще. Мария сыграла в кино несколько эпизодических ролей в кино и сериале «Утреннее шоу». Отсюда недалеко до карьеры актрисы, телеведущей или спортивного комментатора.

На съемках сериала «Утреннее шоу». Источник фото: Instagram

Необыкновенный спортивный опыт сделает Марию Шарапову одним из самых востребованных тренеров мира тенниса. Во всяком случае, фанаты буквально требуют, чтобы она открыла сеть теннисных школ. Впрочем, она может стать и фитнес-тренером. На видео ее тренировок всегда сбегаются тысячи фолловеров, которые уверяют, что будут повторять ее упражнения. Не секрет, что гуру аэробики Голливуда Джейн Фонда занялась этим видом спорта после травмы. Однако увлечение помогло построить ей целую фитнес-империю. Имя Шараповой привлечет не меньше поклонников, если она решит поделиться своим опытом.

Источник: Instagram

Экс-теннисистка может заняться благотворительностью, так как почти десять лет являлась послом доброй воли Программы развития ООН, и была награждена медалями «За заслуги перед отечеством». Основанный ею фонд поддерживает пострадавшие от Чернобыльской аварии районы, и финансирует обучения белорусских студентов, живущих в этом регионе.