Марихуана поставила крест на карьере пяти сотрудников Белого дома

Пятеро работников Белого дома уволили за факты употребления марихуаны в прошлом. Администрация президента США планирует смягчить данные требования безопасности.

Администрация президента США Джо Байдена хочет смягчить внутренние требования безопасности Белого дома по отношению к легким наркотикам. Власти намерены скорректировать правила так, чтобы, если госслужащий курил марихуану в прошлом, это не ставило крест на его карьере в Белом доме автоматически, следовало из поста пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки в ее Twitter-аккаунте.

«Из сотен нанятых за последнее время чиновников Белого дома только пять больше не работают в результате этой политики», — заявила она в ответ на то, что политика в этом отношении понемногу смягчается.

Так Псаки прокомментировала обвинения от издания The Daily Beast, которое рассказало, что множество молодых сотрудников Белого дома были уволены или переведены на испытательный срок после официального признания, что они когда-либо курили марихуану.

Ранее палата представителей Конгресса США одобрила законопроект, который исключает марихуану из списка запрещенных веществ. Документ приняло демократическое большинство палаты. Республиканцы, контролирующие Сенат, выступили с резкой критикой.